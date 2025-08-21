Brian Armstrong voit un Bitcoin à 1 million de dollars d’ici 5 ans

Pour Résumer

Armstrong vise Bitcoin à 1 M$.

Cours actuel à 113 400 €.

Adoption institutionnelle dope les prévisions.

Armstrong : un pari fou sur le Bitcoin

Brian Armstrong fait des vagues. En effet, lors d’une interview à la Crypto Summit 2025, le 20 août, le PDG de Coinbase annonce que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars (920 000 €) d’ici 2030.

Par ailleurs, il mise sur l’adoption institutionnelle, avec 3,5 milliards de dollars d’inflows dans les ETF Bitcoin en 2025. Effectivement, les entreprises comme MicroStrategy, détenant 252 000 BTC, valident ce momentum.

D’ailleurs, Armstrong pointe la rareté post-halving 2024, réduisant l’offre à 900 BTC par jour. Cependant, les régulations, comme l’AMLR européen, freinent les flux anonymes de 15 %.

Par ailleurs, Coinbase, avec 2 milliards d’euros de volumes quotidiens, facilite l’entrée des institutionnels via des services de garde. Effectivement, ce pari repose sur une adoption massive et une confiance croissante dans le BTC.

Un écosystème crypto en ébullition

Ce pronostic secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 400 € (+0,8 %), tandis qu’Ethereum gagne 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Effectivement, les stablecoins, représentant 60 % des volumes d’échange, dopent les flux, avec 80 milliards d’euros quotidiens sur Binance.

D’ailleurs, des altcoins comme Solana, à 195 € (+14 %), surfent sur l’innovation, avec 1,3 million d’adresses actives. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet 2025 rappelle les risques.

Par ailleurs, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance institutionnelle. Effectivement, cette dynamique pourrait catapulter le Bitcoin vers des sommets, comme le prédit Armstrong.

Perspectives : 1 million ou mirage ?

Ce pari pourrait tout changer. En effet, Armstrong table sur une capitalisation Bitcoin de 20 trillions de dollars d’ici 2030, surpassant l’or (14 trillions). Par ailleurs, des hubs comme Hong Kong, avec 15 licences stablecoin, attirent les capitaux.

Effectivement, l’adoption par 10 % des 500 plus grandes entreprises mondiales, soit 50 firmes, pourrait multiplier le cours par 8.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %).

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des tensions géopolitiques freinent l’élan. Ce rêve d’un Bitcoin à 1 million est audacieux, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :