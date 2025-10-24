BNB repart à la hausse après la grâce de CZ par Trump

Pour Résumer

BNB rebondit après la grâce de CZ et le marché redevient plus offensif.

Les listings sur Coinbase/Robinhood et les premiers achats en trésorerie élargissent la demande.

La suite dépend surtout de la liquidité et de la discipline des opérateurs.

Rallye immédiat, puis quoi ?

Les premières cotations post-annonce ont montré une progression de BNB et un ton plus risk-on sur les carnets, au moment où les traders révisaient leurs positions après l’épisode tarifaire Chine/États-Unis qui avait secoué l’ensemble du marché.

La question n’est pas seulement le pourcentage gagné dans la nuit, mais la crédibilité d’un nouveau narratif : si l’ombre judiciaire s’éclaircit, la prime de risque se compresse et la demande structurelle peut remonter.

C’est précisément ce que plusieurs acteurs de marché ont pointé, en liant la grâce de CZ à un « catalyseur » manquant ces dernières semaines.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏 Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide. (Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

L’effet domino : listings, trésoreries, volumes

Le contexte joue en faveur de BNB. La semaine a vu Robinhood et Coinbase ouvrir l’accès à l’actif, un geste rare envers un token historiquement perçu comme « concurrent ».

Pour les gérants, cela enlève un obstacle opérationnel et élargit la base d’acheteurs potentiels. À peine ces portes franchies, un cas d’école a illustré la tendance : Applied DNA Sciences a officialisé l’achat de 4 908 BNB pour environ 5,3 M$, expliquant lancer une stratégie de trésorerie « yield-focused » sur BNB.

Les signaux sont clairs : distribution plus large, et premiers bilans cotés qui affichent du BNB en réserve.

Sur chaîne, l’activité n’est pas en reste. Les données récentes montrent une poussée des frais quotidiens et des volumes DEX sur BNB Chain à l’orée d’octobre, portée par l’essor des memecoins et par des plateformes natives comme PancakeSwap ou les launchpads de tokens.

Même si ces métriques ne préjugent pas de la pérennité des flux, elles confirment un terrain déjà réchauffé avant la grâce, donc réceptif à une bonne nouvelle.

Altseason ou mirage de court terme ?

Le réflexe de marché a été de projeter l’élan de BNB sur l’ensemble des alts. D’un côté, la jurisprudence est connue : quand un actif phare reprend la main, les investisseurs basculent en panier et poussent la bêta du secteur.

De l’autre, le levier a été purgé de façon brutale ces derniers jours, et il n’est pas certain que la prise de risque redevienne immédiate et homogène. Plusieurs desks parlent d’un retour de la sélection par qualité d’exécution, d’usage et de liquidité plutôt que d’une marée qui emporte tout.

Trump just pardoned CZ. Now we resume $BNB up only szn. Devs get back to work on $ASTER. pic.twitter.com/vlPVddud1r — Xeer (@Xeer) October 23, 2025

À court terme, la dynamique dépendra de deux variables : la profondeur sur CEX et DEX, et la trajectoire des flux vers les treasuries et les ETFs.

Les zones de friction qui restent

Les régulateurs américains, européens et asiatiques scrutent toujours la conformité des plateformes, la robustesse des contrôles AML et la qualité des oracles qui alimentent les produits dérivés. Autrement dit : le narratif se détend, le prix réagit, mais la trajectoire dépendra de preuves répétées, trimestre après trimestre.

Dans l’intervalle, l’écosystème s’est offert plusieurs micro-catalyseurs qui amplifient l’effet d’annonce. Les listings grand public ouvrent des tuyaux.

Les premiers bilans d’entreprises qui s’approprient BNB créent un précédent. Et la hausse peut s’auto-entretenir si les carnets restent fournis et que la volatilité demeure « négociable » pour les market makers.

Reste la discipline : sur un actif redevenu nerveux, l’écart entre prix spot, perp et funding peut se tendre très vite. Les opérateurs qui ont survécu aux secousses de mi-mois le savent : la musique est de retour, mais il faut surveiller la porte de sortie.

Qu’on s’en réjouisse ou pas, l’industrie évolue désormais avec un vent politique dans le dos aux États-Unis. C’est un soutien symbolique, certes, mais aussi un signal pour les entreprises qui arbitrent leurs déploiements de capitaux entre continents.

Pour BNB, cela se traduit déjà par un changement d’humeur sur les écrans. À suivre, chiffres à l’appui.

