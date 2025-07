SharpLink Recrute un Ex-Dirigeant de BlackRock pour Booster l’Ethereum

Joseph Chalom, ancien cadre chez BlackRock spécialisé dans les actifs numériques, a rejoint la société cotée en bourse SharpLink Gaming. Cette dernière est spécialisée dans les réserves d’Ethereum, en tant que co-PDG, a annoncé vendredi la société.

Chalom, qui a contribué au lancement des ETF Bitcoin et Ethereum de BlackRock, a dirigé la stratégie du géant financier en matière d’actifs numériques. Ce fut en tant que directeur général et responsable des partenariats stratégiques pour l’écosystème.

Avec l’arrivée de Chalom, Rob Phythian commencera à assumer le rôle de président. Le CV de Joseph Chalom ressemble à un manuel sur l’adoption institutionnelle des cryptomonnaies.

En 20 ans chez BlackRock, Chalom a lancé le fonds iShares Ethereum Trust suite à des alliances stratégiques avec BNY Mellon et Coinbase. Elle était valorisée à 10 milliards de dollars. Ensuite, il a occupé le poste de DG adjoint intérimaire. Dans ce poste, il a supervisé des actifs de 9 000 milliards de dollars.

After 20 years at BlackRock and helping to lead its digital asset strategy, I’m beginning a new chapter:

Ses fonctions au sein des conseils d’administration de Securitize et ClarityAI sont déterminantes. Elles témoignent d’une rare maîtrise à la fois de la tokenisation et de l’analyse basée sur l’IA. Les compétences de Chalom incarnent ce que SharpLink est susceptible de déployer pour faire le pont entre la finance traditionnelle et les systèmes décentralisés.

L’annonce de Sharplink fait suite à la divulgation par BitMine Immersion Technologies d’une acquisition importante d’Ether. BitMine a établi une réserve de trésorerie Ethereum le 30 juin. Lors de cette évolution financière de l’entreprise, BitMine a fait l’acquisition de 566 776 ETH, soit plus de 2 milliards de dollars.

Cette acquisition dépasse le total des avoirs en Ether de Sharplink. Ce fonds s’élève à 360 807 ETH, annoncé dans le cadre d’un achat de 259 millions de dollars d’ETH la semaine dernière.

Proud to welcome Joseph Chalom @joechalom as Co-CEO of @SharpLinkGaming.

Having led the digital asset strategy at BlackRock that brought IBIT, ETHA, and BUIDL to life, Joseph laid the groundwork for institutional adoption of crypto at scale.

Ethereum is entering its next… https://t.co/q9Q97jMKba

— Joseph Lubin (@ethereumJoseph) July 25, 2025