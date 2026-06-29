Trump bloque le Clarity Act : quel avenir pour la crypto ?

Le Clarity Act vient de faire l’objet d’un rebondissement majeur. Le président Donald Trump a annulé une cérémonie de signature prévue le 24 juin pour un projet de loi bipartisan sur l’accessibilité au logement. Ce texte contient une disposition cruciale : l’interdiction des MNBC (monnaies numériques de banque centrale) par la Réserve fédérale pour une durée de quatre ans, s’étendant jusqu’au 31 décembre 2030. Via Truth Social, il a annoncé que l’événement est :

« annulé jusqu’à ce que nous fassions passer le SAVE America Act, dont nous avons désespérément besoin et que je considère comme une urgence nationale. »

Le projet de loi sur le logement avait pourtant été adopté par le Sénat avec une majorité écrasante de 85 voix contre 5, une marge suffisante pour passer outre un veto présidentiel, bien que cela obligerait les alliés républicains à rompre publiquement avec le président.

Cette situation n’est pas qu’un simple bras de fer sur le logement. Il s’agit d’un événement de compression structurelle pour la priorité législative phare de l’industrie crypto, alors que le calendrier du Sénat ne compte plus que cinq semaines environ avant les vacances d’été et que le Digital Asset Market Clarity Act attend toujours un vote en séance plénière.

Actualités du Clarity Act : ce que le blocage du SAVE America Act coûte réellement à l’industrie

Le Clarity Act, ce projet de loi sur la structure du marché qui définit les juridictions respectives de la SEC et de la CFTC sur les actifs numériques et classe le Bitcoin et l’Ethereum comme des matières premières numériques, a été adopté par la Chambre des représentants (294-134) lors du sprint législatif de juillet 2025, surnommé « Crypto Week » par les défenseurs du secteur.

Depuis, le texte stagne au Sénat en raison d’une clause d’éthique visant les responsables ayant une exposition directe aux cryptomonnaies liée aux entreprises de la famille Trump. Des révisions sur la fiscalité et les rapports des courtiers, jugées par l’industrie comme nuisibles au cadre pro-marché initial, freinent également le processus.

Ces négociations internes à la chambre ont consommé des mois de calendrier sans résolution, et l’échéance du repos estival du Sénat en août est devenue un point de pression récurrent dans les discussions sur le vote du Clarity Act.

Trump cancelled a signing ceremony for a bipartisan housing bill carrying a four-year CBDC prohibition, holding it hostage to an unrelated elections measure and now $BTC are $ETH are down while the Senate's window for the Clarity Act shrinks by the day.



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Le SAVE America Act ajoute un frein parallèle. Ce projet de loi, qui exigerait une preuve de citoyenneté et une identification des électeurs au niveau fédéral, n’a pas progressé au Sénat. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré aux journalistes que la législation « est bloquée au Sénat » et a indiqué que la direction républicaine envisage de l’intégrer dans un véhicule budgétaire.

Trump avait signalé plus tôt cette année qu’il bloquerait toute législation non liée tant que le SAVE America Act ne parviendrait pas sur son bureau. Cette menace, appliquée de manière cohérente, fonctionne comme un verrou de séquençage de facto sur toutes les autres priorités, y compris la législation crypto.

Jaret Seiberg, analyste politique chez TD Cowen, a directement abordé la viabilité du SAVE America Act dans une note de recherche du 24 juin : « Il n’y a aucune voie pour que le SAVE Act devienne une loi. Les républicains du Sénat devraient éliminer le filibuster, une étape qu’ils ont déjà rejetée. Même sans cela, il n’est pas certain que le projet de loi ait le soutien de 50 sénateurs, compte tenu des inquiétudes liées à l’obligation de prouver la citoyenneté. » Un vote de clôture nécessitant 60 sénateurs pour contourner un défi procédural est un seuil que la direction républicaine a déjà refusé de poursuivre.

Interdiction des MNBC : une voie législative distincte et la position de Trump

Trump a signé un décret en 2025 interdisant toute initiative du gouvernement américain vers une MNBC, arguant que cela « menacerait la stabilité du système financier, la vie privée des individus et la souveraineté des États-Unis ».

L’interdiction statutaire contenue dans le projet de loi sur le logement représentait un véhicule plus durable pour cet objectif politique, alors que l’opposition de l’industrie crypto à une MNBC de détail s’est constamment concentrée sur le risque de surveillance financière.

Les républicains de la Chambre avaient également intégré le langage d’interdiction des MNBC dans le Clarity Act lui-même comme filet de sécurité procédural, signalant qu’ils considèrent les limites statutaires sur les MNBC comme un objectif non négociable, quel que soit le véhicule législatif utilisé.

Avant d’annuler la signature, Trump a publié que le projet de loi sur le logement est d’une « importance mineure par rapport à la baisse des taux d’intérêt » et a critiqué le rôle de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, présentant la paternité bipartite du texte comme un handicap plutôt que comme un gage de durabilité.

Le délai constitutionnel de 10 jours pour une signature ou un veto présidentiel commence une fois qu’un projet de loi arrive formellement sur le bureau du président, ce qui signifie que le compte à rebours n’a pas encore commencé pour un éventuel scénario d’annulation du veto.

Structure du marché des actifs numériques : le scénario à venir

Le dénouement le plus probable à court terme semble être une tentative du Sénat de découpler le Clarity Act de l’exigence de séquençage du SAVE America Act. Cela pourrait se faire en rattachant le langage sur la structure du marché des actifs numériques à une loi de finances ou à un véhicule budgétaire indispensable avant les vacances, une voie que les commentaires de Johnson suggèrent être déjà en discussion interne.

La variable déterminante reste de savoir si les révisions sur l’éthique et la fiscalité, qui ont bloqué les négociations au Sénat, pourront être résolues dans cette fenêtre compressée. Les discussions éthiques liées aux avoirs crypto de Trump demeurent la ligne de fracture la plus contestée de ces négociations.

La question n’est plus de savoir si le Clarity Act bénéficie d’un soutien politique, mais si cinq semaines de session au Sénat suffiront à clore un différend éthique et fiscal persistant depuis des mois, alors que la direction doit naviguer entre une menace de veto présidentiel sur un projet de loi non lié et des marges de manœuvre qu’elle pourrait choisir d’exercer ou non.