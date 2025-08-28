Pour Résumer

Kanye West, alias Ye, a lancé son meme coin YZY sur Solana, atteignant brièvement une capitalisation de 3 milliards de dollars grâce à sa base de fans massive.

Cependant, la forte centralisation des tokens et un piratage lié au projet ont provoqué un effondrement, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs.

Ce lancement illustre les risques des cryptos soutenues par des célébrités et l’importance de la prudence et de la diversification.

Le lancement tonitruant du meme coin YZY

Kanye West, aujourd’hui connu sous le nom de Ye, a lancé sa cryptomonnaie YZY sur la blockchain Solana le 20 août 2025. Le jeton a rapidement atteint une valorisation proche de 3 milliards de dollars avant de se stabiliser autour de 1,5 milliard.

Cette annonce, faite via une vidéo sur X (anciennement Twitter) avec le message « YEEZY MONEY IS HERE« , marque un tournant pour Ye, qui avait critiqué les cryptomonnaies en février 2025 et refusé 2 millions de dollars pour promouvoir un projet frauduleux.

Le YZY fait partie de l’écosystème « Yeezy Money« , incluant Ye Pay, un processeur de paiement, et la YZY Card pour faciliter les achats de produits Yeezy dans le monde entier.

L’objectif est de créer une monnaie officielle pour ces produits et de contourner des plateformes comme Shopify, qui se sont distanciées de Ye.

Ce lancement attire non seulement les fans, mais aussi des investisseurs et analystes du marché crypto, curieux de voir comment un jeton porté par une célébrité réagira aux défis de la finance décentralisée.

Une centralisation controversée et un contrôle étroit

Bien que le lancement de YZY ait été spectaculaire, sa structure a rapidement suscité des critiques. Les données on-chain montrent que Yeezy Investments LLC détient 70 % des tokens, avec Ye à sa tête, ce qui lui donne un contrôle quasi-total sur la valeur du jeton.

Les six plus gros portefeuilles possèdent plus de 90 % de l’offre, ce qui alerte les investisseurs sur les risques de manipulation et de « rug pull« .

Les experts comparent YZY à d’autres cryptos soutenues par des célébrités, comme $HAWK, qu’ils qualifient d’ »instruments financiers inventés » dans un « grand jeu de simulation ». David Gerard, auteur et spécialiste blockchain, dénonce le manque de fondamentaux solides du projet.

La distribution multi-phase des 70 % alloués empêche un dumping immédiat, mais elle ne protège pas entièrement les petits investisseurs.

Le boom suivi d’un effondrement spectaculaire

L’ascension précoce du YZY a été spectaculaire. Le jeton a connu une hausse de près de 1 000 % en l’espace de quelques minutes, stimulé par l’impact de la communauté d’admirateurs de Ye. Toutefois, le marché a rapidement perdu de sa chaleur.

Le 28 août 2025, YZY avait subi une dévalorisation de plus de 80 %, tombant à environ 72,2 millions de dollars. Cette diminution a provoqué des pertes d’environ 75 millions pour 105 traders.

Le piratage du compte Instagram de Ye, qui était utilisé pour faire la promotion d’une version contrefaite du token, a aggravé l’effondrement.

The updated $YZY numbers are worse than we thought 70,000+ total traders > 51,862 lost $1–$1k

> 5,269 lost $1k–$10k

> 1,025 lost $10k–$100k

> 108 lost $100k–$1M

> 3 lost $1M+ Meanwhile, 11 wallets made $1M+ pic.twitter.com/I9ZaBJepAM — Bubblemaps (@bubblemaps) August 27, 2025

Malgré la publication de l’adresse du « véritable » YZY par Ye, le jeton n’a pas pu conserver sa dynamique.

Ce cas met en évidence la vulnérabilité des initiatives crypto appuyées par des personnalités célèbres. L’engouement peut entraîner des profits éphémères, mais pas une expansion pérenne.

L’absence de régulation et la centralisation du jeton ont entraîné des pertes considérables pour les investisseurs dans ces projets spéculatifs.

Leçons pour les investisseurs et perspectives

L’ascension et la chute du YZY apportent de nombreuses leçons pour le marché des cryptomonnaies. Premièrement, une volatilité extrême est provoquée par la concentration excessive des tokens dans quelques portefeuilles.

Donc, même un large public ne peut compenser l’absence de bases solides pour un projet.

Finalement, il est primordial de confirmer la véracité des projets et d’exercer une certaine prudence face aux annonces publiées sur les plateformes sociales, en particulier celles provenant de personnalités célèbres.

En dépit de la baisse, YZY reste une illustration de l’influence des célébrités sur le marché des cryptomonnaies. L’enthousiasme peut produire des bénéfices rapides mais non durables.

Ce cas met en évidence pour les investisseurs l’importance d’être prudent, de diversifier et d’exercer une vigilance face à des jetons fortement centralisés.

