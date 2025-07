Comment BitMine investit un milliard pour prendre le contrôle d’Ethereum

BitMine a ajouté 58 224 ETH supplémentaires d’une valeur de 225 millions de dollars, poursuivant ainsi sa tendance à accumuler agressivement des ETH. Au cours de la seule semaine dernière, l’entreprise et SharpLink Gaming ont ajouté environ 140 000 ETH à leurs réserves. Ainsi, ils ont absorbé la quasi-totalité de l’offre nouvellement émise par les validateurs.

BitMine s’est montré extrêmement optimiste à l’égard de l’ETH. L’entreprise suggère que le token pourrait atteindre 60 000 $ si le marché haussier se poursuivait. Ethereum a vu son activité augmenter, principalement en raison de la demande accrue de transferts de stablecoins.

BitMine est l’un des acheteurs d’ETH les plus ambitieux et les plus agressifs, visant à contrôler jusqu’à 5 % de l’offre du token. Jusqu’à présent, la société a accumulé 566 776 ETH, avec des achats à grande échelle peu après avoir abandonné l’accumulation de BTC.

La société dispose de 401,4 millions de dollars en liquidités non grevées, avec une valeur nette d’inventaire de 22,76 $ par action provenant d’un mélange de liquidités et de cryptomonnaies. BitMine conserve 154 BTC dans son ancien trésor, avec un total de 2,7 milliards de dollars en actifs cryptographiques.

Contrairement à Strategy, BitMine pourrait ne pas conserver ses actifs à tout prix et négocier l’ETH plus activement, tout en ajustant le nombre d’actions. Au 28 juillet, la société comptait 121 739 533 actions en circulation. L’augmentation du nombre d’actions fait suite à une nouvelle offre d’actions pour des achats supplémentaires d’ETH, déposée auprès de la SEC américaine le 28 juillet.

Bitmine is today announcing a $1 billion stock repurchase program.

Per Tom Lee @fundstrat, Chairman of Bitmine:

“In our road to achieving ‘the alchemy of 5%’ of ETH, there may be times when the best expected return of our capital is to acquire our own shares”

