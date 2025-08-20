ChatGPT prédit les prochains memecoins x100

Pour Résumer

ChatGPT prédit memecoins x100 pour 2025.

Bitcoin stagne à 119 800 €.

Communautés et hype dopent l’altseason.

ChatGPT : un flair pour les memecoins

Le buzz est palpable. En effet, ChatGPT-5, lancé en juillet 2025, scrute les données on-chain, les trends Google et les volumes pour prédire les memecoins stars.

Par ailleurs, l’IA pointe trois tokens : Pepe, Pudgy Penguins et Flockerz. Effectivement, ces projets, portés par des communautés en feu, surfent sur la vague de l’altseason.

Pepe, à 0,000011 €, domine avec une capitalisation de 4,6 milliards d’euros, grâce à 1,8 milliard d’euros de volumes quotidiens.

D’ailleurs, ChatGPT mise sur la viralité. Par exemple, Pudgy Penguins (0,085 €) capitalise sur ses NFTs, avec un TED Talk prévu par son créateur, Luca Netz.

Cependant, l’IA tempère : les memecoins, comme Maxi Doge, en prévente à 0,0002525 $, lèvent des fonds (1 million $ en août) mais restent risqués, dépendant de listings sur Binance ou Coinbase.

Effectivement, la liquidité et le storytelling communautaire sont clés pour un x100.

Découvrir Maxi Doge Token

Un marché crypto en fusion

L’écosystème pulse. Le Bitcoin stagne à 139 800 € (+0,8 %), mais Ethereum grimpe de 1,6 % à 4600 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Effectivement, les memecoins, représentant 10 % du marché, explosent avec des volumes sur Uniswap en hausse de 18 %. Flockerz, en prévente à 0,006 €, a levé 8,9 millions d’euros, porté par son modèle vote-to-earn et un APY de staking à 307 %.

D’ailleurs, Dogecoin, à 0,22 , reste le roi, avec une prévision de ChatGPT à 0,50-0,75 d’ici fin 2025, boosté par une possible intégration à X-Money.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet 2025 rappelle la volatilité. Par ailleurs, l’essor des ETF crypto, avec 3,5 milliards de dollars d’inflows en Europe, dope l’appétit pour les altcoins. Effectivement, les memecoins surfent sur cette vague.

Perspectives : fortune ou fiasco ?

Ces prévisions pourraient tout changer. En effet, ChatGPT voit Pepe atteindre 0,001 € (x90) et Pudgy Penguins 4,25 € (x50) avant septembre 2026, si la hype persiste.

Par ailleurs, Flockerz pourrait bondir à 0,6 €, grâce à sa communauté et ses listings. Effectivement, l’altseason, portée par un Bitcoin stable, favorise les microcaps. Cependant, l’IA avertit : 80 % des memecoins chutent après leur pump initial.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %). Par ailleurs, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) pourrait freiner l’euphorie.

Effectivement, les memecoins promettent des fortunes, mais la prudence reste de mise face à leur volatilité.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.