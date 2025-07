Trump signe la loi GENIUS, une étape majeure pour l’industrie de la crypto

Trump signe la loi GENIUS. Cette loi, baptisée GENIUS Act, est la première loi majeure régissant les monnaies numériques et établit un cadre réglementaire pour le marché des stablecoins. Ces derniers pèsent 250 milliards de dollars. Les stablecoins sont perçus comme des cryptomonnaies relativement sûres. Leur valeur est adossée à d’autres actifs, notamment le dollar.

Le 17 juillet 2025, la Chambre des représentants américaine a adopté la loi GENIUS.

De nombreuses personnalités étaient présentes lors de la cérémonie de signature. Parmi, des membres du Congrès et des dirigeants de Robinhood, Tether, Gemini et d’autres sociétés cryptographiques et financières. Donc, cela donnera un coup de pouce à la législation.

Le sort du GENIUS Act était incertain en début de semaine. C’était le cas car une douzaine de conservateurs avaient bloqué un vote de procédure. En fin de compte, les opposants ont fait un compromis, et c’est ainsi que la législation a pu avancer.

Le GENIUS Act a un nouvel objectif. Ce dernier est d’accroître la confiance des consommateurs dans le domaine de la cryptomonnaie. Son adoption arrive à point nommé. Il intervient alors que Trump avait promis à plusieurs reprises de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies.

L’industrie crypto s’est toujours plaint d’avoir été injustement prise pour cible par l’administration de l’ancien président Joe Biden. Donc, elle a dépensé des sommes astronomiques pour aider Trump à remporter les élections de 2024.

Une disposition de la loi GENIUS interdit aux membres du Congrès et à leurs familles de tirer profit des stablecoins. Cependant, cette interdiction ne s’étend pas au président et à sa famille.

À l’heure actuelle, Donald Trump bâtit un empire cryptographique depuis la Maison Blanche. Sa famille détient une participation importante dans World Liberty Financial. C’est un projet cryptographique qui a lancé son propre stablecoin au début de l’année. La crypto a bénéficié d’un fonds d’investissement initial des Émirats arabes unis.

Watch: President Trump signed the GENIUS Act, which will create a regulatory regime for dollar-pegged cryptocurrencies known as stablecoins – a milestone that could make these digital assets an everyday way to make payments and move money https://t.co/b1DZhH4zsG pic.twitter.com/E58tQ60ZaF

— Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2025