Bitcoin remonte en flèche après un week-end extrêmement sanglant

Pour Résumer

Le marché crypto souffle après la purge.

Le choc Chine-USA a provoqué 19Md$ de liquidations, puis un rebond technique.

Uptober reste intact tant que les supports tiennent.

Une respiration éclair après la saignée

Le rebond a d’abord été mécanique. Levier rincé, appels de marge digérés puis le marché a repris des couleurs petit à petit.

Le spot a repris la main au fil de la nuit, avec des spreads qui se resserrent et une volatilité implicite qui retombe d’un cran. La dynamique s’observe autant sur les paires majeures que sur quelques alts liquides, même si les traces de la mèche restent visibles.

absolute bloodbath in the markets tonight, carnage everywhere‼️🔪 🔴 $1.65 trillion wiped out in the US stock market today 🔴 $250bn wiped out across crypto markets today Trade wars are back!! 🇺🇸🇨🇳🥊 pic.twitter.com/bCWiD05iUl — Koshiek Karan (@iamkoshiek) October 10, 2025

Une fois la cascade stoppée, les flux d’achat opportunistes ont trouvé de la contrepartie, et le marché a comblé une partie des mèches. Les volumes dérivés reviennent à des niveaux gérables, les funding s’aplanissent, et l’open interest se reconstruit sans excès.

Rien d’euphorique, plutôt une reprise d’allure après une alerte systémique.

Pourquoi tout a dérapé vendredi

Le déclencheur vient du macro. Pékin a annoncé de nouvelles restrictions d’exportation sur des matériaux critiques pour l’industrie, notamment les terres rares.

Washington a répliqué avec la perspective d’un tarif de 100 % sur les importations en provenance de Chine à compter du 1er novembre 2025. Le signal a frappé les actifs risqués alors que la liquidité du week-end était déjà faible.

Les premiers ordres vendeurs ont ouvert la voie à des liquidations en chaîne sur les perps, puis à des dysfonctionnements de microstructure sur plusieurs plateformes. Les places traditionnelles étant fermées, l’ajustement s’est concentré sur la crypto, avec l’effet de loupe que l’on connaît.

Levier lessivé, liquidations records, puis stabilisation

Les chiffres donnent la mesure de l’épisode. Plus de 1,6 million de comptes auraient été liquidés sur la journée de vendredi, pour un total voisin de 19 milliards de dollars, un record à l’échelle du marché.

Une fois cette vague passée, la respiration a pu s’installer, appuyée par des ordres plus patients et des teneurs de marché de retour.

In the past 24 hours, 1,640,383 traders were liquidated for a total of $19.21B!https://t.co/MT0EgNW8ib pic.twitter.com/aA6Wx2dCkg — Lookonchain (@lookonchain) October 11, 2025

Ce schéma, classique dans les chocs de fin de semaine, a été aggravé par la minceur des carnets et par l’exécution chaotique observée sur certaines bourses. D’un point de vue opératoire, l’épisode rappelle qu’un marché chargé en levier encaisse mal une mauvaise nouvelle exogène quand la liquidité se fait rare.

La suite a pris la forme d’une normalisation graduelle. Selon les données de Coinglass, ce type d’événement de liquidation massive crée souvent un point bas temporaire avant un rebond technique.

Uptober cabossé, mais encore debout

L’idée d’un mois d’octobre porteur n’est pas enterrée. Des analystes soulignent que la purge a surtout vidé l’excès de levier.

Des marchés de prédiction comme Polymarket ne valorisent qu’une faible probabilité de voir le tarif de 100 % effectivement entrer en vigueur à la date annoncée, ce qui limite l’angoisse de scénario noir et laisse de la place à un redressement ordonné.

Côté flux, les desks parlent d’un retour progressif de la liquidité, d’achats au rabais disciplinés et d’un appétit qui se reconstruit à mesure que les carnets s’étoffent. L’attention se tourne vers les prochains rendez-vous macro, comme l’inflation américaine, et vers les indicateurs de marché qui font foi dans ces séquences, notamment la pente de la volatilité et la santé des flux sur les ETFs.

La photographie du jour reste contrastée, mais la trajectoire est lisible : choc exogène, lessivage du levier, puis reprise contrôlée tant que les actualités géopolitiques n’ajoute pas une nouvelle couche d’incertitude, et que Donald Trump n’en refasse pas des siennes.

Finalement, Bitcoin conserve le bénéfice de sa tendance de fond tant que les zones techniques reconquises tiennent. Ethereum, plus sensible, profite de la détente sur les dérivés pour regagner du terrain.

Les alts, plus hétérogènes, reviendront au cas par cas, certaines ne remonteront plus jamais à leur niveau d’antan. Le marché a encaissé, s’est recalé, et tente de repartir sans excès.

