Maison Blanche : Bitcoin et régulation crypto en top priorité

Pour Résumer

La Maison Blanche pousse une régulation crypto favorable.

Bitcoin grimpe à 112 000 $ avec une réserve stratégique.

Le rapport de juillet 2025 vise l’innovation et la clarté.

Un rapport crypto qui change la donne

Le 30 juillet 2025, la Maison Blanche dévoile un rapport de 168 pages sur les cryptomonnaies. Issu du décret exécutif 14178, il priorise une régulation claire. Effectivement, la SEC et la CFTC doivent définir une taxonomie des actifs numériques.

Ce document, dirigé par Scott Bessent, vise à faire des États-Unis un leader crypto. Par ailleurs, il propose une réserve stratégique de 28 988 BTC, soit 3,4 milliards de dollars. D’ailleurs, cette initiative dope Bitcoin à 112 000 $.

La capitalisation crypto atteint 3 800 milliards de dollars. Effectivement, le rapport encourage les ETF, avec 25 milliards de dollars d’entrées en 2025. Par ailleurs, 70 % des investisseurs anticipent une hausse de 20 %.

Le GENIUS Act, signé en juillet, clarifie les règles pour les stablecoins. D’ailleurs, cette loi renforce le dollar numérique sans CBDC. La Maison Blanche rejette les monnaies centrales.

Une réserve stratégique de Bitcoin

La proposition d’une réserve Bitcoin marque les esprits. Bo Hines, du Presidential Working Group, déclare vouloir accumuler un maximum de BTC. Effectivement, le Bitcoin Act pourrait financer cela via des certificats d’or réévalués.

Par ailleurs, les États-Unis détiendraient déjà 198 000 BTC selon des rumeurs. D’ailleurs, cette stratégie pourrait pousser le BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025.

Les institutionnels suivent. BlackRock détient 350 000 BTC, soit 1,8 % de la supply. Effectivement, les whales accumulent 19 130 adresses record. Par ailleurs, le volume d’échanges atteint 50 milliards de dollars quotidiens.

Cette réserve vise à contrer l’inflation, à 3,1 % en 2025. D’ailleurs, Bitcoin devient un hedge face à la dette US de 33 billions de dollars.

Impacts sur l’écosystème crypto

Le rapport dynamise le marché. Bitcoin gagne 3 % après sa publication, à 112 000 $. Effectivement, Ethereum grimpe à 4 264 $ et Solana à 187,75 $.

Par ailleurs, les regulatory sandboxes favorisent la DeFi. 32 mentions de DeFi dans le rapport soulignent son importance. D’ailleurs, 130 mentions de Bitcoin confirment sa centralité.

Cependant, les stablecoins comme USDT, avec 180 milliards de dollars de marketcap, font face à des audits accrus. Effectivement, la clarté fiscale attire les retail, mais freine les scams.

Par ailleurs, 80 % des altcoins risquent une correction post-hype. D’ailleurs, la volatilité persiste, avec des chutes de 20 % possibles.

Perspectives : un tournant historique ?

La Maison Blanche peut-elle faire des États-Unis la capitale crypto ? Le rapport vise l’innovation sans sacrifier la sécurité. Effectivement, les entreprises comme Coinbase applaudissent.

Par ailleurs, David Sacks, insiste sur une adoption sans coûts pour les contribuables. D’ailleurs, le sommet du 7 mars 2025 a réuni Brian Armstrong et Brad Garlinghouse.

Cependant, des défis subsistent. L’ESMA envisage des taxes sur le minage, à 150 TWh par an. Effectivement, une régulation stricte pourrait freiner l’élan.

Septembre 2025 sera décisif, un cadre clair pourrait pousser le marché à 20 billions de dollars. On dirait bien que la révolution crypto s’accélère.

À lire aussi :