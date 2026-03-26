Le Delaware a introduit le projet de loi du Sénat 19 (SB 19), une législation qui placerait les émetteurs de stablecoins sous le cadre de supervision bancaire existant de l’État et positionnerait ce dernier comme une juridiction réglementaire certifiée en vertu de la loi fédérale Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), promulguée en juillet 2025.

Porté par Spiros Mantzavinos et le représentant Bill Bush après consultation directe avec le secteur financier du Delaware, le projet de loi crée une voie de licence formelle pour les émetteurs de stablecoins de paiement opérant en dessous du seuil d’émission consolidé de 10 milliards USD établi par la loi fédérale.

Les implications dépassent largement Dover : l’initiative du Delaware fixe les conditions de coexistence entre la réglementation au niveau de l’État et la surveillance fédérale de l’émission de monnaies numériques, pour potentiellement s’y substituer.

Le calendrier n’est pas fortuit. Le GENIUS Act exige que tous les régulateurs étatiques demandant une certification promulguent des règles de mise en œuvre d’ici le 18 juillet 2026, laissant au Delaware environ quatre mois à compter de l’introduction du texte pour finaliser un cadre capable de résister à l’examen fédéral. Le SB 19 est présenté précisément comme ce véhicule de conformité.

🚨NEW: DELAWARE BILL MANDATES 1:1 RESERVES FOR STABLECOIN ISSUERS Delaware has unveiled new legislation to regulate stablecoins. The bill places issuers under a state banking structure. The proposed law requires full reserve backing. Each issued stablecoin must be matched… pic.twitter.com/IaZ2AkG5ZF — BSCN (@BSCNews) March 24, 2026

Mécanismes du SB 19 : licences, réserves et seuil de certification fédéral

En vertu du SB 19, les émetteurs de stablecoins souhaitant opérer sous le cadre du Delaware seraient tenus d’obtenir une licence auprès de l’Office of the State Bank Commissioner de l’État, l’organisme même qui supervise les banques et les sociétés de fiducie agréées par l’État.

Le projet de loi adopte les normes définitionnelles du GENIUS Act pour les stablecoins de paiement (des instruments numériques indexés conçus pour servir de moyen de paiement) et impose des exigences de réserve alignées sur le cadre fédéral, obligeant les émetteurs à détenir des actifs liquides de haute qualité sur une base de un pour un par rapport aux jetons en circulation.

(Source : Delware Legal)

La caractéristique structurelle critique de la législation est le seuil à double voie de 10 milliards USD intégré dans le GENIUS Act.

Les émetteurs dont l’émission consolidée en cours est inférieure à ce montant peuvent opérer sous un régime étatique qualifié plutôt que sous une supervision fédérale directe, à condition que le Stablecoin Certification Review Committee (SCRC) — composé de représentants du Département du Trésor, de la Réserve fédérale et de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) — certifie que le cadre de l’État est « substantiellement similaire » aux normes fédérales dans les 30 jours suivant la soumission.

L’adoption intégrale par le Delaware des définitions du GENIUS Act semble calculée pour faciliter cet examen de certification.

Les émetteurs qui franchiraient par la suite le plafond des 10 milliards USD devront passer sous supervision fédérale dans un délai de 360 jours ou cesser toute nouvelle émission, bien que la loi prévoie des mécanismes de dérogation pour les États ayant des antécédents de supervision établis.

Implications pour les émetteurs : ce que requiert réellement la conformité stablecoin du Delaware

Pour les émetteurs tels que Circle, Paxos et leurs concurrents de plus petite taille, les exigences pratiques du SB 19 reflètent, et reproduisent à certains égards, les obligations de la « BitLicense » du Department of Financial Services (NYDFS) de New York, qui impose des attestations de réserve mensuelles, des audits indépendants et une approbation préalable pour les changements commerciaux importants depuis 2015.

Le cadre du Delaware, s’il est certifié, ne représenterait pas tant un allégement réglementaire qu’une voie géographiquement et administrativement distincte vers un statut équivalent.

Les émetteurs déjà soumis à la surveillance du NYDFS feraient face à la complexité supplémentaire d’une double conformité étatique s’ils cherchaient à obtenir la certification du Delaware pour un véhicule d’émission distinct, un point de friction qui, selon les analystes, devrait générer des activités de lobbying précoces autour de l’harmonisation.

Delaware has officially introduced the Delaware Payment Stablecoins Act (SB 19). The bipartisan bill, sponsored by Senators Mantzavinos and Pettyjohn, aims to establish an elite state-level licensing regime for issuers. Delaware is positioning itself to be the "Gold Standard"… pic.twitter.com/TplwFdwQ7T — Conor Kenny (@conorfkenny) March 24, 2026

Les exigences de réserve du GENIUS Act, limitant les garanties éligibles aux titres du Trésor américain, aux réserves de la banque centrale et à d’autres instruments à court terme de haute qualité similaires, limitent la différenciation que le Delaware peut offrir sur le plan des actifs.

Là où l’État pourrait se distinguer, c’est dans la cadence des examens, les frais de licence et la réactivité d’un appareil administratif plus petit face aux demandes de l’industrie. Reste à savoir si cette agilité administrative l’emportera sur la reconnaissance de marque de la surveillance du NYDFS pour les contreparties institutionnelles, une question à laquelle les émetteurs répondront lors de leurs dépôts d’immatriculation.

Alignement fédéral et paysage réglementaire inter-États

L’initiative du Delaware intervient alors que l’architecture réglementaire globale des stablecoins aux États-Unis est encore en cours d’assemblage.

Le GENIUS Act établit le cadre de la primauté fédérale, mais les normes de « similarité substantielle » du SCRC, critères auxquels le régime du Delaware doit satisfaire, sont soumises à des directives réglementaires fédérales attendues pour le 18 janvier 2026.

Ces directives détermineront si les États disposent d’une réelle flexibilité dans les mécanismes de supervision ou s’ils sont de fait tenus de calquer les règles fédérales ligne par ligne.

D’autres États ayant des agendas législatifs actifs en matière d’actifs numériques, notamment le Texas et le Wyoming, surveillent de près la candidature à la certification du Delaware ; un résultat positif validerait le modèle à double voie et accélérerait probablement les dépôts parallèles au niveau des États.

Le risque de préemption fédérale, historiquement une préoccupation majeure dans le contexte de la transmission de fonds, est atténué mais non éliminé par l’accommodement explicite des régimes étatiques par le GENIUS Act.

Si le Congrès devait revoir l’architecture de la loi, ou si le SCRC imposait des conditions de certification que le Delaware ne pourrait remplir sans amendement statutaire, les émetteurs de l’État seraient confrontés à un calendrier de transition abrupt vers la supervision fédérale.

🇺🇸“We’re not the securities and everything commission anymore” The SEC has issued an interpretation that clarifies the application of federal securities laws to digital assets using definitions in the GENIUS Act. The document clarifies bitcoin and other digital assets as a… pic.twitter.com/dRIpEDkuvq — The Rage (@theragetech) March 18, 2026

Le prochain point de décision concret sera l’examen de certification du SCRC, qui doit s’achever dans les 30 jours suivant la soumission formelle du Delaware, un compte à rebours qui ne commencera pas avant que le SB 19 ne soit adopté et que les règles de mise en œuvre du Commissaire ne soient finalisées.

Les émetteurs et leurs conseillers juridiques devront surveiller la fenêtre des directives fédérales se fermant le 18 janvier 2026, qui définira le seuil de « similarité substantielle » que le cadre du Delaware devra franchir.

Si la certification suit le calendrier prévu, le Delaware pourrait devenir le premier État en dehors de New York à offrir une voie de surveillance des stablecoins reconnue au niveau fédéral, un développement qui redessinerait la carte concurrentielle pour l’émission de monnaies numériques avant la date limite de mise en œuvre du GENIUS Act en juillet 2026.

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