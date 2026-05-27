Coinbase défend la loi CLARITY pour limiter l’autorité de la SEC

Dans l’actualité liée au Clarity Act, Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, et Faryar Shirzad, directeur de la stratégie politique, ont conjointement apporté leur soutien au Digital Asset Market Clarity Act.

Communément appelée Clarity for Payment Stablecoins Act, ou CLARITY, cette initiative marque une défense publique coordonnée des stablecoins de paiement émis par le secteur privé, tout en appelant le Congrès à établir un cadre statutaire visant à limiter la capacité de la SEC à mener une régulation de la crypto par l’exécution forcée.

Il ne s’agit pas d’un simple exercice de lobbying de la part d’une plateforme ayant des intérêts commerciaux dans l’infrastructure des stablecoins. C’est une tentative délibérée d’utiliser l’architecture législative pour redéfinir de manière permanente la frontière réglementaire entre la SEC et le marché émergent des stablecoins, déplaçant le centre d’autorité des tribunaux fédéraux, où les résultats au cas par cas restent réversibles, vers la loi, où ils ne le sont pas.

Cette offensive intervient dans un contexte de litige spécifique. La SEC maintient, à travers des actions successives, qu’une large catégorie d’actifs numériques est qualifiée de titres (securities) selon le test de Howey, une position que Coinbase conteste directement dans ses propres procédures judiciaires en cours avec l’agence.

Money that’s “private” isn’t any more inherently risky than healthcare or security or transportation that’s private. It’s how you manage that risk, as well as access and oversight that matters. CLARITY promotes all this. https://t.co/1aYRA0FTOp — Paul Grewal (@iampaulgrewal) May 25, 2026

Paul Grewal, qui a fait de la critique de la « régulation par l’exécution » un thème récurrent de ses interventions publiques, soutient désormais que les décisions judiciaires favorables ne suffisent pas à elles seules. Selon lui, seul un mandat du Congrès peut offrir la certitude de classification durable dont les acteurs institutionnels ont besoin avant de déployer des capitaux massifs dans des actifs numériques libellés en dollars, comme l’USDC.

Nous soupçonnons que le timing de cette campagne de plaidoyer coordonnée n’est pas étranger à la posture de Coinbase dans ses litiges. Un cadre statutaire qui exclurait explicitement les stablecoins de paiement du champ de compétence de la SEC ne se contenterait pas de favoriser les préférences politiques de Coinbase ; il affaiblirait matériellement le fondement probatoire de la théorie globale de la SEC en établissant, en droit fédéral, que les instruments de stablecoins ne sont pas des contrats d’investissement. Un tel dénouement est bien plus précieux pour l’échange que de gagner un simple procès.

Loi CLARITY : Ce que le projet de loi établit et l’importance de l’écart de compétence de la SEC

Le Digital Asset Market Clarity Act, dans sa version actuelle au stade du Sénat, représente la tentative fédérale la plus complète à ce jour pour définir un parcours supervisé pour les émetteurs de stablecoins de paiement opérant aux États-Unis.

Le projet de loi fonctionne en tandem avec le Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, connu sous le nom de GENIUS Act. Signé en juillet 2025, ce dernier a établi la base de référence en matière de réserves et de divulgation que CLARITY cherche maintenant à étendre à l’ensemble de la structure du marché des actifs numériques.

Ensemble, ces deux instruments forment l’échafaudage législatif qui, selon les dirigeants de Coinbase, rend une réglementation de type bancaire à la fois inutile et analytiquement incohérente lorsqu’elle est appliquée aux émetteurs de stablecoins.

A piece from @greg_ip in @WSJ today asks whether stablecoins are a risk to the economy because they are "private money." It's a fair question, but the framing skips over how the US monetary system has actually worked for 160 years.

"Private money" isn't the exception in our… pic.twitter.com/gXeqLwiLmP — Faryar Shirzad 🛡️ (@faryarshirzad) May 25, 2026

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : sous le cadre GENIUS, il est interdit par la loi aux émetteurs de stablecoins de paiement d’accorder des prêts, de s’engager dans la transformation d’échéances, d’utiliser l’effet de levier ou de détenir des réserves fractionnaires.

Au lieu de cela, ils sont tenus de maintenir une couverture à un pour un de tous les jetons en circulation avec des espèces et des bons du Trésor américain à court terme, de se soumettre à des attestations de réserves mensuelles et de fournir une visibilité on-chain en temps réel sur la composition des réserves.

Shirzad a directement articulé cette distinction structurelle : « Les banques sont réglementées ainsi en raison de leurs activités : prêter, transformer les échéances, utiliser un levier d’environ 10:1 et créer du crédit. Les émetteurs sous GENIUS ne peuvent rien faire de tout cela. Par statut, ils détiennent des liquidités et des bons du Trésor US à court terme à 1:1 contre des demandes de remboursement. Pas de prêts. »

CLARITY étendrait cette architecture à la structure du marché, en précisant quel régulateur — la SEC ou la CFTC — détient la compétence primaire sur les différentes catégories d’actifs numériques, et en établissant un régime d’enregistrement et de conformité pour les plateformes d’échange et les intermédiaires. La commission bancaire du Sénat a fait progresser le projet de loi vers un vote en séance plénière, bien que le Sénat doive encore réconcilier sa version avec le texte adopté par la Chambre.

Les participants aux marchés de prédiction évaluent actuellement les chances de passage à environ 50 %, selon les données récentes de Polymarket. Cela reflète une réelle incertitude quant à la capacité du Sénat à apurer son calendrier procédural avant la date limite de novembre, qui fermera les fenêtres législatives restantes avant les élections de mi-mandat.