Bitcoin : Le fonds de Nigel Farage chute de 15 % en plein doute

Stack BTC, la société de trésorerie Bitcoin publiquement associée à Nigel Farage, a vu la valeur de ses actifs fondre de 15,48 % depuis son lancement en mars 2026. Cette perte, s’élevant à environ 565 000 £, survient à un moment délicat pour le sentiment autour du BTC au Royaume-Uni. De son côté, le Bitcoin consolide près de supports techniques clés, les traders guettant une rupture directionnelle susceptible de définir la tendance à moyen terme. L’optique politique actuelle ne joue clairement pas en faveur de la narration globale du Bitcoin.

Selon The Guardian, Farage a investi 215 000 £ dans Stack BTC au prix de 5 pence par action, lui octroyant une participation d’un peu plus de 6 %. Il est également apparu dans une vidéo promotionnelle supervisant un achat de 2 millions de livres en Bitcoin pour le compte de la société. Depuis, les Libéraux-Démocrates ont appelé la Financial Conduct Authority (FCA) à examiner si ce rôle promotionnel pourrait constituer une tentative d’abus de marché.

Un porte-parole de Reform UK a soutenu que Farage détenait ses actions en tant qu’investisseur privé et non en tant qu’ambassadeur de marque. Toutefois, un paiement de 270 000 £ versé par Paul Withers, le principal actionnaire de Stack BTC, pour 12 heures de travail promotionnel chez son courtier en métaux précieux, Direct Bullion, vient complexifier cette version des faits.

Les experts financiers cités par le Guardian ont mis en garde les investisseurs contre les structures de trésorerie Bitcoin comme véhicule d’exposition au BTC. Reste à savoir si cette prudence s’étend au Bitcoin lui-même, une question analytique à laquelle la configuration graphique actuelle n’apporte pas de réponse tranchée.

Le prix du BTC USD peut-il reprendre son élan après l’affaire Stack BTC ?

$BTC Back above the $60.7K range high after a 7% bounce off the lows.



It is key for BTC now to hold this breakout and maintain its low timeframe bullish market structure. The Weekly 200MA sits at $62.6K which is a good level to watch for this weekly candle close.



Important area… pic.twitter.com/s6UJNGb5mQ — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 3, 2026

Le Bitcoin évolue actuellement dans une zone de consolidation après avoir échoué à maintenir ses récents sommets, une action de prix qualifiée d’indécise par les analystes techniques. Les clusters de support dans la zone des 60 000 $ – 60 500 $ ont tenu lors des clôtures quotidiennes, mais le volume n’a pas confirmé de véritable phase d’accumulation, un détail à surveiller avant de tirer des conclusions haussières.

La résistance clé se situe dans la zone des 62 500 $ – 62 800 $. Une reconquête décisive de cette bande avec un volume élevé ouvrirait la voie vers des objectifs à moyen terme que les principaux bureaux de recherche crypto situent entre 80 000 $ et 100 000 $ d’ici la fin de l’année. Ce scénario reste toutefois dépendant du maintien des flux entrants dans les ETF spot et de l’apaisement des vents contraires macroéconomiques. L’analyse des flux d’ETF de Citi demeure une référence utile pour cette thèse.

Trois scénarios encadrent la trajectoire à court terme :

Scénario haussier : Le BTC maintient son support actuel, franchit la résistance avec du volume, et les flux d’ETF s’accélèrent à nouveau ; les objectifs à moyen terme deviennent alors plausibles.

Le BTC maintient son support actuel, franchit la résistance avec du volume, et les flux d’ETF s’accélèrent à nouveau ; les objectifs à moyen terme deviennent alors plausibles. Scénario de base : La consolidation se prolonge pendant deux à quatre semaines au gré des données macroéconomiques et de l’actualité réglementaire. Le marché reste dans une fourchette sans tendance claire.

La consolidation se prolonge pendant deux à quatre semaines au gré des données macroéconomiques et de l’actualité réglementaire. Le marché reste dans une fourchette sans tendance claire. Scénario baissier/invalidation : Une clôture décisive sous la bande de support inférieure invite à un test plus profond des structures précédentes, tandis que le dossier Stack BTC offre aux hésitations institutionnelles un ancrage politique sur le marché britannique.

Les données de profits et pertes (P&L) réalisés par les détenteurs à court terme ne montrent pas encore un ratio de capitulation cohérent avec les points bas des cycles précédents, ce qui suggère que la phase de purge n’est peut-être pas terminée. La pression réglementaire issue du cadre MiCA (Markets in Crypto-Assets) ajoute une variable supplémentaire que les acteurs européens ne peuvent ignorer.

Bitcoin Hyper mise sur l’infrastructure pendant la consolidation du BTC

Lorsque le prix spot du BTC stagne et que les véhicules de trésorerie médiatisés sous-performent, les capitaux engagés dans l’écosystème Bitcoin ont tendance à pivoter vers les projets d’infrastructure — ceux qui construisent les rails plutôt que de simplement détenir l’actif. Cette logique de rotation explique la pertinence actuelle des projets de couche 2 (Layer 2) sur Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne à cette intersection. Le projet se présente comme la première Layer 2 Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), visant une finalité de transaction en moins d’une seconde et l’exécution de contrats intelligents à bas coût, tout en s’appuyant sur le modèle de sécurité du Bitcoin.

Le pont canonique décentralisé gère les transferts de BTC à travers la couche, et l’architecture est conçue pour apporter de la programmabilité au Bitcoin sans sacrifier les principes de confiance qui font la valeur du réseau original.

La prévente a déjà levé 32 921 487,36 $ au prix actuel du jeton de 0,0136825 $, avec des options de staking disponibles pour les premiers participants. Ce montant suggère une conviction précoce significative, bien que les préventes ne dispensent pas d’une analyse approfondie de la tokenomics et des calendriers de déblocage. Pour les investisseurs déjà positionnés sur le BTC souhaitant une exposition à l’infrastructure de l’écosystème à un stade précoce de la courbe de valeur :

Visitez le site de la prévente Bitcoin Hyper ici.