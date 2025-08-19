Début d’altseason confirmé selon James Wynn

Pour Résumer

James Wynn confirme l’altseason 2025.

Bitcoin stagne à 119 800 €.

Altcoins promettent des gains explosifs.

James Wynn : le signal d’une altseason imminente

Le marché pulse. En effet, James Wynn, connu pour ses paris risqués sur Hyperliquid, déclare le 18 août 2025 que l’altseason a débuté, avec un Altcoin Season Index à 76, dépassant le seuil clé de 75.

Par ailleurs, la domination Bitcoin, à 53,4 %, chute, libérant 200 milliards d’euros vers les altcoins. Effectivement, Wynn, qui a transformé 3 millions en 87 millions en 70 jours, mise sur un rally massif.

D’ailleurs, des tokens comme Bitcoin Hyper, à 0,0025 €, attirent l’attention avec 7,2 millions de dollars levés en presale sur la Solana VM.

Cependant, son pari risqué de 1,25 milliard de dollars sur Bitcoin, liquidé à 110 millions en mai, rappelle les dangers du levier.

Par ailleurs, l’activité réseau, avec 1,5 million d’adresses Solana actives, soutient son optimisme. Effectivement, Wynn voit les altcoins exploser d’ici Q4.

XRP, Pepe, Solana : les stars de l’altseason

Ce signal secoue l’écosystème. XRP, à 3,65 €, bondit de 16 %, porté par des rumeurs d’ETF spot et une adoption bancaire, avec 2,8 milliards d’euros en volumes.

Par ailleurs, Pepe (0,000011 €) vise un x4 à 0,000045 €, grâce à un listing Binance et 1,2 million de fans. Solana (190 €), leader GameFi, gagne 12 % avec 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1. Effectivement, ces altcoins captent les flux.

D’ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 freine l’élan. Par ailleurs, le ratio ETH/BTC, en hausse à 0,033, confirme que les capitaux pivotent vers les altcoins.

Effectivement, Wynn prédit une altseason explosive si le Bitcoin atteint 150 000 € d’ici Q4.

Perspectives : un rally historique ?

Ce virage pourrait tout changer. En effet, Wynn table sur un Bitcoin à 150 000 € pour libérer des milliards vers les altcoins, avec XRP à 15 €, Pepe à 0,0001 € et Solana à 280 € d’ici 2026.

Par ailleurs, l’optimisme post-GENIUS Act et des ETF altcoins dope les attentes. Effectivement, les volumes Binance Futures, à 100 milliards de dollars le 22 juillet, confirment l’engouement.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Chainlink. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) reste un risque. Cette altseason s’annonce explosive, mais la prudence reste de mise.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.