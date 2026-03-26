Le prix de l’ETH s’échange à 2 120 USD aujourd’hui (26 mars), en baisse de 2,4 % sur la journée, alors que les traders inquiets se demandent si le seuil des 2 000 USD tiendra face aux dommages techniques subis depuis le pic d’octobre.

Ce gain d’un jour masque un drawdown de -57 % par rapport au sommet du cycle à 4 831 USD, et la question clé est désormais de savoir si les niveaux actuels représentent un plancher ou une pause avant une deuxième jambe de baisse. Les prévisions à court terme divergent nettement, avec des objectifs de fin de mois allant de 2 097 USD à 2 878 USD, selon les analystes.

Le contexte macroéconomique reste complexe. Le lancement par BlackRock de son ETF ETHB « staked » a envoyé un signal de confiance institutionnelle, tandis que les décisions de la Réserve fédérale sur les taux et le prochain hard fork Glamsterdam devraient injecter de la volatilité dans les semaines à venir.

Les données on-chain offrent un contre-récit prudemment constructif : les transactions des baleines supérieures à 1 million USD augmentent, les soldes d’ETH sur les bourses centralisées diminuent, et 38,2 milliards USD de valeur totale sont verrouillés à travers 146 réseaux de couche 2 (Layer 2) actifs.

La question de savoir si ces mesures structurelles peuvent l’emporter sur une action des prix persistante à la baisse reste la tension centrale de chaque analyse actuelle de l’ETH.

(SOURCE : TradingView)

Le prix de l’ETH peut-il remonter à 2 500 USD avant avril 2026 ?

Le prix de l’ETH se consolide dans une bande étroite avec des supports critiques identifiés à 2 073,25 USD, 2 049,63 USD et 2 033,55 USD, tandis qu’une résistance immédiate se situe autour de 2 268 USD. Les lectures de l’RSI proche de 53,11 suggèrent une dynamique neutre, n’indiquant ni une capitulation en survente ni une poussée haussière convaincante.

Cependant, 19 des 30 indicateurs techniques suivis par CoinCodex signalent actuellement des conditions baissières, un ratio qui a historiquement précédé des rebonds de courte durée plutôt que des inversions de tendance durables.

Trois scénarios semblent plausibles d’ici la fin du mois. Dans le scénario haussier, l’ETH se maintient au-dessus du support de 2 073 USD, regagne la résistance de 2 268 USD et pousse vers le plafond projeté par Changelly pour mars à 2 520,45 USD, un mouvement qui nécessite à la fois des vents favorables macroéconomiques et une dynamique continue des flux entrants des ETF.

$ETH has reclaimed the $2,150 level. There are talks ongoing regarding the US-Iran ceasefire, and Ethereum is reacting to it. When the US-Iran war started, everyone expected ETH to crash, and it didn't happen. Now people are expecting a pump after the US-Iran ceasefire, and it… pic.twitter.com/EsrFT7xqYf — Ted (@TedPillows) March 25, 2026

Le scénario de base prévoit une consolidation dans une fourchette comprise entre 2 100 USD et 2 400 USD, ce qui est cohérent avec la moyenne de Changelly de 2 308,91 USD et l’objectif de fin mars de CoinCodex à 2 359,17 USD.

Le scénario baissier, invalidé uniquement par une clôture décisive au-dessus de 2 400 USD, implique un retracement vers la zone des 2 033 USD ou plus bas, particulièrement si les conditions macroéconomiques se détériorent ou si les données sur les revenus des frais de gaz déçoivent.

Les perspectives à plus long terme sont nettement plus divergentes (ce qui est soit rassurant, soit alarmant, selon l’horizon temporel de chacun). Standard Chartered projette 7 500 USD d’ici la fin de l’année 2026, tandis que le modèle de CoinCodex produit un résultat comparativement modeste de 2 723,95 USD.

Pour les traders à court terme, le niveau de 2 073 USD mérite une surveillance étroite ; une cassure durable en dessous de celui-ci modifierait considérablement les perspectives pondérées par les probabilités.

Les développements institutionnels, y compris le récent staking de 215 millions USD en ETH par Bitmine, suggèrent que le capital professionnel n’abandonne pas l’actif, même si le sentiment des particuliers se situe dans la zone de « peur extrême » avec un indice Fear & Greed à 10/100.

LiquidChain vise un potentiel de croissance précoce alors qu’Ethereum teste des niveaux clés

La fourchette de prix compressée d’Ethereum et les perspectives incertaines à court terme ont incité certains investisseurs à examiner où un potentiel de croissance asymétrique pourrait encore exister dans l’écosystème plus large, en particulier au niveau de la couche d’infrastructure, où l’activité réseau d’ETH diverge de sa performance de prix.

Les projets d’infrastructure à un stade précoce comportent des risques nettement plus élevés que les grandes capitalisations établies, mais ils présentent également un profil de rendement différent.

LiquidChain (LIQUID) se positionne comme un acteur de l’infrastructure cross-chain de couche 3 (Layer 3), avec pour argument de vente unique la fusion de la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

La couche de liquidité unifiée et l’architecture « Deploy-Once » du projet sont conçues pour permettre aux développeurs d’accéder aux trois écosystèmes sans avoir à reconstruire pour chaque chaîne.

Sa prévente est actuellement au prix de 0,01435 USD par jeton LIQUID, avec plus de 623 000 USD collectés à ce jour. Comme pour tous les actifs en prévente, l’écart entre le concept et la livraison sur le réseau principal représente un réel risque d’exécution, et aucun APY de staking n’a été confirmé.

Visitez le site Web de la prévente LiquidChain ici

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