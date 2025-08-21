BNB Microstrategy : radiation du Nasdaq imminente, l’heure est comptée

Pour Résumer

Windtree Therapeutics risque d'être radiée du Nasdaq après une chute de 98 % de son action.

L'entreprise avait pivoté vers les actifs numériques en achetant des tokens BNB, mais la radiation pourrait sérieusement nuire à cette stratégie.

Malgré des financements ambitieux et un surnom de "BNB MicroStrategy", la perte d'accès au marché public pourrait entraîner des pertes importantes pour les investisseurs et compromettre ses projets futurs.

Une chute dramatique pour Windtree

L’action de Windtree, symbolisée par le ticker WINT, a plongé de près de 98 % au cours des six derniers mois. Le 21 août, le Nasdaq retirera Windtree de ses listings après l’échec de l’entreprise à atteindre le seuil minimum de 1 $ par action.

La société se trouve désormais en dessous de 11 cents, un niveau alarmant pour les investisseurs.

Le pivot vers les BNB menacé

Autrefois, Windtree était dédiée aux traitements pulmonaires. Puis, il a changé de cap en annonçant son intention d’acquérir jusqu’à 200 millions de dollars en tokens BNB. Ainsi, il rejoint les entreprises utilisant BNB comme actif de réserve.

Windtree Therapeutics ($WINT) is making waves by diving into the crypto pool with a $200 million BNB treasury strategy in partnership with Kraken. This isn't just a small step; it's the first venture by a Nasdaq-listed company into direct exposure to Binance Coin. As BNB performs… — Gaal (@Gaal_ai) July 27, 2025

Les accords de financement ambitieux

En juillet, Windtree a signé un accord d’achat de 60 millions de dollars avec Build and Build Corp. Suite à cela, il a gagné 140 millions supplémentaires.

Quelques jours plus tard, Windtree avait déjà sécurisé 520 millions de dollars de financements. Alors, cela a renforcé ses ambitions dans l’écosystème BNB.

Le surnom de « BNB MicroStrategy »

Ce pivot a valu à Windtree le surnom de BNB MicroStrategy, en référence à la société de Michael Saylor et sa stratégie axée sur le Bitcoin. Cependant, la chute de l’action met en péril cette nouvelle direction.

Les conséquences de la radiation

La radiation du Nasdaq privera Windtree de sa capacité à lever des fonds sur le marché public, un canal crucial pour ses ambitions. L’entreprise avait utilisé cette plateforme pour permettre aux investisseurs d’exposer leur capital à BNB, sans acheter directement le token. Cette exclusion pourrait donc compromettre sérieusement ses chances de relancer sa stratégie.

La radiation du Nasdaq privera Windtree de sa capacité à lever des fonds sur le marché public, un canal crucial pour ses ambitions. L’entreprise avait utilisé cette plateforme pour permettre aux investisseurs d’exposer leur capital à BNB, sans acheter directement le token. Cette exclusion pourrait donc compromettre sérieusement ses chances de relancer sa stratégie. Une perte d’accès au marché du capital

La radiation empêche Windtree d’utiliser sa cotation pour attirer des investissements supplémentaires. Cela pourrait mettre un frein à ses projets et créer une pression financière accrue.

La radiation empêche Windtree d’utiliser sa cotation pour attirer des investissements supplémentaires. Cela pourrait mettre un frein à ses projets et créer une pression financière accrue. L’impact sur les investisseurs

Les investisseurs ayant misé sur la stratégie BNB de Windtree pourraient se retrouver face à des pertes importantes. La chute de l’action est un signal inquiétant pour ceux qui avaient cru à ce pivot numérique.

Quelle issue pour Windtree ?

L’entreprise n’a pas précisé si elle comptait faire appel de cette radiation ou chercher à se conformer aux exigences du Nasdaq via un reverse stock split. Les mois à venir seront décisifs pour l’avenir de Windtree et son intégration dans l’écosystème BNB.

Les observateurs du marché suivront de près l’évolution de cette situation pour comprendre si cette radiation pourrait marquer la fin d’une ère pour Windtree.

Source : Windtree

À lire aussi :