3 cryptos à suivre absolument pour la rentrée

Solana s’approche d’un seuil technique critique avec un possible envol au-delà des 200 $.

Hyperliquid révolutionne le DeFi avec un DEX on-chain ultra-rapide et sans frais.

Bitcoin Hyper attire déjà les whales avec un presale millionnaire sur un L2 Bitcoin.

Solana : la fusée prête à franchir $200

Solana est une habituée des retournements spectaculaires, mais cette rentrée 2025 pourrait bien marquer un tournant. Après un rallye qui l’a propulsée au-delà des 195 $, la crypto star flirte désormais avec une zone charnière.

Le seuil des 200 $ agit comme un aimant, un niveau psychologique et technique qui attire l’attention de tous les traders.

Une cassure franche de cette résistance ouvrirait la voie à un scénario explosif. Les modèles chartistes pointent vers une cible située entre 210 et 230 $, ce qui représenterait un gain rapide pour les investisseurs positionnés au bon moment.

Et si l’histoire se répète, une envolée vers des sommets encore plus ambitieux ne serait pas exclue.

Mais Solana n’est pas qu’une affaire de prix. L’écosystème reste l’un des plus solides du marché, avec une DeFi active, des frais dérisoires et une scalabilité qui en fait l’un des rares réseaux capables de rivaliser avec Ethereum.

Les intégrations récentes avec des solutions de paiements et l’arrivée progressive d’investisseurs institutionnels renforcent l’idée que Solana pourrait redevenir la blockchain de référence pour les projets grand public.

Pour les traders, la stratégie est claire : surveiller de très près les 200 $. Si ce niveau tombe, le marché pourrait assister à un véritable feu d’artifice, attirant une nouvelle vague d’acheteurs et déclenchant un effet boule de neige.

Hyperliquid : la révolution silencieuse qui bouscule la DeFi

Si Solana captive par son chartisme, Hyperliquid séduit par sa technologie. Le projet est construit comme un L1 ultra-rapide, pensé pour les traders exigeants. Son DEX entièrement on-chain permet d’exécuter des ordres avec une fluidité proche d’un exchange centralisé, mais sans intermédiaire.

Là où Hyperliquid impressionne, c’est sur ses promesses : aucun frais de gas, un carnet d’ordres transparent, des transactions exécutées en une fraction de seconde et un levier pouvant aller jusqu’à 50×. Autrement dit, la vitesse d’un Binance combinée à la transparence d’Uniswap.

Ce modèle attire déjà les regards des communautés de traders. Certains y voient le futur du marché perpétuel, une plateforme capable de réunir le meilleur des deux mondes.

Si Hyperliquid réussit à maintenir cette performance à grande échelle, le projet pourrait devenir un aimant à liquidité et se placer comme l’un des acteurs dominants du DeFi 2.0.

Un autre point renforce la hype : l’équipe. Formée par des profils issus de grandes universités et indépendants financièrement, elle inspire une rare confiance dans un secteur souvent secoué par les scandales.

Hyperliquid coche toutes les cases de l’innovation crédible, avec un potentiel de croissance gigantesque dès cette rentrée.

Bitcoin Hyper : le presale qui affole les baleines

La rentrée 2025 ne serait pas complète sans un outsider, et c’est précisément le rôle de Bitcoin Hyper. Ce projet flambant neuf a déjà levé plus de 10 millions de dollars lors de sa phase de presale, attirant de gros investisseurs convaincus par sa vision.

L’ambition est claire : transformer Bitcoin en une infrastructure plus rapide et plus flexible grâce à un layer 2. Là où Bitcoin est critiqué pour sa lenteur, Bitcoin Hyper propose d’intégrer des solutions capables de supporter des applications décentralisées à grande échelle.

Un L2 qui marie la solidité du Bitcoin et l’agilité d’une blockchain moderne : voilà le narratif qui alimente la hype.

Le prix du token lors du presale est encore ridiculement bas. La promesse est simple : si Bitcoin Hyper réussit son pari, la valorisation pourrait exploser au moment du listing.

Certains analystes évoquent même un potentiel de hausse à trois chiffres, comparable aux premiers jours de Solana.

