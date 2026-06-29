Chainlink : Le projet Pangea peut-il propulser le LINK à 10 $ ?

Dans l’actualité de Chainlink aujourd’hui, le LINK s’échange autour de 7,50 $ avec des mouvements modestes sur les dernières 24 heures. Cette stabilité apparente cache pourtant une annonce majeure faite à Zurich le 23 juin : un consortium bancaire représentant plus de 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion a placé l’infrastructure de Chainlink au centre d’un cadre de règlement des changes en T+0.

Le projet Pangea, annoncé conjointement par Chainlink, FairSquareLab, l’alliance bancaire coréenne UniKA et Qivalis (un consortium de stablecoins euro soutenu par 37 banques européennes), vise des swaps atomiques directs de type Payment-versus-Payment (PVP) entre des stablecoins réglementés en EUR et KRW, en utilisant les normes ISO 20022 et l’infrastructure SWIFT existante.

Cette coalition regroupe plus de 50 institutions, dont Shinhan Bank, JB Bank et Kbank côté coréen. L’annonce officielle de Chainlink inscrit ce calendrier de transactions conformes sur 12 mois dans le contexte d’un corridor commercial EUR-KRW de plus de 150 milliards de dollars et du marché mondial des changes, qui pèse 9,6 billions de dollars par jour.

Reste à savoir si Pangea se traduira par une demande soutenue pour le jeton LINK. L’exécution sera la clé, et la configuration technique à l’approche de ce catalyseur mérite une analyse attentive.

Actualité Chainlink : Le cours du LINK peut-il franchir les 10 $ grâce à Pangea ?

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Reality is going to hit hard for altcoin holders. Many of these assets are completely worthless, propped up only by the complacency of the crypto crowd. pic.twitter.com/ZYJjslWIOj — Part-Time Trader (@PartTimeCharts) June 24, 2026

D’un point de vue graphique, le LINK consolide dans une fourchette qui définit l’action des prix depuis plusieurs semaines. Le support a tenu à plusieurs reprises dans la zone des 6,80 $ à 7,00 $, tandis que la résistance proche de 7,80 $ a freiné chaque tentative de rallye significative.

Le cours actuel proche de 7,44 $ place le jeton dans la moitié inférieure de cette bande. Techniquement neutre, il penche toutefois vers un test de la borne supérieure si le volume accompagne ce changement de narration fondamentale.

L’annonce de Pangea est un véritable catalyseur fondamental plutôt qu’un simple bruit spéculatif. Avec 47 banques, deux consortiums majeurs de stablecoins et une feuille de route sur 12 mois, ce projet a un poids structurel bien plus important que les annonces de partenariats habituelles.

Trois scénarios sont à surveiller :

Scénario haussier : Le LINK franchit la résistance des 8 $ avec un volume soutenu, ouvrant la voie vers la zone des 10 $, ancien niveau de consolidation. Cela nécessitera des vents favorables au niveau macroéconomique et une couverture institutionnelle continue de Pangea.

Le LINK franchit la résistance des 8 $ avec un volume soutenu, ouvrant la voie vers la zone des 10 $, ancien niveau de consolidation. Cela nécessitera des vents favorables au niveau macroéconomique et une couverture institutionnelle continue de Pangea. Scénario de base : Le prix évolue latéralement dans la fourchette 7-8 $ en attendant des mises à jour concrètes sur les jalons du règlement T+0. Pangea soutient le sentiment sans déclencher de cassure immédiate.

Le prix évolue latéralement dans la fourchette 7-8 $ en attendant des mises à jour concrètes sur les jalons du règlement T+0. Pangea soutient le sentiment sans déclencher de cassure immédiate. Scénario baissier / invalidation : Une clôture sous les 7 $ avec un volume significatif affaiblirait la thèse du support et suggérerait que le catalyseur a déjà été totalement absorbé, sans relais acheteur.

Pour mettre en perspective la montée en puissance institutionnelle de Chainlink, la récente couverture des partenariats en zone APAC montre que Pangea n’est pas né de nulle part ; c’est la dernière étape d’une série d’intégrations entreprises visant à réduire l’écart entre l’infrastructure d’Oracle et les flux financiers réels.

LiquidChain vise un positionnement stratégique pendant la consolidation du LINK

Avec un LINK entre 7 et 8 $ et un plafond à 10 $, le rapport risque-récompense pour de nouvelles entrées est fonctionnel mais pas asymétrique ; le jeton a besoin d’une cassure confirmée avant que ce calcul ne change matériellement.

Les traders qui surveillent la narration Pangea mais hésitent à acheter sur une résistance de range se tournent déjà vers des projets d’infrastructure plus précoces offrant une exposition similaire à l’interopérabilité cross-chain.

LiquidChain ($LIQUID) est une prévente qui attire l’attention. Le projet se positionne comme une couche d’infrastructure de liquidité cross-chain Layer 3 (L3), fusionnant la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique. Cette architecture permet aux développeurs d’accéder aux trois écosystèmes sans gérer d’intégrations séparées.

Sa couche de liquidité unifiée et sa conception de règlement vérifiable partagent l’ADN conceptuel de la logique de swaps atomiques et de règlement en temps réel qui sous-tend Pangea. La prévente est actuellement au prix de 0,01473 $ par jeton $LIQUID, avec 863 398,30 $ récoltés à ce jour.