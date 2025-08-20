XRP en forte hausse : 94 % des tokens en profit

Pour Résumer

Le rallye de XRP a élevé 94 % de la supply en profit, un chiffre qui précède souvent des pics historiques.

Les indicateurs on-chain, dont le NUPL, entrent dans une zone “croyance-deni”, typique des sommets.

Une figure chartiste (triangle descendant) et une zone de support à 3,05 $ exposent le token à un risque de repli jusqu’à -23 %.

Un profit massif… comme en 2018 et 2021

Le principal signal qui attire l’attention, c’est la proportion de détenteurs en profit. Avec 93,9 % de la supply actuellement en profit, on est dans une configuration déjà vue lors des sommets de 2018 et 2021.

Dans les deux cas, XRP s’était ensuite effondré : -95 % en 2018 après un pic autour de 3,30 dollars, puis environ -85 % en 2021 depuis 1,95 $. Des chutes qui restent gravées dans la mémoire des investisseurs.

Ce genre de configuration révèle une mécanique implacable. Quand presque tout le monde est gagnant, beaucoup cherchent à sécuriser leurs gains, et un simple mouvement vendeur peut déclencher un effet domino. L’euphorie reste contenue, mais le doute s’installe, comme souvent aux portes d’un sommet.

Ce qui change cette fois-ci, c’est l’environnement. En 2018, le marché crypto n’avait pas l’infrastructure actuelle, et en 2021, l’explosion DeFi et NFT avait contribué à la surchauffe.

Aujourd’hui, le contexte est marqué par l’arrivée des institutionnels et la régulation accrue. Mais même avec un marché plus mature, les lois du comportement collectif restent les mêmes : quand la majorité est en profit, le risque de retournement augmente mécaniquement.

NUPL : entre croyance et déni

Un autre signal préoccupant vient du NUPL (Net Unrealized Profit/Loss), indicateur on-chain mesurant les profits et pertes latents. XRP vient de franchir la zone dite “belief–denial”. Historiquement, cette phase précède souvent les pics majeurs, juste avant que les prises de bénéfices n’entraînent le marché dans une correction sévère.

Concrètement, cela traduit un état d’esprit ambivalent. Beaucoup d’investisseurs se disent encore que la hausse peut continuer, mais en même temps reconnaissent que les prix montent trop vite. Cette dissonance crée un terrain fragile, où le moindre catalyseur peut déclencher une vague de ventes.

Le parallèle avec les précédents cycles est frappant. Chaque fois que le NUPL est entré dans cette zone, les marchés ont connu une transition rapide vers la peur et la capitulation. Rien ne dit que l’histoire se répète à l’identique, mais les probabilités sont loin d’être en faveur d’une poursuite sereine de la hausse.

Triangle descendant : la technique confirme la prudence

Sur le plan chartiste, XRP évolue dans un triangle descendant, formation généralement baissière, avec un support critique autour de 3,05 $. Cette zone est testée à plusieurs reprises, un signe de fragilité technique. La moindre cassure franche pourrait déclencher une chute vers 2,39 $, soit une baisse d’environ 23 %.

À l’inverse, une percée au-dessus de la résistance du triangle offrirait une respiration haussière, avec certains scénarios optimistes évoquant un retour vers 6 dollars. Mais pour l’heure, les résistances restent trop serrées pour un rallye fluide, et chaque tentative de breakout se heurte à une prise de bénéfices.

Cette structure technique met en lumière la fragilité de la situation. Plus le prix s’approche de la borne basse sans rebond significatif, plus la probabilité d’une cassure augmente. Les traders surveillent donc cette zone avec la plus grande attention.

Quel scénario pour les prochaines semaines ?

Le marché est à la croisée des chemins. Un premier scénario, le plus probable à court terme, serait un repli classique. Les prises de bénéfices s’accéléreraient, XRP casserait son support et glisserait vers les 2,40 $. Un tel mouvement pourrait se produire rapidement, car l’excès de profit incite à vendre dès la première faiblesse.

Le second scénario est celui du breakout haussier. Dans cette hypothèse, des flux institutionnels ou un catalyseur externe, par exemple une annonce réglementaire positive ou une nouvelle narrative autour de Ripple, permettraient de contrer la pression vendeuse.

La figure chartiste serait invalidée, et XRP retrouverait une dynamique haussière. Mais pour cela, il faudrait un volume d’achat conséquent, bien supérieur à ce que l’on observe actuellement.

Au-delà des configurations techniques, l’enjeu est psychologique. Plus de neuf détenteurs sur dix sont en profit, une situation rarissime. Cela place le marché dans une zone d’équilibre fragile, où la peur de perdre ses gains peut se transformer en panique vendeuse.

En résumé, XRP est dans un moment charnière. Le rallye est impressionnant, les chiffres spectaculaires, mais les signaux d’alerte sont tout aussi visibles. Les prochaines semaines seront décisives. Si le marché confirme sa résilience, XRP pourrait s’inscrire dans une nouvelle phase de hausse. Mais si les supports lâchent, la correction pourrait être brutale. L’heure n’est pas à l’euphorie mais à la vigilance, car la frontière entre continuation et retournement n’a jamais été aussi mince.

