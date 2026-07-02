Clend : Emprunter de l’USDC sans vendre vos cryptos

Empruntez de l’USDC ou du JPYC contre plus de 25 actifs crypto

Des taux fixes sans obligation de jeton de plateforme

Aucune mensualité à payer

Une liquidation basée sur le seuil de LTV

À qui s’adresse Clend ?

Une solution ciblée pour accéder aux stablecoins

Emmanuel Roux Issu de la finance traditionnelle, j’ai naturellement basculé vers l’univers crypto, attiré par son potentiel. Je souhaite y apporter mon approche analytique et rationnelle, tout en conservant ma curiosité. En dehors de l’écran, je lis beaucoup (économie, essais, un peu de science-fiction) et je prends plaisir à bricoler. Le DIY, pour moi, c’est comme la crypto : comprendre, tester, construire soi-même.

Pour les détenteurs à long terme de Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et d’autres actifs majeurs, la valeur d’un portefeuille peut être substantielle, mais y accéder est complexe. Une vente peut en effet déclencher un événement fiscal dans de nombreuses juridictions et réduire l’exposition à l’actif concerné. Clend propose une voie plus directe, permettant d’emprunter de l’USDC ou du JPYC en utilisant ses cryptomonnaies comme garantie, sans avoir à vendre l’actif sous-jacent.Ce service n’est ni une plateforme de trading complète, ni un exchange, ni un produit de rendement ; il se concentre presque exclusivement sur un cas d’usage spécifique : l’emprunt adossé à des cryptos. Les utilisateurs déposent leurs actifs en garantie, reçoivent des stablecoins en retour, et remboursent le prêt lorsqu’ils sont prêts. Le collatéral reste intégré à la position de l’emprunteur, à moins que le seuil de liquidation ne soit atteint. Cela rend Clend particulièrement pertinent pour les détenteurs ayant d’importantes plus-values latentes, les entreprises crypto-natives gérant leur trésorerie, ou les investisseurs ayant besoin de liquidités pour une période définie sans quitter une position long terme.Clend permet d’emprunter contre plus de 25 actifs en garantie, incluant le BTC, l’ETH, l’XRP, le SOL et d’autres cryptomonnaies majeures. Les emprunteurs reçoivent les fonds en USDC ou en JPYC. Le Japon possède historiquement l’un des environnements fiscaux les plus exigeants pour les investisseurs crypto, avec des gains potentiellement taxés à environ 55 % selon la situation individuelle. Pour un détenteur profitant de plusieurs années d’appréciation du BTC ou de l’ETH, emprunter contre l’actif peut être un moyen efficace de débloquer des liquidités. Bien que le traitement fiscal varie selon le pays et la situation personnelle, et que les utilisateurs de Clend doivent suivre des conseils fiscaux, le principe général demeure : contracter un prêt sur gage n’est pas traité de la même manière que la vente du gage lui-même.La structure des taux de Clend est l’un de ses principaux différenciateurs, offrant des taux annuels fixes sans exiger que les utilisateurs détiennent un jeton natif pour accéder aux meilleures conditions. Certains prêteurs crypto, comme Nexo par exemple, réservent leurs conditions d’emprunt les plus attractives aux utilisateurs détenant des jetons NEXO ou respectant des paliers de fidélité. Ce modèle peut fonctionner pour ceux qui souhaitent déjà s’exposer au jeton, mais il introduit une variable supplémentaire, le prix du jeton devenant un facteur dans la décision d’emprunt. Clend évite cette structure : aucun jeton Clend à acheter, aucun niveau de fidélité à maintenir et aucun mécanisme de boost de rendement greffé au prêt. Le taux est fixe pour la durée du contrat, et l’emprunteur connaît les conditions dès le départ. Pour les détenteurs empruntant contre du BTC, ETH, XRP ou SOL, Clend propose des ratios prêt-valeur (LTV) supérieurs à ceux des services concurrents. Le LTV détermine le montant de liquidités auquel un emprunteur peut accéder pour une quantité donnée de collatéral.Le modèle de remboursement de Clend est conçu pour offrir de la flexibilité, sans obligation de paiements mensuels. Au lieu de cela, les intérêts se composent et sont réglés en totalité lors du remboursement final du prêt. Cela peut être utile pour les emprunteurs qui ont besoin de liquidités en stablecoins immédiatement mais ne souhaitent pas d’engagement de flux de trésorerie mensuel, comme un fondateur finançant des coûts opérationnels à court terme, un détenteur long terme finançant un achat immobilier, ou un investisseur gérant une facture fiscale. Il faut toutefois noter que, comme les intérêts impayés se composent, le solde impayé du prêt augmente avec le temps, ce qui accroît progressivement le LTV. Les emprunteurs doivent comprendre que l’absence de mensualités ne signifie pas que le prêt reste statique. Le modèle de Clend est probablement mieux adapté aux utilisateurs capables de planifier le remboursement, de surveiller leur position de collatéral et d’ajouter des garanties ou d’effectuer des remboursements partiels si nécessaire.L’emprunt adossé à des cryptos comporte toujours un risque de liquidation ; le modèle de Clend est conçu pour rendre ce risque plus facile à appréhender. La plateforme ne liquide pas le collatéral en raison d’une fluctuation de prix quotidienne à court terme, mais lorsque le prêt atteint le LTV de liquidation correspondant. Pour la plupart des actifs, ce seuil est de 90 %. Pour les garanties en stablecoins, il est de 95 %. Cela offre aux emprunteurs une marge de manœuvre entre le LTV de départ et le point de liquidation. Un emprunteur de BTC ou d’ETH, par exemple, peut voir l’espace dont il dispose avant que le prêt ne soit menacé. Les variables clés sont la valeur du collatéral, le montant du prêt et les intérêts composés qui augmentent le solde dû au fil du temps. L’ajout de collatéral supplémentaire peut également aider à réduire le LTV et à éloigner la position du risque de liquidation.Clend n’est probablement pas conçu pour les petits emprunts de détail, car les prêts sont assortis d’un montant minimum d’emprunt de 30 000 USDC et d’une valeur de garantie minimale d’environ 33 000 USD. Les prêts sont disponibles pour une durée allant jusqu’à 12 mois. Ces exigences minimales le rendent plus adapté aux détenteurs de crypto à haut patrimoine, aux investisseurs BTC et ETH de longue date et aux entreprises disposant de cryptos à leur bilan. Cela dit, ce public est susceptible de comprendre le problème que résout Clend : un détenteur ayant une position importante en BTC peut ne pas vouloir vendre pour éviter un événement fiscal, et une entreprise Web3 peut avoir besoin de capital opérationnel sans liquider ses actifs de trésorerie. Un utilisateur japonais peut vouloir des liquidités en JPYC tout en maintenant son exposition crypto. Dans chaque cas, l’attrait est le même : emprunter contre l’actif plutôt que de s’en séparer.Le service d’emprunt en USDC et JPYC de Clend prend en charge plus de 25 actifs en garantie, propose des taux fixes et élimine l’exigence de jeton de plateforme qui peut complexifier l’emprunt ailleurs. Le profil idéal est un emprunteur souhaitant conserver son exposition à la hausse sur le long terme, éviter une cession imposable potentielle et accéder à des fonds en stablecoins pour une période définie. Les risques principaux sont également clairs : la volatilité des cryptos, l’augmentation du LTV due aux intérêts composés et la liquidation si les seuils sont atteints. Mais pour l’utilisateur adéquat, Clend offre une proposition limpide : déposez vos cryptos en garantie, empruntez de l’USDC ou du JPYC, conservez votre position sous-jacente et remboursez quand vous le souhaitez.