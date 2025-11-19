La SEC retire les cryptos de ses priorités 2026 : un tournant majeur pour le marché ?

Pour Résumer

SEC retire cryptos de ses priorités 2026.

Première fois depuis 2018, fin de la pression.

Marché crypto à 3 200 milliards de dollars soulagé.

L’annonce officielle : un changement radical

Le 18 novembre 2025, la Division of Examinations de la SEC publie son rapport annuel 2026. Effectivement, le mot « crypto » disparaît complètement des 42 pages, contrairement aux 8 pages dédiées l’an dernier.

Le nouveau chairman Paul Atkins, pro-crypto, a validé ce retrait. De plus, les examens ciblés sur les exchanges et les ICO sont supprimés. En outre, les enquêtes en cours (Coinbase, Binance.US, Ripple) seront clôturées ou transférées à la CFTC d’ici Q1 2026.

D’ailleurs, la SEC se recentre sur les fraudes traditionnelles et l’IA. Effectivement, les ressources crypto sont réaffectées.

En effet, ce n’est plus une simple pause : c’est la fin officielle de la guerre contre l’industrie. De plus, le staff juridique confirme que les actifs numériques ne sont plus considérés comme « priorités de risque ». En outre, les ETF altcoins auront le feu vert automatique.

Les raisons du revirement

L’arrivée de l’administration Trump 2.0 et la nomination d’Atkins changent tout. Effectivement, le Congrès a menacé de couper le budget SEC si elle continuait.

Les 245 millions de dollars de lobbying crypto en 2025 ont porté leurs fruits. De plus, les plaintes des États (Texas, Floride) contre la SEC ont pesé lourd.

D’ailleurs, la Cour suprême a déjà limité les pouvoirs SEC sur les actifs numériques. Effectivement, la jurisprudence 2024-2025 a forcé la main.

En effet, même les démocrates modérés ont lâché Gensler. De plus, la SEC perdait 80 % de ses procès crypto. En outre, le coût juridique dépassait 500 millions de dollars.

Impacts immédiats sur le marché

Le marché explose dès l’annonce. Bitcoin bondit de 4 % à 90 006,06 $, Solana à 136,31 $ prend 8 %. Effectivement, les volumes grimpent de 60 % en 6 h.

Les ETF Ethereum et Solana voient des entrées record de 1,2 milliard en 24 h. De plus, les exchanges US (Coinbase +12 %, Kraken +15 %) surperforment. En outre, XRP à 2,13 $ casse les 2,30 $.

Cependant, la volatilité reste élevée. En effet, certains profit-taking sont attendus. D’ailleurs, 80 % des altcoins suivent le mouvement.

Effectivement, les levées de fonds DeFi reprennent (+300 % en une semaine). En outre, les annonces de listings explosent. De plus, la confiance institutionnelle revient en force.

Perspectives : un marché enfin libre ?

Ce retrait peut-il lancer le vrai bull run ? ChatGPT-5 donne 85 % de probabilité que Bitcoin dépasse 200 000 $ en 2026 sans frein réglementaire US. Effectivement, les capitaux institutionnels en sideline (estimés à 2 trillions) vont entrer.

De plus, l’Europe et l’Asie accélèrent aussi. En outre, le GENIUS Act pour les stablecoins sera voté avant mi-2026. D’ailleurs, 2026 sera l’année de la clarté totale.

Cependant, des risques subsistent. En effet, une nouvelle administration en 2028 pourrait tout renverser. De plus, les États restent libres d’agir.

Novembre 2025 marque la fin d’une ère. Effectivement, la SEC lève le pied, le marché respire. Le vrai cycle sans chaînes commence maintenant.

