Pour Résumer

En août 2025, Eric Trump a relancé l’enthousiasme autour d’Ethereum avec un achat de 18,6 millions de dollars, combinant stratégie « buy the dips » et influence médiatique.

L’intérêt institutionnel croissant et l’adoption de la DeFi renforcent cette dynamique, poussant certains analystes à prévoir un prix de 12 000 à 16 000 dollars pour l’ETH dans les mois à venir.

Eric Trump relance la frénésie autour d’Ethereum avec un achat colossal

Le rôle d’Eric Trump dans le domaine des cryptomonnaies suscite à nouveau des discussions.

En tant que descendant de l’ancien président américain Donald Trump, il est à présent perçu comme une personnalité influente dans l’univers de la crypto-monnaie.

En août 2025, une acquisition notable de 18,6 millions de dollars a suscité un engouement autour d’Ethereum (ETH).

Cet investissement renforce sa position d’acteur dans l’industrie des médias et souligne son rôle de plus en plus crucial dans ce domaine.

Une transaction stratégique de 18,6 M$

Le 17 août 2025, une adresse liée à WLFI a attiré l’attention des analystes on-chain. Elle venait d’acquérir 1 911 ETH et 84,5 WBTC, pour une valeur totale de 18,6 millions de dollars.

Peu après, Eric Trump a confirmé publiquement l’opération. Il a réaffirmé sa stratégie de « buy the dips », qui consiste à profiter des corrections du marché pour renforcer ses positions sur les actifs jugés prometteurs.

Cette annonce, combinée à la transaction, a rapidement captivé les investisseurs. Elle est intervenue alors même qu’Ethereum connaissait une envolée spectaculaire sur les marchés.

Ethereum en plein rallye haussier

Depuis son creux à 1 573 $ en juin 2025, le prix de l’ETH a connu une envolée impressionnante. À la mi-août, il a dépassé les 4 600 $, soit une hausse de 54 % en un mois et de 31 % en une semaine.

La cassure du seuil psychologique des 4 000 $ a joué un rôle déterminant. Elle a provoqué la liquidation d’environ 105 millions de dollars de positions courtes, ce qui a accentué la pression haussière.

Eric Trump n’a pas manqué de commenter l’événement. Il s’est félicité de voir les vendeurs à découvert se faire, selon ses mots, « écraser » par la dynamique du marché.

Désormais, Ethereum se rapproche de son record historique à 4 891 $, un signal qui renforce encore l’optimisme des investisseurs.

Une influence médiatique assumée

L’activisme d’Eric Trump ne se limite pas à ses investissements. Depuis plusieurs mois, il utilise ses prises de parole publiques et ses réseaux sociaux pour promouvoir Bitcoin et Ethereum.

Dès février 2025, il recommandait déjà d’acheter de l’ETH autour de 2 919 $. Un conseil qui s’est avéré payant, puisque la flambée des prix lui a donné raison.

Son message reste clair et répétitif : parier contre ces actifs est une erreur. Selon lui, les sceptiques finissent toujours par perdre.

It puts a smile on my face to see ETH shorts get smoked today. Stop betting against BTC and ETH – you will be run over. — Eric Trump (@EricTrump) August 8, 2025

Cette posture directe, parfois même provocatrice, accroît son influence. En n’hésitant pas à interpeller certains commentateurs, il attire l’attention et façonne le sentiment du marché.

L’appui des institutions

Si l’enthousiasme suscité par Eric Trump joue un rôle psychologique, il s’appuie aussi sur une dynamique économique bien réelle. L’intérêt institutionnel pour Ethereum connaît en effet une croissance spectaculaire.

En seulement quatre jours, les ETF spot ETH ont enregistré près de 537 millions de dollars d’entrées. Sur le seul mois de juillet 2025, ces flux ont atteint 5,5 milliards de dollars.

Dans le même temps, BlackRock a renforcé ses positions en achetant plus de 65 000 ETH. Ce mouvement confirme que les plus grands gestionnaires d’actifs misent désormais sur l’avenir de la blockchain.

Cette convergence entre investisseurs institutionnels et personnalités médiatiques crée un cercle vertueux. Elle pourrait encore accentuer la dynamique et pousser le cours de l’ETH vers de nouveaux sommets.

Vers de nouveaux sommets ?

Les analystes deviennent de plus en plus optimistes. Certains estiment que, si la dynamique se maintient, le prix de l’Ethereum pourrait grimper entre 12 000 et 16 000 dollars dans les prochains mois.

Plusieurs éléments entrent en jeu dans cette estimation. Tout d’abord, l’ascension des ETF génère d’importants flux de capitaux.

Par la suite, l’adoption grandissante de la DeFi ne fait que renforcer l’utilité de l’ETH. Finalement, l’enthousiasme des investisseurs est amplifié par l’influence de figures médiatiques telles qu’Eric Trump.

L’Ethereum se trouve ainsi au cœur d’une véritable tempête haussière. Pour ses partisans, ce n’est que le début d’une nouvelle ère pour la blockchain.

