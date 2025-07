Vitalik Buterin soutient une mise à l’échelle sûre avec la hausse de la limite de gaz

Le gaz d’Ethereum sert à mesurer le travail de calcul aussi bien que de stockage requis par les transactions ou les contrats intelligents. La limite de gaz plafonne la puissance de traitement requise par un bloc. Donc, cela garantit ainsi que la blockchain puisse continuer à fonctionner pendant les périodes de forte demande.

L’augmentation de la limite de gaz permet d’accroître le débit du réseau pendant les périodes de forte activité. C’est le cas car davantage de transactions peuvent être incluses dans chaque bloc, proposé environ toutes les douze secondes. Cependant, des limites de gaz plus élevées peuvent rendre plus difficile l’exécution de nœuds pour les petits validateurs, compte tenu de l’augmentation des coûts de traitement.

Une limite de gaz trop élevée pourrait rendre la blockchain trop lourde à valider pour les opérateurs de nœuds solo. Cependant, la technologie s’améliore et il est logique de l’augmenter au fil du temps.

Almost exactly 50% of stake is voting to increase the L1 gas limit to 45m. The gas limit is already starting to increase, now at 37.3m. pic.twitter.com/omUKQHuBvz

Buterin a affirmé que la façon idéale de construire un L2 est de s’appuyer sur les points forts d’Ethereum uniquement. Ces derniers sont la sécurité, la disponibilité des données et la résistance à la censure.

Il a déclaré que les réseaux peuvent réduire leur logique à un séquenceur et un vérificateur sur l’exécution centrale.

Au lieu de réinventer la roue et de tout reconstruire, Buterin a suggéré que les L2 en fassent le moins possible. Alors, ils se concentrent sur leur séquenceur, qui décide de l’ordre des transactions, et leur vérificateur. De ce fait, cela génère la preuve que les transactions sont valides et correctement exécutées.

Buterin affirme que cette méthode atteint la confiance minimale et l’efficacité visées par les blockchains d’entreprise des années 2010.

Les remarques de Chaskin et Buterin soulignent un changement d’approche pour les réseaux blockchain. Alors qu’Ethereum renforce son réseau, le duo suggère que la décision la plus stratégique pourrait être de cesser de le concurrencer.

The best way to build an L2 is to lean into the L1's offerings (security, censorship resistance, proofs, data avail…) more, and reduce your logic to just being a sequencer and a prover (if based, just a prover) over the core execution.

This is the combination of trust… https://t.co/YLsDth3oZz

— vitalik.eth (@VitalikButerin) July 15, 2025