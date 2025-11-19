Brésil : vers une taxation des transactions crypto internationales

Pour Résumer

Brésil taxe à 15 % les transactions crypto internationales.

Gains offshore visés pour combler un déficit budgétaire.

Le marché crypto reste à 3 200 milliards de dollars.

Une taxation ciblée sur les gains offshore

Le projet de loi budgétaire 2026, déposé le 19 novembre, impose une taxe de 15 % sur les transactions crypto internationales. Effectivement, cela vise les gains réalisés hors Brésil, comme les trades sur Binance ou Coinbase.

Cette mesure comble un déficit budgétaire de 300 milliards de reais. De plus, elle s’inscrit dans la loi 14 754 de 2023, taxant déjà les cryptos à 15 % pour les résidents. En outre, les exchanges étrangers devront déclarer les volumes brésiliens.

D’ailleurs, 20 millions de Brésiliens investissent en crypto. Effectivement, le marché local vaut 10 milliards de dollars.

En effet, le ministère des Finances justifie cela par la fuite de capitaux. De plus, les amendes pour non-déclaration atteignent 20 % des gains. En outre, cela aligne sur l’OCDE pour la transparence.

Réactions de l’industrie : un frein à l’adoption ?

L’industrie crypto critique cette taxe. Effectivement, Mercado Bitcoin, leader local, dénonce un risque d’exode vers des juridictions laxistes.

Les exchanges étrangers comme Binance pourraient limiter les services au Brésil. De plus, les retail, 70 % des investisseurs, craignent une complexité accrue. En outre, la volatilité à 25 % complique les déclarations.

D’ailleurs, la CVM, régulateur, prépare des guidelines. Effectivement, cela pourrait booster la conformité.

En effet, 15 % de taxe sur les gains annuels reste modéré. De plus, les pertes sont déductibles. En outre, cela génère des revenus pour l’État.

Impacts sur l’écosystème crypto brésilien

Cette taxe secoue le marché. Bitcoin stagne à 90 006 $, malgré une capitalisation à 3 200 milliards de dollars. Effectivement, Solana à 136,31 $ perd 1 %.

Les ETF crypto locaux attirent 5 milliards de dollars. De plus, la DeFi TVL brésilienne monte à 2 milliards. En outre, Ethereum à 3 002,84 $ résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes chutent de 10 %.

Effectivement, les exchanges locaux comme Mercado Bitcoin renforcent la KYC. En outre, la confiance institutionnelle vacille. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : un équilibre fiscal ?

Cette taxe peut-elle booster la maturité ? ChatGPT-5 prévoit un marché brésilien à 50 milliards d’ici 2027. Effectivement, la clarté attire les institutions.

De plus, des pays comme l’Argentine observent. En outre, une réforme pourrait passer en 2026. D’ailleurs, 15 % des transactions pourraient être taxées.

Cependant, des défis persistent. En effet, l’exode vers l’offshore risque. De plus, les hacks à 1 milliard inquiètent.

Novembre 2025 appelle à la vigilance. Effectivement, le Brésil pourrait devenir un hub. La prudence s’impose pour les investisseurs.

