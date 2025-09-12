Pour Résumer

Solana (SOL) dépasse BNB, marquant son retour dans le top 4 des cryptos mondiales.

Bitcoin atteint brièvement 116 000 $, avant de corriger légèrement.

L’écosystème Solana explose, confirmant son statut de “ETH killer” en puissance.

Solana dépasse BNB

Solana SOL vient de franchir un cap majeur. Sa capitalisation atteint 126,3 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. Ce chiffre dépasse celle de BNB, qui reste à 125,9 milliards. Le classement crypto évolue. Solana prend la cinquième place. En progression sur ce graphique TradingView.

Plusieurs facteurs expliquent cette montée rapide. D’abord, Solana peut traiter des milliers de transactions par seconde. Un point important pour les développeurs de dApps. Bien sûr, les frais de transaction sont très bas comparés à Ethereum.

Un facteur qui facilite l’usage quotidien et encourage l’adoption. Enfin, l’écosystème Solana ne cesse de croître et attire des projets DeFi et gaming. La plateforme gagne en traction, jour après jour.

Solana SOL vs BNB : deux visions du Web3

La rivalité entre Solana et BNB s’intensifie. BNB reste lié à Binance, le plus grand exchange mondial. Il sert à réduire les frais, participer aux ventes de tokens et alimenter la BNB Chain.

Solana, lui, joue un autre rôle. Il alimente les frais, le staking et la gouvernance sur son propre réseau. Côté technologie, Solana combine Proof of History et Proof of Stake. BNB utilise le Proof of Staked Authority. Deux approches, deux philosophies.

Sur le marché, Solana se positionne comme un “Ethereum killer”. Il mise sur la scalabilité. BNB, plus centralisé, reste très efficace pour déployer des dApps.

Solana ne ralentit pas. Son succès attire de nouveaux projets. La DeFi, les NFTs et le gaming Web3 choisissent de plus en plus cette blockchain. La demande pour SOL augmente.

Mais des défis persistent. Solana doit résoudre ses pannes réseau. La stabilité reste essentielle pour gagner la confiance des entreprises. De plus, la concurrence est rude. D’autres blockchains hautes performances cherchent à prendre sa place.

Pour suivre l’évolution de Solana, il faut surveiller les mises à jour réseau, les conférences développeurs et les lancements de projets. Son impact sur l’économie numérique devient évident. Solana façonne l’avenir des applications décentralisées.

Bitcoin poursuit sa hausse et atteint un sommet de 19 jours

Bitcoin démarre la semaine en force et prolonge son rallye jusqu’à jeudi. Il atteint un plus haut de 19 jours. Les analystes citent le ralentissement de l’inflation comme moteur principal, juste avant la décision de la Réserve fédérale prévue le 17 septembre.

CoinGecko indique une hausse de 1,5 % sur 24 heures. Bitcoin dépasse les 116 300 $ en séance, puis se stabilise autour de 115 000 $. Ce mouvement met fin à deux semaines de consolidation.

Julio Moreno, responsable de la recherche chez CryptoQuant, affirme que les attentes de baisse des taux alimentent cette dynamique. Il souligne que l’indice des prix à la production (PPI) d’août 2025 recule de 0,1 %, contrairement à la forte hausse de juillet qui avait déclenché une vague de ventes.

Les prix du pétrole brut et les coûts des services baissent. Cette baisse du PPI marque la première depuis avril.

Sean Dawson, directeur de la recherche chez Derive, confirme que les marchés réagissent à la probabilité quasi certaine d’une baisse des taux. Il précise que la Fed prépare une relance monétaire, surtout face à la faiblesse de la croissance de l’emploi.

Les ETF Bitcoin enregistrent des flux massifs

Bitcoin rebondit après avoir touché 110 714 $ mardi. Jeudi matin, il franchit les 114 000 $ et atteint son plus haut niveau depuis le 24 août. Ce rebond coïncide avec des flux entrants de 757,1 millions de dollars dans les ETF Bitcoin au comptant, selon SoSoValue. Ces flux atteignent un sommet sur huit semaines. En septembre, les ETF accumulent 1,39 milliard de dollars en Bitcoin.

DarkFrost attribue ces flux aux bons chiffres du PPI. Il affirme que les investisseurs réagissent positivement aux données économiques.

L’outil FedWatch du CME affiche une probabilité de 92,7 % pour une baisse de 25 points de base. Il indique aussi une probabilité de 7,3 % pour une baisse de 50 points.

Michael Novogratz, PDG de Galaxy Digital, prévoit une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année. Il anticipe le début du cycle de baisse des taux par la Fed.

Bitcoin prépare sa prochaine phase

Julio Moreno reste confiant. Il observe une baisse de la pression vendeuse sur la chaîne. Sean Dawson partage cet optimisme. Il prévoit de nouveaux sommets grâce à l’afflux de capitaux dans les ETF.

Bitcoin progresse, mais les altcoins comme Ethereum, XRP et Solana affichent des gains modestes. Dogecoin et Hyperliquid, en revanche, bondissent de 25 % et 23 % sur 24 heures.

Source : CoinMarketCap

