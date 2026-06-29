Bitcoin sous les 60 000 $ : la pression monte pour Michael Saylor

Le cours du Bitcoin s’échange actuellement autour de 60 400 $ après être brièvement passé sous la barre symbolique des 60 000 $ durant la nuit. Cette phase corrective, qui dure depuis plusieurs semaines, a déjà effacé environ -16 % par rapport aux sommets récents. Ce mouvement soulève une question que le marché n’avait pas sérieusement envisagée depuis deux ans : que se passe-t-il lorsque le plus grand accumulateur institutionnel fait face à des pressions de financement au moment même où les investisseurs particuliers se retirent ?

CNBC rapporte que cette brève incursion sous les 60 000 $ marque le niveau le plus bas du Bitcoin depuis octobre 2024. Selon les données de CoinGlass, près de 850 millions de dollars de positions longues ont été liquidés en 24 heures jusqu’à mercredi, juste avant l’expiration de quelque 10 milliards de dollars d’options trimestrielles sur Deribit.

As I warned, MSTR’s death spiral has pricked the Bitcoin bubble. $MSTR fell another 8% this morning, down 84% from its high. $STRC fell another 7%, bringing the total decline to 25% and raising the current yield to 15.3%, sending Bitcoin tumbling to $58K, down 54% from its high. — Peter Schiff (@PeterSchiff) June 25, 2026

Fidèle à lui-même, le défenseur de l’or Peter Schiff n’a pas manqué l’occasion de critiquer le BTC en difficulté, pointant du doigt les manœuvres de Michael Saylor avec $MSTR et $STRC comme responsables de la chute. Selon lui, cela a contribué à « envoyer le Bitcoin vers les 58 000 $, soit une baisse de 54 % par rapport à son sommet ».

Sept semaines consécutives de sorties nettes des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont accentué la pression, érodant l’un des piliers structurels de la période post-approbation des ETF.

Le prix du Bitcoin peut-il se maintenir au-dessus de 60 000 $ ?

OK you got me. i'm long $BTC right now



new quarter, and i'm treating today's low ($58k) as my invalidation. wont be risking it down to $55k



clean spot to bepic.twitter.com/SkJrTNS7Ss pic.twitter.com/qOa7mC5vFd — Ansem 🐂🀄️ (@blknoiz06) June 26, 2026

Le tableau technique immédiat est sans équivoque et peu encourageant pour les haussiers. Le Bitcoin se maintient de justesse au-dessus du seuil psychologique des 60 000 $, qui fait désormais office de support fragile après avoir été percé plus tôt cette semaine.

La moyenne mobile sur 200 semaines se situe près de 57 926 $, un niveau qui a historiquement marqué les points bas de cycle et constitue aujourd’hui le premier plancher crédible sous le prix actuel. À la hausse, des zones de résistance se forment entre 65 000 $ et 66 000 $, là où le BTC a été rejeté précédemment et où la moyenne mobile à 200 jours se tenait à 63 400 $.

Trois scénarios se dessinent désormais :

Scénario haussier : Une clôture hebdomadaire au-dessus de 60 000 $ accompagnée d’un retour des flux positifs sur les ETF. Si cela se produit, un nouveau test de la zone 63 000 $ – 65 000 $ est plausible d’ici deux à trois semaines.

Scénario de base : Le prix du Bitcoin stagne entre 58 000 $ et 60 500 $ pendant que le marché digère la narration sur l’effet de levier de MicroStrategy (MSTR) et attend la prochaine publication de l’indice PCE.

Scénario baissier : Une rupture nette sous la moyenne mobile à 200 semaines ouvrirait la voie vers les 54 000 $, voire la zone de demande située entre 52 000 $ et 55 000 $, identifiée par les analystes comme le prochain support structurel.

Les indicateurs de momentum se dégradent. Les analystes qui suivent ce drawdown soulignent que la rotation des investisseurs particuliers vers les actions liées à l’IA prive le marché d’un acheteur marginal historique, aggravant la pression liée à l’expiration des options.

L’infrastructure Bitcoin en ligne de mire malgré le test des supports

Si voir le Bitcoin osciller autour de 60 000 $ est inconfortable, cette action des prix clarifie un point structurel : la couche de base (Layer 1) atteint un plafond de scalabilité. Les capitaux cherchant une exposition au Bitcoin avec une exécution plus rapide ne comptent pas attendre une mise à jour du réseau principal.

C’est précisément dans ce créneau que les projets d’infrastructure en phase de démarrage attirent l’attention lors des périodes de baisse, lorsque les prix d’entrée sur les positions spéculatives se compriment en même temps que le prix du BTC.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne comme la première solution de couche 2 (Layer 2) pour Bitcoin intégrant la Machine Virtuelle Solana (SVM), combinant une finalité de transaction ultra-rapide avec la couche de sécurité du Bitcoin.

La prévente a déjà récolté 32 884 689,22 $ au prix actuel de 0,0136822 $, avec des options de staking pour les premiers participants. L’architecture vise directement les trois contraintes majeures du Bitcoin : le faible débit, les frais élevés et l’absence d’exécution de contrats intelligents programmables à grande échelle via un pont décentralisé (Decentralized Canonical Bridge).

Visitez le site de la prévente de Bitcoin Hyper ici