Le responsable produit de X vient d’offrir à la crypto sa petite phrase la plus suivie de la semaine, et le résultat est difficile à ignorer. Le Bitcoin s’échange à un peu plus de 75 000 USD, en hausse de plus de +6 % au cours des dernières 24 heures.

Que la publication de Nikita Bier sur la crypto annonce une véritable révélation de produit ou qu’il s’agisse simplement d’un teasing opportun reste, pour l’instant, sans réponse, mais les investisseurs ont réagi positivement malgré tout.

« La crypto a connu une année difficile. Peut-être devrions-nous lancer quelque chose pour corriger cela », a écrit Bier mardi dans un post qui a attiré plus de 3 millions de vues en moins de 24 heures, suscitant l’enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Crypto has had a rough year. Maybe we should launch something to fix it. — Nikita Bier (@nikitabier) April 14, 2026

Le message est arrivé quelques semaines avant le lancement confirmé en avril par Elon Musk de X Money, un produit de paiement entre particuliers (P2P) conçu avec Visa. Sous licence dans plus de 40 États américains, il offre un rendement de 6 % et une carte de débit avec des récompenses cashback. Aucun rail crypto n’a été confirmé, mais X ne les a pas non plus explicitement exclus.

Trois semaines auparavant, X avait recruté Benji Taylor, ancien Chief Product Officer d’Aave et responsable du design chez Base, un mouvement qui a immédiatement attiré l’attention compte tenu de la dynamique réglementaire qui s’installe autour des paiements numériques.

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Le Bitcoin peut-il se maintenir au-dessus de 75 000 USD avant les données PPI de cette semaine ?

(SOURCE : TradingView)

Même après le teasing de Nikita Bier, la configuration technique du Bitcoin à l’approche de la mi-avril reste fragile, malgré son bond de +6 % à 75 000 USD en une nuit. La résistance immédiate se situe à 76 500 USD, avec un second plafond à 77 250 USD.

Les niveaux de support sont empilés à 70 800 USD et 69 800 USD, ce dernier coïncidant étroitement avec le niveau de retracement de Fibonacci 0,618. Une clôture quotidienne sous les 69 800 USD déclencherait probablement des cascades de stop-loss vers la moyenne mobile à 200 jours à 66 500 USD.

Trois scénarios se présentent. Dans le cas haussier, les données PPI américaines publiées aujourd’hui (14 avril) s’avèrent faibles, offrant un soulagement macroéconomique et repoussant le BTC vers la résistance des 76 500 USD. Dans le scénario de base, le prix continue de se consolider entre 71 000 USD et 75 500 USD alors que les acteurs institutionnels accumulent discrètement, ce qui, selon les analystes, est déjà en cours.

Le cas baissier : une clôture sous 69 800 USD ouvre la voie vers 68 200 USD, un niveau non testé depuis la fin du T1. Les signaux structurels à plus long terme restent constructifs, mais la configuration à court terme exige de la prudence. Le S&P 500 a progressé de +3,6 % la semaine dernière tandis que le Bitcoin a chuté de -20 %, soit la plus forte divergence actions-crypto depuis l’escalade des tarifs douaniers. Ce genre de dislocation tend à se résoudre d’une manière ou d’une autre.

Ce que X Money apportera à la suite du teasing crypto de Nikita Bier

X Money se positionne comme une néo-banque haut de gamme plutôt que comme une plateforme de cryptomonnaies, offrant un rendement annuel (APY) de 6 % sur les dépôts assurés par la FDIC jusqu’à 250 000 USD, surpassant ainsi des concurrents comme Venmo et PayPal.

Basé sur le réseau Visa et agréé dans plus de 40 États américains, il permet le dépôt direct des salaires dans son écosystème.

🚨 ELON JUST DROPPED A FINANCIAL NUKE “X MONEY WILL BE THE SOURCE OF ALL TRANSACTIONS.” Let that sink in. According to @elonmusk, X Money isn’t just another payments app,

it’s intended to become the central hub of global money flow. 💥 One platform

💥 One financial layer

💥… https://t.co/cBVMhBjPdK pic.twitter.com/hemEoo5jc6 — ᙢinus ᙡells (@MinusWells) April 11, 2026

Ressemblant à un compte chèques à haut rendement au sein d’une application de médias sociaux, X Money vise à devenir un système d’exploitation financier mondial, en particulier avec l’arrivée de Benji Taylor, ancien Chief Product Officer chez Aave.

Les recherches montrent que X Money développe des « Smart Cashtags » pour le trading en temps réel d’actions et de cryptomonnaies, et a conclu un partenariat avec Visa pour les transferts de fonds en stablecoin USDC.

Bien que la fonctionnalité de portefeuille crypto soit prévue pour fin 2026, aucune cryptomonnaie spécifique n’a été confirmée. Si Musk réussit à intégrer les paiements en cryptomonnaies, X Money pourrait devenir une porte d’entrée majeure vers les actifs numériques, concurrençant d’autres plateformes pour les utilisateurs en quête de rendement et de commodité. Le résultat dépendra largement de ce que Benji Taylor est en train de développer.

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