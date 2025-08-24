Pour Résumer

Bitcoin stagne à 113 000 €.

ChatGPT mise sur les altcoins.

Bitcoin Hyper booste la hype.

Le bull run 2025 : un marché en ébullition

Le marché fait des vagues. En effet, en août 2025, le Bitcoin consolide à 113 000 € (+0,8 %), après un pic à 122 379 € en juillet, selon les données on-chain.

Par ailleurs, sa domination chute à 52,8 %, signalant une Altseason imminente, avec l’index à 79. Effectivement, les altcoins à faible capitalisation, portés par 80 milliards d’euros de volumes quotidiens sur Binance, promettent des rendements fulgurants.

D’ailleurs, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), reflète un optimisme débordant. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle la volatilité.

Par ailleurs, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance. Effectivement, ce bull run, dopé par des ETF memecoins attendus pour Q3 2025, pourrait propulser des tokens vers un x100.

Bitcoin Hyper : la pépite spéculative du bull run

Bitcoin Hyper ($HYPER) secoue l’écosystème. Lancé sur Solana en 2024, ce token, à 0,0012 €, a levé 10,74 millions de dollars en prévente, avec un APY de 205 %.

D’ailleurs, sa promesse de transactions ultra-rapides et son intégration DeFi attirent les baleines, avec 1,2 million d’adresses actives. Effectivement, son tokenomics, avec 40 % pour le staking, dope l’engagement communautaire.

Par ailleurs, $HYPER vise une cotation sur Binance d’ici Q4 2025, avec une capitalisation potentielle de 50 millions d’euros. Cependant, sa volatilité, liée à sa faible liquidité, reste un risque.

Par ailleurs, son adoption par des DEX comme Raydium, avec 800 000 € de volumes quotidiens, positionne $HYPER pour un x50. Effectivement, ce token, porté par la hype Solana, pourrait briller dans ce bull run.

Les autres cryptos stars selon ChatGPT

ChatGPT mise gros sur les altcoins. Ethereum gagne 2,1 % à 4 050 €, boosté par la mise à jour Pectra, réduisant les frais de gaz de 20 %.

Par ailleurs, Solana, à 195 € (+14 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025. Effectivement, Chainlink, à 18 € (+12 %), et Aave, à 220 € (+10 %), dominent la DeFi, avec 12 milliards d’euros en smart contracts.

D’ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), profite du RLUSD et d’une adoption bancaire croissante, avec un objectif de 7 € d’ici fin 2025, selon ChatGPT.

Cependant, des échecs à franchir la zone 3,4-3,6 € pourraient ramener XRP à 2,5 €. Par ailleurs, Pepe, à 0,00001332 €, avec 2 milliards d’euros de volumes quotidiens, incarne la fièvre memecoin.

Effectivement, ces tokens, portés par l’élan institutionnel, sont les stars du bull run.

Perspectives : jackpot ou correction ?

Ce bull run pourrait tout changer. En effet, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins, avec Solana à 280 € et Ethereum à 6 580 € d’ici 2026.

Par ailleurs, les ETF memecoins pourraient injecter 2 milliards d’euros, dopant $HYPER et Pepe. Effectivement, l’optimisme, avec 4,5 millions d’adresses Solana actives, soutient des prévisions explosives.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP et Chainlink.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des régulations comme MiCA freinent l’élan. Ce pari sur les cryptos stars est audacieux, mais la prudence reste de mise face aux incertitudes macroéconomiques.

