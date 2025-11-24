Strategy s’effondre en Bourse, mais Saylor refuse de lâcher Bitcoin

Pour Résumer

L’action Strategy a perdu 60% en un an, mais la société reste en gain sur ses 649 870 BTC, achetés bien sous le prix actuel.

La chute du titre vient surtout des hedges institutionnels : MSTR est devenu l’outil privilégié pour se couvrir, ce qui amplifie les ventes.

Saylor, lui, persiste et signe en achetant encore des BTC malgré la baisse et un marché de liquidité en retrait.

Un plongeon boursier qui alimente les doutes

Sur douze mois, le titre Strategy (MSTR) recule d’environ 60 %. Depuis le début de l’année, la baisse dépasse 40 %.

L’action cotait autour de 300 dollars en octobre et gravite désormais près des 170 dollars. Vu de loin, cela ressemble à un désaveu du modèle « société cotée transformée en réserve de Bitcoin ».

Malgré cela, Strategy reste assise sur un tas de BTC encore largement en plus-value. Le contraste entre un cours de Bourse en chute et un bilan Bitcoin toujours dans le vert nourrit l’idée que le marché est en train d’« attaquer » le véhicule plutôt que le sous-jacent.

Un pari Bitcoin encore largement gagnant

Strategy a accumulé 649 870 BTC à un prix moyen d’environ 74 430 dollars par pièce, alors que le Bitcoin se traite encore autour de 86 000 dollars. La société reste donc en gain d’environ 16 % sur sa réserve, malgré la correction brutale des dernières semaines.

Si on regarde la performance boursière sur cinq ans, le récit change complètement. L’action Strategy affiche plus de 500 % de hausse, là où Apple tourne autour de 130 % et Microsoft autour de 120 % sur la même période.

Même sur deux ans, MSTR fait mieux que ces deux mastodontes, avec une performance supérieure à 200 %. Autrement dit, le « trade Saylor » reste gagnant sur le long terme.

La correction actuelle ressemble davantage à un violent reset de cycle qu’à l’explosion définitive du modèle.

Shorts, hedges et le message « I Won’t ₿ack Down »

Pourquoi l’action s’effondre-t-elle alors que le bilan Bitcoin tient encore la route ? Une partie de la réponse vient de la manière dont les gros investisseurs se couvrent.

Tom Lee, président de BitMine, rappelait récemment que Strategy est devenue le moyen le plus simple pour hedger une exposition crypto. Les options sur MSTR sont très liquides, ce qui permet de monter des stratégies de couverture massives sans passer par le marché spot.

Résultat : chaque fois que les institutionnels veulent réduire leur risque crypto, ils vendent ou shortent MSTR, même s’ils restent long sur Bitcoin.

Strategy sert alors de soupape de sécurité pour la volatilité du marché, concentrant les paris baissiers et les positions de hedge, ce qui accentue encore la pression sur le cours.

I Won’t ₿ack Down — Michael Saylor (@saylor) November 23, 2025

Michael Saylor, lui, joue la carte du jusqu’au-boutisme. Sur X, il a relayé son propre message « I Won’t ₿ack Down », comme une façon de rappeler qu’il n’a aucune intention de réduire son exposition.

Dans la foulée, Strategy a annoncé l’achat de 8 178 BTC supplémentaires pour 835,6 millions de dollars, portant ses réserves à près de 56 milliards de dollars au cours actuel.

Le message envoyé au marché est clair : la société ne traite pas cette baisse comme un signal de sortie, mais comme une opportunité d’accumuler.

DAT et ETFs : la pression de la liquidité

En arrière-plan, ce n’est pas seulement Strategy qui souffre. Les flux vers les différents véhicules d’investissement crypto se sont nettement tassés.

Les ETF Bitcoin au comptant viennent de signer le pire mois de leur courte histoire, avec plusieurs milliards de dollars de sorties cumulées.

Même scénario pour les « Digital Asset Treasuries » (DAT), ces structures qui imitent le modèle Strategy en accumulant des réserves de crypto. Les entrées nettes sont passées d’environ 11 milliards de dollars en septembre à 2 milliards en octobre, puis à seulement un demi-milliard en novembre.

La machine à flux s’est grippée au moment même où la volatilité explosait et où près de 20 milliards de positions crypto étaient liquidées en quelques jours. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des liquidations, vous pouvez consulter les ressources de Binance sur la liquidation.

Pour l’instant, Saylor tient son cap et continue de transformer Strategy en « maxi DAT » coté. Reste à savoir si le marché finira par valider ce degré de conviction ou si la pression combinée des hedges et de la liquidité finira par fissurer la patience des actionnaires.

À lire aussi :