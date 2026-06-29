XRP : Le CLARITY Act peut-il propulser le prix vers 5 $ ?

Le XRP s’échange aux alentours de 1,03 $ après avoir subi un repli lors de la correction généralisée du marché en juin. Malgré cela, les développements réglementaires restent au cœur des préoccupations des investisseurs. Les discussions récentes autour du CLARITY Act ont ravivé l’intérêt pour le XRP, car cette proposition de loi pourrait instaurer des règles plus précises pour les actifs numériques.

Le projet de loi a progressé dans le processus législatif, bien que plusieurs dispositions fassent encore l’objet de débats. S’il est adopté, il pourrait offrir une plus grande certitude concernant la surveillance, la garde et la participation institutionnelle. En conséquence, de nombreux acteurs du marché considèrent la clarté réglementaire comme un catalyseur à long terme plutôt que comme un simple événement de trading à court terme.

The CLARITY Act is moving forward in Congress, with the July 17 meeting drawing attention as expectations build for a potential breakthrough.



But the real question isn’t if regulation is coming — it’s whether XRP finally gets the clarity it was built for.



SEC vs CFTC. Utility… pic.twitter.com/ahiQ93uVEG — Lina✨ (@Lina_qwq_) June 25, 2026

La demande institutionnelle s’est déjà manifestée à travers des produits d’investissement liés au XRP. Cependant, la législation seule ne garantit pas des gains de prix immédiats. Les marchés anticipent souvent les décisions politiques majeures, ce qui peut limiter le potentiel de hausse une fois que la nouvelle devient officielle.

Pour l’instant, la trajectoire du XRP reste liée à la fois aux progrès réglementaires et au sentiment général du marché crypto. Par conséquent, les investisseurs surveillent les développements à Washington aussi étroitement que l’activité on-chain et les volumes d’échange.

Le prix du XRP peut-il raisonnablement atteindre 5 $ ?

Le XRP reste bien en dessous de son sommet historique malgré plusieurs années d’adoption et de croissance de son écosystème. L’activité de trading demeure saine, mais le volume n’a pas montré l’expansion soutenue qui accompagne généralement les ruptures majeures. Au lieu de cela, l’action des prix continue de refléter un marché en quête de son prochain catalyseur.

Le défi immédiat pour les acheteurs est de reconquérir les zones de résistance supérieures établies plus tôt dans le cycle. Un mouvement franc au-dessus de ces niveaux améliorerait le momentum et attirerait de nouveaux acheteurs. En attendant, le XRP semble être en phase de consolidation après une baisse prolongée.

XRP USD, Tradingview

Un scénario haussier nécessiterait des avancées réglementaires, une participation institutionnelle accrue et une amélioration des conditions du marché crypto. Dans ces circonstances, une progression vers les 5 $ devient plus plausible, bien que cela reste un objectif spéculatif plutôt qu’une attente de base.

Une issue plus neutre verrait le XRP continuer à s’échanger dans une large fourchette en attendant des signaux plus clairs. À l’inverse, des retards législatifs ou une nouvelle faiblesse du marché pourraient accentuer la pression sur les niveaux de support et prolonger la consolidation. Ainsi, la prochaine tendance majeure dépendra autant des décisions politiques que des facteurs techniques.

Bitcoin Hyper cible le positionnement précoce

Le XRP à 1 $ laisse une marge d’erreur étroite. Le potentiel de hausse asymétrique qui existait à 10 cents est structurellement différent de la configuration actuelle. Les traders s’exposant aux actifs réglementés via les ETF XRP capturent déjà ce flux institutionnel. L’environnement actuel met toutefois en lumière l’appétit pour les actifs de couche d’infrastructure avec des vecteurs de croissance non encore valorisés.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne précisément dans ce créneau. Le projet est un Layer 2 Bitcoin intégrant la SVM (Solana Virtual Machine), une combinaison qui apporterait une finalité de transaction en moins d’une seconde et l’exécution de contrats intelligents programmables à la couche de sécurité de Bitcoin.

La prévente a déjà levé 32 millions de dollars au prix actuel de 0,01368 $, avec des options de staking disponibles pour les participants souhaitant s’exposer au rendement durant la phase de lancement.

Alors que des cadres réglementaires comme le CLARITY Act pourraient ouvrir les circuits bancaires aux actifs numériques, une infrastructure de couche 2 faisant le pont entre le modèle de confiance de Bitcoin et le débit de type Solana représente une thèse d’utilité différenciée.

Vous pouvez approfondir vos recherches sur Bitcoin Hyper via la page officielle de la prévente avant la clôture de l’étape de prix actuelle.