BNB franchit un record, 1 000 $ imminent avec le staking ?

Pour Résumer

BNB a récemment atteint un sommet historique près de 890 $, avec des perspectives de hausse vers les 1 000 $.

Le soutien technique, notamment la moyenne mobile sur 200 semaines, reste solide, favorisant une dynamique haussière continue.

Si le prix dépasse 890 $, l’objectif suivant de 1 141 $ pourrait être atteint, avec un volume croissant confirmant l’accélération du mouvement.

BNB à son sommet historique proche des 890 $

Le prix de BNB a récemment franchi un sommet historique de près de 890 $, avec des perspectives prometteuses. La dynamique haussière est bien en place, et les investisseurs visent désormais la barre des 900 $ à 1 000 $.

En ce moment, le soutien technique de la moyenne mobile sur 200 semaines reste solide, garantissant une structure haussière.

Objectifs à court terme et soutien technique

Le marché a montré un signal clair : plusieurs clôtures hebdomadaires au-dessus du niveau de résistance ont été confirmées. Cela indique l’acceptation de prix plus élevés et ouvre la voie à une poursuite du mouvement vers les 900 $ et au-delà.

Points techniques clés

Reprise de la résistance de la fourchette haute : des clôtures hebdomadaires confirment l’acceptation haussière du marché ;

: des clôtures hebdomadaires confirment l’acceptation haussière du marché ; Extensions de Fibonacci : le premier objectif à 790 $, avec un objectif à plus long terme à 1 141 $ ;

: le premier objectif à 790 $, avec un objectif à plus long terme à 1 141 $ ; Moyenne mobile sur 200 semaines : Fournit un soutien dynamique pendant les tests, maintenant la structure haussière.

Un soutien dynamique solide

Le rôle de la moyenne mobile sur 200 semaines a été crucial dans cette poussée haussière. À chaque test, cette moyenne a soutenu BNB, renforçant ainsi la structure haussière.

Alors, cela indique une forte probabilité de poursuite du mouvement ascendant. Et ce, tant que BNB maintient des creux plus hauts au-dessus de cette moyenne.

Une consolidation avant la prochaine avancée ?

BNB est susceptible de consolider ses gains au-dessus de la résistance précédemment reprise avant un nouveau mouvement décisif.

Une rupture nette au-dessus de 890 $ pourrait ouvrir la voie vers les 1 141 $, suivant l’extension de Fibonacci.

Les perspectives de volume

L’analyse du volume montre que la consolidation actuelle est normale dans une tendance haussière prolongée. Cependant, un volume croissant lors d’une rupture au-dessus de 790 $ confirmerait une accélération du momentum haussier.

Ce qui attend BNB dans les prochains mois

#BNBDay is coming! We’re celebrating BNB Chain’s 5th Anniversary with 3 weeks of quests, AMAs and community challenges—with $480,000 in rewards up for grabs. Each week highlights a new theme, new builders and new chances to win:

🔶 Week 1 (Aug 25 – Sep 1): @EurexaLabs,… pic.twitter.com/qiJu3PAdmN — BNB Chain (@BNBCHAIN) August 21, 2025

BNB continue d’afficher des caractéristiques techniques parfaites d’un marché haussier : des sommets et creux plus hauts consécutifs.

Si les soutiens clés sont respectés, l’objectif des 1 141 $ reste bien envisageable dans les semaines à venir. Le scénario favorable à BNB dépendra d’une rupture claire au-dessus de 890 $, confirmée par un volume accru.

