Crypto en Corée : Fuite record de stablecoins vers l’étranger

Dans l’actualité crypto en Corée du Sud, les cinq principales plateformes d’échange basées sur le won — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax — ont transféré 2,76 billions de wons en stablecoins vers des plateformes étrangères en juin 2026.

Avec seulement 2,20 billions de wons reçus en retour, le pays enregistre une sortie nette de 560,3 milliards de wons, soit environ 367 millions de dollars, selon les données du Service de surveillance financière (FSS).

Ce chiffre prolonge une série ininterrompue de sorties nettes de stablecoins entamée en janvier 2025, marquant désormais 18 mois consécutifs de déclin. Plus qu’une simple fuite de capitaux, cette situation révèle une faillite structurelle liée à l’isolement des produits financiers locaux.

South Korea is losing stablecoins to overseas exchanges!



In June 2026, some 2.7625 trillion won worth of stablecoin was sent from South Korea's top 5 CEXs to overseas exchanges.



After inflows, this accounted for a net loss of some $367M worth of stables.



These outflows have… pic.twitter.com/ep8oJB8IuD — BSCN (@BSCNews) August 3, 2026

Les traders sud-coréens ne transfèrent pas leurs stablecoins vers l’offshore par panique boursière, mais parce que le périmètre réglementaire domestique rend les produits concurrents légalement inaccessibles sur le territoire national.

Ces données sont publiées alors que la capitalisation totale du marché crypto s’élève à 2,22 billions de dollars, en baisse de 1,1 % sur les dernières 24 heures, pour un volume de transactions quotidien de 16,9 milliards de dollars.

(SOURCE : CoinGecko)

Sorties de stablecoins : l’écart réglementaire comme moteur de la tendance

Les cinq plateformes domestiques coréennes opèrent sous la loi sur les informations financières spécifiques (Specific Financial Information Act). Celle-ci impose des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et restreint l’accès aux produits dérivés à fort effet de levier, aux pools DeFi, au staking liquide et à la plupart des protocoles d’actifs du monde réel (RWA).

Un rapport du Korea Times publié le 2 août souligne qu’en juin, les sorties nettes ont atteint 77,6 % des achats nets d’actions étrangères par les investisseurs coréens.

Au deuxième trimestre 2026, on a dénombré environ 1,69 billion de wons de sorties nettes de stablecoins, contre 1,62 billion de wons de ventes nettes d’actions étrangères. Cela indique que les flux de stablecoins sont devenus un canal privilégié pour le capital de détail en quête de risque.

Les données du FSS confirment que les catégories d’investissement populaires, telles que les dérivés crypto et les produits RWA, ne sont pas accessibles via les plateformes agréées en Corée. Les bourses offshore comme Binance et Bybit attirent les investisseurs en proposant des contrats liés aux principales actions coréennes, détournant davantage les particuliers des options locales.

🔊 South Korea's stablecoin outflows are surging.



↳ $10.4B net outflows in 18 straight months

↳ June outflows reached 77.6% of foreign stock purchases | vs 20% last year



Overseas exchanges offering high-leverage Korean stocks are pulling capital out.



Warning sign for local… pic.twitter.com/7aOSOhbFNg — Crypto Aman (@cryptoamanclub) August 2, 2026

Dynamique des échanges nationaux et percée de Coinone

Au sein du marché intérieur des stablecoins, la dynamique concurrentielle a également évolué. Coinone a enregistré le volume de transactions quotidien moyen le plus élevé en juin avec 84,58 milliards de wons, capturant 34,8 % de part de marché. Ce succès fait suite à l’introduction de transactions sans frais pour l’USDC de Circle en octobre 2025.

Bithumb suit avec 75,57 milliards de wons (31,1 %) et Upbit avec 73,03 milliards de wons (30,1 %), d’après les chiffres du FSS cités par le Korea Times. À titre de comparaison, en janvier 2025, Upbit détenait 53,5 % du marché et Bithumb 42,5 %, contre seulement 1,8 % pour Coinone.

Toutefois, ces changements de parts de marché n’ont pas inversé la tendance globale des sorties de capitaux. La structure sans frais de Coinone semble avoir redistribué le volume de stablecoins entre les plateformes locales plutôt que d’avoir retenu le capital dans le pays.

Si Upbit conserve sa domination sur le volume total de transactions crypto (60 % contre 32 % pour Bithumb en juin), le segment des stablecoins fonctionne de plus en plus comme un simple mécanisme de transfert plutôt que comme un lieu de trading à part entière.

Pression réglementaire et perspectives

Par ailleurs, le député Lee, cité par le Korea Times, a exhorté le gouvernement à réévaluer les cadres de protection des investisseurs et de supervision, soulignant l’urgence d’améliorer les réglementations.

Les législateurs s’inquiètent de voir les investisseurs particuliers s’exposer à des produits à très fort effet de levier sur des plateformes offshore dépourvues de protections nationales, ainsi que des implications des flux de stablecoins échappant à la surveillance traditionnelle.

Les discussions portent notamment sur la création de stablecoins indexés sur le won et sur des cadres pour les offres de jetons de sécurité (STO) et la garde institutionnelle, bien qu’aucun calendrier législatif précis n’ait été établi.

Le défi actuel semble davantage lié à la diversité de l’offre de produits qu’au contrôle des capitaux.

Tant que les plateformes sous licence coréenne ne pourront pas rivaliser avec la gamme de produits des réseaux décentralisés mondiaux et des bourses offshore, l’incitation à transférer des stablecoins vers l’étranger persistera, quelle que soit la tendance du Bitcoin.