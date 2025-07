Coinbase : les clients américains peuvent désormais négocier des futures réglementés

Coinbase lance le trading des futures aux États-Unis. Le lancement marque une avancée majeure pour le marché crypto américain.

L’option est accessible depuis le 21 juillet via Coinbase Financial Markets. Donc, les traders peuvent négocier les dérivés BTC-PERP et ETH-PERP directement depuis leur compte.

The wait is over – Perpetual futures have arrived in the U.S.

→ No monthly expirations

→ Trade with up to 10x leverage

→ Fees as low as 0.02%

Now you can trade perpetual-style futures on Coinbase Financial Markets, a secure and CFTC-regulated platform. pic.twitter.com/627ZOPTTzG

— Coinbase Futures (@cbFutures) July 21, 2025