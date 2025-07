Cette crypto en prévente peut faire x500 avant la fin de l’année ?

Pour Résumer

Snorter est un bot trading intégré à Telegram et Solana, avec une utilité directe et un usage pratique.

La prévente affiche déjà plus de 1,5 million de dollars levés pour une supply limitée.

Si le listing arrive et que la hype s’installe, un scénario x10 à x50 paraît probable et un x500 n’est pas totalement hors de portée.

Un bot qui change la donne

Snorter, c’est bien plus qu’un meme, c’est tout simplement un bot Telegram qui détecte les meilleures opportunités sur Solana et Ethereum. Son rôle est simple : Il repère les nouveaux tokens, évite les pièges des rug pulls, gère les ordres à la volée et permet de copier le comportement des traders les plus performants.

Aucun battage médiatique, mais une fonctionnalité concrète qui attire une communauté active d’early adopters. En quelques semaines, presque deux millions de dollars ont été récoltés en prévente. Une preuve de confiance pour ce projet au concept solide et à l’exécution claire.

Une offre rare, un potentiel explosif

Ce qui rend Snorter intrigant, c’est sa tokenomics : seulement cinq cents millions de tokens au total. Une quantité maîtrisée qui, combinée à une collecte déjà conséquente, crée une pression naturelle sur le prix.

Si le bot tient ses promesses et que des listings sur des exchanges commencent à apparaître, la liquidité et la demande risquent de s’emballer. En effet, un listing réussi pourrait provoquer une montée rapide, notamment si des early users partageant leurs gains font grimper la curiosité de la communauté.

Une stratégie subtile et cohérente

Contrairement à un simple memecoin, Snorter joue la carte de la crédibilité technique.

L’équipe a soigneusement construit chaque étape : version bêta en cours, intégrations avec Telegram, adoption privée par une première vague d’utilisateurs, préparation d’un pont multi‐chain. La roadmap est ambitieuse sans être fantaisiste : cette prudence rassure davantage qu’un marketing trop agressif.

Le projet mise sur l’efficacité avant tout, et c’est cette approche méthodique qui séduit les investisseurs en mode « smart money ».

Une tendance de fond : l’automatisation des trades

Snorter ne surfe pas uniquement sur une hype passagère. Il s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus large : celle de l’automatisation croissante dans le monde du trading crypto.

Les bots de trading, longtemps réservés aux experts, deviennent aujourd’hui des outils accessibles et recherchés. Gagner du temps, éviter les pièges, détecter les mouvements avant les autres : la promesse est simple, mais terriblement efficace.

Dans un marché où chaque seconde compte, disposer d’un outil capable d’exécuter des ordres, d’analyser des patterns ou de suivre des portefeuilles influents devient un avantage stratégique.

C’est précisément ce que propose Snorter. Il transforme une fonction complexe en une expérience utilisateur directe, fluide, intégrée à Telegram, là où se joue déjà une grande partie des décisions en temps réel.

L’intérêt pour ces nouvelles solutions découle d’un besoin concret : reprendre la main dans un marché saturé d’informations et d’opportunités. Et quand un projet comme Snorter apporte une réponse claire à ce besoin, l’intérêt dépasse rapidement le simple effet de mode. La preuve avec la réussite actuelle de la prévente.

Pourquoi le x500 n’est pas un rêve fou ?

Un x500 serait exceptionnel, mais pas impossible. Le mélange d’un bot utile, d’une supply limitée et d’une prévente déjà bien remplie crée les conditions d’un pump si le projet est mis en lumière.

Si les early adopters partagent leurs succès et que les listings se succèdent, la viralité pourrait être massive, générant un effet boule de neige. Sans oublier que le thème de l’automatisation des trades séduit de plus en plus, surtout dans l’univers des bots tiers.

Découvrir Snorter

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.