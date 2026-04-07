Circle dévoile un nouveau jeton pour étendre l’utilité du Bitcoin

Circle, l’émetteur du stablecoin USDC, a dévoilé cirBTC, un nouveau jeton adossé au Bitcoin conçu pour intégrer le plus important actif numérique au monde dans les applications de finance décentralisée — y compris les protocoles de prêt, d’emprunt et de liquidité — en s’attaquant au déficit de confiance qui a limité les produits concurrents de wrapped Bitcoin.

Le jeton devrait être lancé sur Ethereum et sur la propre blockchain Arc de Circle, avec d’autres intégrations de chaînes prévues dans les mois à venir.

Cette annonce marque l’entrée la plus directe de Circle dans l’infrastructure Bitcoin à ce jour, étendant un portefeuille de produits qui se concentrait auparavant sur les stablecoins libellés en dollars et les instruments du marché monétaire tokenisés.

Circle Wrapped Bitcoin is coming. Backed 1:1 by BTC and readily verifiable onchain, cirBTC is being built to work seamlessly with Circle infrastructure and the broader DeFi ecosystem. Learn more: https://t.co/wWzVBZdIz1 pic.twitter.com/Db5U3InaNA — Circle (@circle) April 2, 2026

Le PDG et cofondateur de Circle, Jeremy Allaire, a explicitement présenté ce lancement comme un enjeu d’infrastructure plutôt que comme un produit spéculatif.

Dans une publication sur X, Allaire a déclaré que Circle « apporte la même infrastructure qui soutient l’USDC, l’EURC et l’USYC au plus grand actif numérique, créant ainsi une infrastructure neutre pour de nouvelles applications pour le BTC on-chain ».

Cette formulation — infrastructure neutre — revêt une importance capitale : elle positionne le cirBTC non pas comme un produit de rendement contrôlé par Circle, mais comme une couche de règlement exploitée par Circle.

Rachel Mayer, vice-présidente des produits chez Circle, a proposé le diagnostic le plus précis du problème que le cirBTC est censé résoudre.

« Le Bitcoin reste sur la touche de la DeFi », a déclaré Mayer dans un post sur X.

« Ce n’est pas parce que les gens ne veulent pas de rendement ou de liquidité, c’est parce qu’ils n’ont pas confiance dans le wrapper. »

Cette phrase résume l’argument structurel pour un nouvel entrant : le problème n’est pas la demande, mais la perception du risque de contrepartie.

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Mécanique du cirBTC de Circle : ce qu’est le jeton et comment il fonctionne

Le cirBTC est un jeton « wrapped Bitcoin » — du Bitcoin conservé en garde et représenté sous forme de jeton compatible ERC sur la chaîne — mais Circle s’en distingue des produits existants principalement par son architecture de conservation et la crédibilité de l’émetteur.

Le jeton fonctionne sur Ethereum et Arc, le réseau de couche 2 optimisé pour les stablecoins que Circle développe depuis 2024.

L’environnement Arc est conçu pour prendre en charge des transactions sans frais de gaz (gas-free) grâce à une combinaison de règlement des frais en USDC natif, un modèle de « Gas Station » sponsorisé par les développeurs, et un système « Paymaster » permettant de payer le gaz en USDC sur des chaînes externes, notamment Ethereum, Polygon et Solana.

$1.7T of bitcoin is sitting on the sidelines of DeFi. Not because people don't want yield or liquidity, it's because they don't trust the wrapper. cirBTC is Circle's answer: 1:1 backed, onchain-verifiable, and built on infrastructure the market already trusts. coming soon to… https://t.co/hJ2YNweiP6 — Rachel Mayer (@0xrachelita) April 2, 2026

L’implication technique est que les détenteurs de cirBTC interagissant au sein des protocoles natifs d’Arc n’auront pas besoin d’ETH ou de tout autre jeton de gaz distinct pour exécuter des transactions — un point de friction qui a historiquement découragé la participation des particuliers et des institutions dans la DeFi des actifs wrapped.

Le kit de développement sans gaz de Circle, publié en mars 2026, fournit la plomberie sous-jacente qui rend cela viable au niveau applicatif.

Le cirBTC n’est pas un instrument producteur de rendement par conception ; il s’agit d’une représentation de la liquidité du Bitcoin destinée à être déployée dans des stratégies de rendement externes par les détenteurs ou les protocoles.

Cela le distingue structurellement de l’USYC de Circle — un fonds monétaire tokenisé permettant des rachats d’USDC 24 h/24 et 7 j/7 — qui génère des rendements au sein de l’écosystème de produits de Circle. Le rendement du cirBTC, s’il existe, provient exclusivement de l’endroit où il est déployé.

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