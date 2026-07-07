Dans l’actualité de Chainlink aujourd’hui, son infrastructure CCIP s’impose rapidement comme la solution de repli par excellence pour les protocoles réévaluant les risques liés aux bridges. Cette vague de migration est désormais d’une ampleur suffisante pour influencer les marchés. Le LINK s’échange actuellement autour de 7,60 $, en baisse d’environ -3,5 % sur les dernières 24 heures, alors qu’une série de migrations de protocoles de premier plan continue d’attirer l’attention des institutions vers l’infrastructure cross-chain pilotée par oracle.

Virtuals Protocol a annoncé la migration de plus de 700 millions de dollars de liquidités VIRTUAL de LayerZero vers le protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP) de Chainlink. Ce mouvement s’inscrit dans un exode plus large de l’industrie, déclenché après que l’exploit de KelpDAO a entraîné le vol d’environ 116 500 rsETH, soit une valeur estimée entre 292 et 300 millions de dollars.

KelpDAO a publiquement qualifié ce piratage de défaillance systémique de l’infrastructure de LayerZero. Simultanément, Solv Protocol transfère plus de 700 millions de dollars d’actifs liés au Bitcoin (SolvBTC et xSolvBTC) via le même chemin. Au total, plus de 3 milliards de dollars de TVL (valeur totale verrouillée) à travers plusieurs protocoles DeFi sont en cours de retrait des infrastructures de bridges traditionnelles au profit du CCIP.

L’ampleur de cette rotation et l’activité on-chain qu’elle génère constituent le contexte immédiat de la configuration technique du LINK pour la semaine, avec un support à 7 $ et une résistance à 10 $ identifiés comme les deux niveaux clés.

Actualités Chainlink : Le prix du LINK peut-il atteindre 10 $ cette semaine avec l’accélération du CCIP ?

$LINK is just sitting there.



broad sideways range, no meaningful low, structure still corrective.



basically doing the minimum to stay alive.



$7.45 is the trendline. $11 is the resistance that actually matters.



until LINK breaks above $11, it's just trapped.



and trapped… pic.twitter.com/Dg8f7YRcLa — MCO Global (@moretradingonl) June 4, 2026

Le LINK consolide dans une fourchette que les analystes techniques décrivent comme constructive mais non résolue. Aux niveaux actuels proches de 7,60 $, le prix se maintient au-dessus d’un support structurel à court terme situé dans la zone des 7 $ – 7,20 $, avec un plancher plus solide autour de 6,60 $ issu d’une consolidation précédente. Une résistance immédiate est signalée près du récent sommet à 8,80 $, suivie d’une zone d’offre plus dense approchant les 10 $, où les vendeurs ont précédemment freiné les hausses.

L’adoption du CCIP offre un catalyseur fondamental concret ; le CCIP a enregistré son plus haut nombre historique d’adresses actives quotidiennes, atteignant environ 80 428 le 6 mai, selon les données on-chain. C’est le type de mesure d’utilisation qui tend à précéder un regain d’intérêt institutionnel plutôt qu’à simplement l’accompagner.

Trois scénarios semblent les plus plausibles à partir des niveaux actuels :

Scénario haussier : Le LINK se maintient au-dessus de 7,50 $ avec du volume, franchit la résistance de 8,80 $ et vise la zone des 10 $ – 12 $ alors que les annonces de migration continuent de s’accumuler.

Le LINK se maintient au-dessus de 7,50 $ avec du volume, franchit la résistance de 8,80 $ et vise la zone des 10 $ – 12 $ alors que les annonces de migration continuent de s’accumuler. Scénario de base : Le prix oscille entre 7 $ et 8 $ pendant que le marché digère les nouvelles sur l’adoption, sans catalyseur définitif pour forcer une cassure directionnelle.

Le prix oscille entre 7 $ et 8 $ pendant que le marché digère les nouvelles sur l’adoption, sans catalyseur définitif pour forcer une cassure directionnelle. Scénario baissier/invalidation : Une clôture sous le support des 7 $ fragiliserait la structure actuelle et inviterait probablement à un nouveau test de la zone des 6,60 $ avant toute tentative de reprise.

Les indicateurs de momentum semblent favoriser légèrement les acheteurs, bien qu’aucune confirmation de cassure n’ait été enregistrée. La réponse globale de l’écosystème à l’incident de KelpDAO, incluant le gel d’actifs et les mesures correctives au niveau des protocoles, suggère que le récit sécuritaire poussant à l’adoption du CCIP ne devrait pas s’estomper rapidement.

LiquidChain vise l’avantage des premiers arrivants face à la résistance de Chainlink

L’actualité de Chainlink et la fourchette actuelle du LINK illustrent un schéma récurrent dans les projets d’infrastructure : au moment où les chiffres d’adoption confirment une thèse, une grande partie de l’appréciation du prix a déjà eu lieu à grande échelle. Les protocoles migrant des milliards vers le CCIP ne sont pas des précurseurs ; ils valident une tendance qui fait désormais consensus. Cette distinction est cruciale pour les investisseurs évaluant où se situe réellement le potentiel de hausse asymétrique.

LiquidChain ($LIQUID) se positionne plus tôt sur cette courbe. Le projet est un protocole d’infrastructure Layer 3, décrit comme une couche de liquidité cross-chain unifiée fusionnant les liquidités de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique, permettant aux développeurs de déployer une seule fois pour accéder simultanément aux trois écosystèmes.

Son architecture repose sur quatre composants : une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape, un règlement vérifiable et une conception « déployer une fois » qui élimine le besoin de maintenir des déploiements séparés par chaîne (un point de friction que la vague de migration actuelle rend visiblement coûteux à ignorer).

La prévente est en cours au prix de 0,01466 $ par $LIQUID, avec plus de 825 000 $ récoltés à ce jour. Comme pour toute vente de jetons à un stade précoce, le capital est à risque et la participation à la prévente doit être précédée d’un audit préalable indépendant. Pour les investisseurs qui étudient le secteur des infrastructures cross-chain dans le contexte du cycle de migration actuel,

Visitez le site de la prévente LiquidChain ici