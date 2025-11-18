Pour Résumer

Cboe lancera le 15 décembre ses contrats “perpétuels-style” sur Bitcoin et Ether.

Ces produits offrent un cadre régulé, pensés pour répondre aux besoins des investisseurs américains.

Cboe entend concurrencer les plateformes offshore et se positionner face à ses concurrences.

Des contrats “perpétuels-style” pensés pour les besoins américains

Quelques jours après l’annonce officielle, Cboe dévoile enfin que ses produits seront lancés dès 15 décembre. Ces deux contrats incluent : PBT pour Bitcoin et PET pour Ether.

Ils adoptent le modèle “Continuous Futures”, un format qui ressemble beaucoup aux perpétuels utilisés sur les plateformes offshores. De plus, chaque contrat dure 10 ans, ce qui réduit enfin la lourdeur liée aux renouvellements.

On December 15, Cboe will launch Continuous Futures for Bitcoin (#PBT) and Ether (#PET), bringing the benefits of perpetual-style exposure into a transparent, U.S.-regulated environment.

Ensuite, Cboe mise sur un fonctionnement entièrement cash-settled. Ce choix facilite vraiment la vie des institutions, car elles évitent les livraisons physiques. Et, pour garder le prix proche du spot, Cboe ajoute un ajustement quotidien en espèces, appelé “Funding Amount”. Ce mécanisme reste simple et familier pour les investisseurs.

En parallèle, l’opérateur utilise son indice Cboe Kaiko Rate pour une référence fiable et transparente. La bourse veut en effet offrir une exposition stable, lisible et pleinement conforme aux règles américaines. Cela tout en rassurant les institutions qui évitaient encore les plateformes offshores.

Une offre taillée pour un marché toujours très nerveux

Le trading fonctionnera presque en continu, soit 23 heures par jour et 5 jours par semaine. Cboe ouvrira de dimanche 18 h ET à vendredi 17 h ET, avec une courte pause quotidienne. Ce rythme se rapproche des habitudes du marché crypto mondial. Les traders y trouveront donc un environnement familier, fluide et beaucoup plus naturel.

Et ce lancement arrive dans une période mouvementée. Bitcoin oscille autour de 90 000 $ lors des annonces. Sa volatilité tournait autour de 5 %. Le secteur comptait aussi plus de 767 milliards de dollars d’open interest sur les perpétuels.

Pendant des années, les plateformes non américaines ont dominé cet univers. Et, bien souvent, les hedge funds ou les gérants d’actifs préféraient rester à l’écart, par prudence.

Cboe arrive donc avec une solution régulée, compensée par Cboe Clear U.S. et surveillée par la CFTC. Ce cadre stable et standardisé répond enfin à leurs besoins.

Un lancement stratégique pour les institutions

Les dirigeants, dont Rob Hocking, insistent sur la simplicité de ces produits. En effet, l’absence de rollover allège beaucoup la gestion des positions longues ou courtes. Elle réduit aussi les appels de marge surprise, ce qui reste généralement un frein important pour les gérants qui cherchent une exposition durable.

En plus, Cboe, qui a tant poussé la SEC pour valider les ETF crypto, prépare une intégration complète dans son écosystème. L’opérateur veut introduire le cross-margining avec ses autres dérivés crypto.

Grâce à ce système, les institutions pourront gérer leur risque de manière plus fluide. Et, pour accompagner tout le monde, Cboe animera 2 séances de formation les 17 décembre 2025 et 13 janvier 2026.

Enfin, la compétition devient intense. Outre Bitnomial et Coinbase, le Singapore Exchange prépare lui aussi des perpétuels Bitcoin et Ether pour fin novembre 2025. La course est donc lancée pour capter la demande institutionnelle. Les volumes en jeu restent gigantesques.

En septembre, les DEX ont dépassé les 1 000 milliards de dollars, tandis que les plateformes centralisées comme Binance frôlaient les 7 000 milliards. Cboe veut maintenant offrir une version régulée de ce marché colossal.

