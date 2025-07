Block rejoint le S&P 500, son action bondit de 10 %

Block est une société de technologie financière fondée en 2009 par Jack Dorsey et Jim McKelvey. Elle était anciennement connue sous le nom de Square.

L’entreprise offre des services financiers, des services de traitement des paiements et des solutions logicielles. Block travaille avec des entreprises aussi bien qu’avec des particuliers. Les applis de la société sont par exemple, Square et CashApp. Elle utilise aussi des outils de gestion des salaires et de trading crypto.

Les actions de Block Inc ont augmenté de 10 % depuis l’ajout de la société à l’indice S&P 500.

Cette augmentation a provoqué une pression notable sur le prix de l’action Block sur le marché boursier. Suite à cela, les investisseurs devraient idéalement acheter des actions pour rééquilibrer leurs portefeuilles.

Actuellement, les actions de Block peuvent être obtenues au prix de 70,73 $, avec une variation de +2,62% pendant les dernières 24 heures.

The Jack Dorsey-founded company will replace Hess Corp. in the index, following Chevron Corp.’s $53 billion deal to buy the energy company. https://t.co/0Q1ynXqIGl

— Bloomberg (@business) July 18, 2025