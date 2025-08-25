LIVE – La FED, Ethereum, Bitcoin, les stablecoins… – Toute l’actualité du 25 août 2025

Pour Résumer

La Fed prépare une baisse de taux en septembre, soutenant actions et crypto.

Ethereum atteint 4 900 $ grâce à un short squeeze et au vent institutionnel.

Bitcoin et les stablecoins confirment leur rôle central dans le marché.

La Fed ouvre la porte aux taux bas

La réunion de Jackson Hole a marqué un tournant. Jerome Powell a clairement laissé entendre qu’une baisse de taux pourrait intervenir dès septembre. Les marchés estiment à près de 85 % la probabilité d’un assouplissement, ce qui a immédiatement fait chuter le dollar et grimper les actions.

Cependant, les pressions politiques de Trump sur la Fed soulèvent des inquiétudes sur l’indépendance de l’institution. Parallèlement, Christine Lagarde a rappelé l’importance de préserver l’autonomie des banques centrales, histoire d’éviter que la finance devienne un terrain de campagne électorale.

Ethereum caracole vers de nouveaux sommets

Pendant que Powell parlait, Ethereum a décidé d’écrire son propre chapitre. Le 24 août, ETH a franchi les 4 900 $, avant de culminer à 4 956 $. Résultat : une envolée de 85 % en trois mois, soutenue par un short squeeze qui a liquidé près de 388 M $ en 24h.

Mais au-delà de l’effet spéculatif, la dynamique institutionnelle pousse ETH dans une nouvelle ère. Certains analystes n’excluent pas un franchissement symbolique des 5 000 $ dans les prochains jours, renforcé par l’anticipation d’une politique monétaire plus souple.

Bitcoin et les stablecoins gardent le cap

Bitcoin a été plus discret, mais pas moins stratégique. Michael Saylor a encore renforcé ses réserves avec 430 BTC supplémentaires, soit plus de 51 M $. En parallèle, Eric Trump s’est autoproclamé “maxi” en prédisant un BTC à 175 000 $ d’ici fin 2025. Cependant, le marché reste hésitant, oscillant entre prudence et euphorie.

Du côté des stablecoins, la GENIUS Act pose désormais un cadre strict, garantissant un adossement 1-1 et des audits renforcés. Avec plus de 250 Md $ en circulation, le secteur attire autant d’institutions que de régulateurs vigilants. Mais tant que la transparence progresse, les stablecoins demeurent l’huile qui fait tourner le moteur crypto.

