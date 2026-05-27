XRP : Le sentiment FUD atteint un record, signal d’achat ?

Le ratio du sentiment de la foule pour le XRP est tombé à seulement 1,1 commentaire haussier pour chaque commentaire baissier le 25 mai, selon Santiment.

Cela marque la plus forte incursion du jeton dans ce que le cabinet d’analyse qualifie de « zone de FUD » (peur, incertitude et doute) depuis trois semaines.

Au moment de la mise sous presse, le XRP s’échangeait aux alentours de 1,35 $, affichant une légère hausse d’environ 1 % sur les dernières 24 heures, dans un contexte de faiblesse généralisée du marché crypto.

La question analytique n’est pas de savoir si le sentiment s’est détérioré — c’est une évidence — mais si le signal historique ancré dans cette dégradation possède un poids prédictif suffisant pour constituer une thèse d’accumulation crédible.

Cette distinction est cruciale. Sur Santiment, les relevés de peur chez les investisseurs particuliers ont précédé des reprises locales du XRP lors des cycles précédents, avec des rebonds allant de 20 % à 50 % dans les semaines suivant des creux de sentiment comparables. Reste à savoir si la configuration actuelle suivra ce schéma ou marquera le début d’une glissade plus durable, ce qui dépendra des données on-chain de confirmation.

Que signifie réellement le plus bas de sentiment de 3 semaines pour le XRP ?

L’indicateur de sentiment de Santiment agrège le positionnement sur les réseaux sociaux — principalement le volume des commentaires et le ton directionnel sur X et Reddit — et traite le pessimisme extrême des particuliers comme un signal d’achat à contre-courant.

La logique est structurelle : lorsque les participants particuliers capitulent et sortent du marché, la pression vendeuse diminue mécaniquement, tandis que les accumulateurs patients interviennent généralement à des niveaux décotés. Comme l’a souligné Santiment, « une peur extrême signifie généralement que les mains faibles ont déjà quitté le marché » et que « la pression à la vente diminue alors que les acheteurs à long terme commencent à accumuler ».

Le cabinet a décrit l’humeur actuelle autour du XRP comme l’une des lectures les plus baissières en près de deux ans, le ratio 1,1:1 représentant une compression brutale par rapport aux périodes plus optimistes du début de l’année 2026. Le cadre général de Santiment soutient que « lorsque les réseaux sociaux deviennent excessivement baissiers, le marché se prépare parfois à un mouvement dans la direction opposée », un schéma caractérisé par un « scepticisme extrême de la foule agissant historiquement comme un indicateur contraire précédant les rebonds locaux du marché ».

Ce cadrage repose sur des faits documentés : les cycles de peur précédents du XRP à des niveaux de sentiment comparables se sont, dans plusieurs cas, soldés par des reprises de prix significatives à court terme, comme le soulignent les récentes analyses de prix du XRP suivant les niveaux techniques et de sentiment.

Toutefois, une réserve importante s’impose : les données de sentiment sont des indicateurs probabilistes et non déterministes. Les conditions macroéconomiques et le biais directionnel du Bitcoin continuent d’exercer une influence démesurée sur les tendances de prix du XRP. Un signal digne d’intérêt n’est pas synonyme d’une transaction confirmée.

Scénarios de prix : jusqu’où pourrait aller la reprise du sentiment ?

Le FUD des particuliers a atteint un extrême local, les mains faibles sont en grande partie sorties, et l’accumulation par les baleines — illustrée par un nombre record de plus de 2 700 portefeuilles de gros détenteurs — absorbe la pression vendeuse restante.

Si le XRP maintient les 1,30 $ et que le sentiment se stabilise avant le lancement des contrats à terme CME, le jeton pourrait remonter vers la zone de résistance située entre 1,40 $ et 1,48 $. Une clôture confirmée au-dessus de 1,48 $ ouvrirait la voie à un mouvement plus large, cohérent avec les rebonds de 20 % à 50 % observés lors des cycles de peur passés.

Si le sentiment stagne près des niveaux actuels sans reprise nette avant les débuts du CME le 29 mai, le XRP pourrait osciller dans une fourchette de 1,30 $ à 1,40 $. Le lancement des contrats à terme fournirait alors un modeste catalyseur de liquidité, mais insuffisant pour briser la consolidation structurelle. La psychologie du marché se stabiliserait sans pour autant délivrer le mouvement asymétrique suggéré par le positionnement à contre-courant.

Enfin, si le cycle de FUD s’accentue au lieu de s’inverser, le sentiment autour du Bitcoin pourrait se détériorer et entraîner les altcoins à la baisse. Si le XRP perd les 1,30 $ en clôture quotidienne, la divergence de croissance des portefeuilles cesserait de fonctionner comme signal, et l’objectif des 1,20 $ deviendrait d’actualité.

Dans ce scénario, le signal d’achat actuel de Santiment s’avérerait prématuré, rappelant que les données de psychologie de marché identifient des conditions et non des résultats garantis.

L’introduction des contrats à terme XRP sur le CME le 29 mai sera le test le plus immédiat pour savoir si l’accès institutionnel amplifie ce que suggèrent les données on-chain. Tant que le XRP n’aura pas enregistré de clôture quotidienne soutenue au-dessus de 1,40 $, confirmant que la reprise du sentiment se traduit dans la structure des prix, cette configuration à contre-courant restera une thèse plutôt qu’une opportunité confirmée.