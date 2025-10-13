CZ défend BNB face aux soupçons de manipulation

Pour Résumer

BNB a résisté à la purge pendant que CZ répondait publiquement aux soupçons de manipulation.

Il rappelle qu’aucun market maker affilié n’intervient et que la demande vient d’un usage réel.

Dans un marché secoué, cette résilience devient un refuge naturel, pas un mystère.

BNB tient, CZ monte au front

Les premières heures post-purge ont fixé le cadre. Là où des paires très spéculatives partaient en vrille, BNB est resté contenu avant de récupérer une partie de ses pertes.

Forcément, les regards se sont braqués sur l’exception. Faut-il y voir un coup de pouce, ou simplement un actif qui bénéficie d’un socle d’utilité et d’acheteurs récurrents quand la volatilité s’emballe ?

CZ a choisi la ligne directe, sans détour, en assumant un ton volontiers taquin.

fudders even try to make this sound like a bad thing? 😂🤷‍♂️ Please post more of this about #BNB. 🙏 https://t.co/hOUy6ll4BS — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 12, 2025

Finalement ce n’est pas sorcier : si la demande existe et ne disparaît pas même après ce crash titanesque, c’est qu’il existe des raisons qui dépassent l’humeur du jour.

Pourquoi cette résilience crispe autant

Dans un marché qui a vu des mèches absurdes sur plusieurs CEX, tout écart devient suspect. Les ordres qui ne passent plus, les stops qui glissent, la profondeur qui s’évapore, chacun a son récit.

BNB fait figure d’îlot plus stable et cela attise les procès d’intention. Pourtant la logique n’a rien d’exotique.

Quand la peur domine, les opérateurs coupent leurs positions sur des petites alts et se replient sur ce qui tient. Les flux se concentrent sur les actifs qui ont prouvé, dans d’autres tempêtes, leur capacité à encaisser.

Ce n’est pas une garantie de performance future : c’est un réflexe de gestion du risque qui se répète cycle après cycle.

Le problème c’est qu’une partie du marché confond solidité relative et manipulation. L’amalgame est tentant à chaud.

Mais il tient rarement longtemps quand on examine les mécanismes d’offre et de demande, l’architecture des incitations et la qualité de la tenue dans les carnets. BNB n’échappe pas à la loi du marché.

Il y obéit, avec des amortisseurs que d’autres tokens n’ont pas.

La réplique de CZ, point par point

Le fondateur de Binance insiste sur deux idées clefs. Premièrement, l’absence de market maker au service de BNB.

Deuxièmement, l’absence d’achats ou de ventes par des entités qui lui seraient affiliées dans les jours récents. À ses yeux, la force du token tient à des ressorts publics et durables.

Des builders, une communauté, un modèle qui détruit de l’offre à intervalles réguliers. Le message est carré, presque scolaire, pour couper court aux sous-entendus.

Many projects have a market maker. #BNB doesn't. I am not aware of any of my affiliated entities buying or selling #BNB in the past days / weeks.#BNB have builders.#BNB have community.#BNB is deflationary. 💪 https://t.co/t8XzFH9g9x — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 12, 2025

Ce type de clarification ne convaincra pas tout le monde. Elle oblige toutefois à recentrer le débat.

Si la thèse de la manipulation ne s’appuie sur rien de matériel, le dossier revient sur son terrain naturel. Savoir si la demande d’usage, la profondeur réelle et la gouvernance suffisent à expliquer une meilleure tenue pendant l’orage.

Une polémique finalement très classique

Entre temps, la polémique suivra son cours. Elle fait partie du paysage de la crypto.

Les équipes, elles, continuent d’expédier les mises à jour, d’attirer des volumes, de tenir les filets de sécurité. Les traders, de leur côté, réduisent l’emphase, gardent un œil sur le levier, et privilégient des tailles qui respectent la profondeur disponible.

Rien de spectaculaire. Juste ce mélange d’expérience et de sang-froid qui finit toujours par s’imposer quand le vacarme retombe.

