Pour Résumer

Bo Hines, ex-président du Conseil des actifs numériques de Trump, quitte son poste pour retourner dans le privé tout en restant conseiller auprès de David Sacks.

Son adjoint, Patrick Witt, devrait lui succéder.

Sous Hines, le GENIUS Act sur les stablecoins a été adopté, marquant une étape clé pour la régulation crypto américaine.

Son départ intervient alors que l’administration cherche à équilibrer innovation et protection des investisseurs.

Bo Hines, ex-sportif universitaire et investisseur en cryptomonnaies, démissionne de son poste de président du Conseil présidentiel des conseillers pour les actifs numériques, souvent appelé « conseil crypto ». Cette décision marque un changement significatif dans l’équipe de Donald Trump chargée de la formulation de la politique américaine concernant les actifs numériques.

Une figure centrale de la stratégie crypto américaine

D’après la journaliste Eleanor Terrett, Bo Hines fera son retour dans le secteur privé tout en gardant une position de conseiller auprès de David Sacks, le « tsar » de l’IA et des cryptomonnaies à la Maison Blanche. Il continuera donc à s’impliquer dans certaines démarches liées à l’intelligence artificielle.

Hines a confirmé la nouvelle sur X : Travailler avec @DavidSacks au Conseil crypto de la Maison Blanche a été un honneur. Ensemble, nous avons fait des États-Unis la capitale mondiale de la cryptomonnaie. Je suis reconnaissant à cette communauté et continuerai à la soutenir depuis le secteur privé.

Nommé par Donald Trump en décembre 2024, Hines avait rencontré plus de 150 acteurs de l’industrie crypto dans les trois premiers mois de son mandat. Il se voyait comme un « sherpa » entre la politique fédérale, le secteur privé et le Congrès, facilitant la communication entre ces sphères souvent éloignées.

Un successeur déjà désigné

D’après Terrett, Patrick Witt, actuel adjoint de Hines, devrait reprendre la direction du crypto council. Ancien Deputy Chief of Staff de l’Office of Personnel Management sous la première administration Trump, Witt a déjà eu un parcours politique agité.

En 2021, il avait lancé une campagne pour un siège au Congrès dans le 10ᵉ district de Géorgie, recevant un don du cofondateur de Palantir, Peter Thiel. Cependant, il s’est ensuite retiré de la course pour briguer le poste de commissaire aux assurances de l’État de Géorgie, échec essuyé lors des primaires républicaines.

En 2025, Witt est revenu au service public, cumulant deux rôles : adjoint du crypto council et directeur par intérim de l’Office of Strategic Capital (OSC) au Département de la Défense, une structure chargée d’investir dans les technologies émergentes. Contrairement à Hines, Witt ne possède aucune expérience professionnelle dans des entreprises liées directement aux cryptomonnaies.

Le GENIUS Act, un héritage clé

Sous la direction de Hines, le crypto council a piloté des travaux législatifs majeurs, notamment le GENIUS Act signé par Donald Trump en juillet 2025. Ce texte instaure un cadre réglementaire pour les stablecoins adossés au dollar, ouvrant la voie à leur utilisation quotidienne pour les paiements et transferts.

Hines a présenté cette législation comme une étape cruciale pour la compétitivité américaine dans le domaine de la finance numérique. Toutefois, son départ soulève des interrogations quant à la continuité des réformes, bien que Patrick Witt soit censé en maintenir les grandes orientations.

Un moment charnière pour la politique crypto américaine

Le départ de Bo Hines intervient alors que l’administration américaine cherche à trouver un équilibre entre l’innovation et la protection des investisseurs. Les mois à venir seront déterminants : l’industrie attend l’instauration des normes spécifiques promises par la SEC pour encadrer les actifs numériques.

De même, l’essor des cryptomonnaies dans les transactions quotidiennes, appuyé par la législation sur les stablecoins, pourrait redéfinir la position des États-Unis comme leader mondial de l’innovation financière.

Bien que la date de transition officielle ne soit pas encore validée par la Maison-Blanche, des informations suggèrent qu’elle pourrait se produire dans les prochaines semaines.

