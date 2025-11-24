« Quittez JPMorgan ! » : La communauté Bitcoin déclenche un boycott massif

Pour Résumer

La colère éclate après l’annonce de MSCI, qui veut exclure dès 2026 les sociétés avec plus de 50 % de trésorerie en crypto.

Des figures comme Grant Cardone, Max Keiser et Michael Saylor appellent à quitter JPMorgan et défendent MicroStrategy.

La communauté BTC évoque un possible « nouveau GameStop » face à la pression croissante sur MicroStrategy.

Un boycott qui prend de l’ampleur

Le boycott a démarré après la révélation d’un projet de MSCI. En effet, l’indice veut exclure dès janvier 2026 toutes les entreprises dont plus de 50 % de la trésorerie est placée en cryptoactifs. La nouvelle vise clairement MicroStrategy, connue pour son énorme trésorerie en Bitcoin. Et forcément, la communauté a réagi très vite.

En parallèle, JPMorgan a diffusé une analyse interne. La banque estime que MicroStrategy pourrait perdre 2,8 milliards de dollars si l’exclusion se confirme. Elle avance même un risque total de 8,8 milliards de dollars si d’autres indices suivent MSCI. Aussitôt, l’information a mis le feu aux poudres et alimenté la colère des investisseurs BTC.

$MSTR – JPM says MicroStrategy "at risk of exclusion from major equity indices as the January MSCI decision approaches." "With MSCI now considering removing MicroStrategy and other digital asset treasury companies from its equity indices…outflows could amount to $2.8bn if… pic.twitter.com/gMqlYtcZII — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) November 20, 2025

Le hashtag « boycott JPMorgan » a commencé à circuler sur les réseaux crypto. Des voix influentes ont relayé l’appel. Et le mouvement s’est amplifié tout au long du week-end, porté par une ferveur collective rare. Beaucoup y voient un test majeur pour l’industrie.

Malgré la volatilité actuelle, les prévisions de JPMorgan continuent d’alimenter le débat, certains y voyant une contradiction flagrante avec les attaques contre MicroStrategy.

Les figures du Bitcoin passent à l’action

C’est dans ce climat électrique que plusieurs personnalités majeures du secteur ont décidé de sortir du silence pour peser sur le débat.

Grant Cardone, très suivi dans le monde financier, a été l’un des premiers à réagir. Il assure avoir retiré 20 millions de dollars de son compte chez Chase. Et il ajoute poursuivre la banque pour « malveillance sur carte de crédit ». Cette sortie a donné un ton direct et frontal à la mobilisation.

Dans le même temps, Max Keiser a lancé son propre appel. Il invite ses abonnés à « quitter JPMorgan et acheter du Bitcoin ». Son message s’aligne sur une stratégie simple : renforcer l’adoption de BTC en réponse aux pressions institutionnelles. Et beaucoup ont relayé son intervention en boucle.

Même Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, est intervenu. Il rappelle que sa société n’est ni un fonds ni un simple véhicule d’investissement. Il insiste sur le fait que MicroStrategy crée et opère des structures financières adossées au Bitcoin. Son positionnement vise à contrer la vision de MSCI, jugée trop simpliste par les supporters BTC.

Plusieurs influenceurs rappellent aussi l’analyse de Saylor, qui affirme pouvoir encaisser un crash de 90 %, renforçant la détermination des maximalistes.

Un contexte explosif pour MicroStrategy et JPMorgan

L’action MicroStrategy a beaucoup souffert ces dernières semaines. Elle est tombée sous les 200 dollars et a touché un plus bas proche de 170 dollars. Pourtant, elle avait dépassé les 450 dollars en juillet. Sur un an, elle affiche désormais une baisse de 41 %, et près de 57 % sur douze mois. Forcément, les annonces de MSCI aggravent le climat.

JPMorgan n’est pas seulement critiquée pour ses prévisions. Beaucoup rappellent ses démêlés passés, notamment les enquêtes liées à Jeffrey Epstein. Le sujet revient régulièrement dans les discussions et alimente la méfiance. Pour certains, la banque n’a aucune légitimité pour attaquer MicroStrategy.

Enfin, plusieurs utilisateurs évoquent déjà un possible « nouveau GameStop ». Selon eux, la pression sur MicroStrategy pourrait provoquer une réaction massive des traders individuels. Et ce scénario plaît clairement à une partie de la communauté Bitcoin, qui rêve d’un retournement spectaculaire contre les grandes institutions financières.

À lire aussi :