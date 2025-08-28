Pour Résumer

Arthur Hayes anticipe une forte hausse du marché des cryptomonnaies, avec le Bitcoin pouvant atteindre 250 000 dollars d’ici fin 2025 et Ethereum entre 10 000 et 20 000 dollars, soutenus par la liquidité mondiale et l’adoption institutionnelle.

Le jeton HYPE, natif de Hyperliquid, pourrait connaître une hausse spectaculaire de 126 fois en trois ans, illustrant le potentiel des plateformes DeFi.

Enfin, Hayes voit dans les stablecoins et des projets comme Codex un rôle stratégique pour redéfinir l’équilibre monétaire mondial et prolonger le cycle haussier jusqu’en 2028.

Les perspectives de Bitcoin et Ethereum selon Hayes

Arthur Hayes, co-fondateur de BitMEX et le directeur des investissements chez Maelstrom, anticipe une hausse significative du marché des cryptomonnaies. Selon lui, le Bitcoin pourrait atteindre 250 000 dollars d’ici fin 2025, soutenu par la liquidité mondiale et les politiques monétaires de la Fed.

Arthur Hayes predicted $250k Bitcoin by December The BitMEX founder revealed: • The $9 trillion storm on the horizon

• The moment everything breaks

• Exactly how Bitcoin is positioned for this Here are 6 economic realities you must understand🧵 pic.twitter.com/gWi7OXm2EI — Simple Mining (@simpleminingio) August 21, 2025

Il va même plus loin et envisage un cap symbolique à 1 million de dollars d’ici 2028, en raison de la demande croissante pour les actifs numériques, de l’inflation persistante et des mesures d’assouplissement monétaire des grandes banques centrales.

Enfin, pour Ethereum, Hayes estime que le prix pourrait grimper entre 10 000 et 20 000 dollars avant la fin du cycle haussier. Cette prévision tient compte de l’expansion des applications DeFi, de l’accumulation par les acteurs institutionnels et de l’évolution constante de son écosystème.

Contrairement aux cycles précédents, il pense que la montée d’Ethereum et du Bitcoin sera plus durable. En conséquence, les investisseurs particuliers pourraient bénéficier d’opportunités inédites pour diversifier leurs portefeuilles.

HYPE et Hyperliquid, le pari spectaculaire

Le jeton HYPE, natif de la plateforme décentralisée Hyperliquid, suscite un fort intérêt.

Hayes prévoit que sa valeur pourrait augmenter jusqu’à 126 fois en trois ans. Cette hausse s’explique par la croissance attendue des revenus des exchanges décentralisés, passant de 1,2 milliard aujourd’hui à plus de 250 milliards de dollars.

Lors de la conférence WebX 2025 à Tokyo, cette annonce a immédiatement influencé le marché. HYPE a alors atteint un sommet historique de 50,99 dollars.

Hayes cite HYPE comme une illustration tangible du potentiel offert par les nouvelles plateformes DeFi. Ces initiatives garantissent un retour sur investissement important, des bénéfices constants et une adoption graduelle par les institutions.

Hyperliquid et HYPE démontrent que la finance décentralisée peut concurrencer les marchés financiers conventionnels. Elle offre un volume et une liquidité remarquables. De nouvelles opportunités sont explorées par les investisseurs.

Par ailleurs, ce modèle peut servir de source d’inspiration pour les développeurs en vue de lancer des projets novateurs.

Un cycle haussier prolongé jusqu’en 2028

Hayes anticipe un cycle haussier des cryptomonnaies qui pourrait persister jusqu’en 2028. Il prédit que cette dynamique sera encouragée par la profusion de liquidités liée aux politiques monétaires américaines et par l’essor des stablecoins, qui assurent une liaison entre la finance traditionnelle et la DeFi.

Il considère ces actifs numériques comme de « petits établissements bancaires numériques » : ils investissent leurs fonds en bons du Trésor américain et produisent des jetons stables, réduisant ainsi les risques.

D’après Hayes, les stablecoins pourraient être utilisés comme un outil stratégique pour le dollar, guidant les flux mondiaux vers les bons du Trésor et consolidant ainsi la position des États-Unis dans le système financier international.

Cette approche est particulièrement attrayante pour les nations du Sud, où les monnaies locales sont fréquemment exposées à l’inflation et à la dépréciation.

L’apparition des stablecoins pourrait aussi favoriser l’accès aux services financiers pour les personnes et les petites entreprises, surtout dans les régions où la présence bancaire est limitée.

Codex et l’avenir de la DeFi

Hayes souligne enfin Codex, un projet de stablecoin qu’il juge très prometteur. Codex est présenté comme la première véritable « crypto banque », ayant le potentiel de révolutionner durablement la finance décentralisée.

Avec l’utilisation de plus en plus répandue des stablecoins, ce genre d’initiative pourrait avoir une importance cruciale dans les dix prochaines années. Cela garantirait la sécurité, le rendement et l’innovation.

In his latest article, Arthur Hayes predicts that ENA, ETHFI, and HYPE will increase 51x, 34x, and 126x, respectively, by 2028. He also stated that Codex is the stablecoin project he's most excited about and will truly become the first true crypto bank. Arthur Hayes has… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 28, 2025

En résumé, Hayes imagine un futur ambitieux pour le marché des cryptomonnaies. Selon lui, le Bitcoin pourrait atteindre 250 000 dollars dès 2025. Ethereum pourrait viser jusqu’à 20 000 dollars, et HYPE, ENA, ETHFI vont connaître des hausses spectaculaire d’ici 2028.

Les stablecoins pourraient redéfinir l’équilibre monétaire mondial et prolonger le cycle haussier jusqu’en 2028.

L’intégration de la cryptomonnaie dans l’économie globale pourrait offrir des opportunités inédites aux investisseurs, qu’ils soient particuliers ou institutionnels, tout en renforçant la vitesse, la sûreté et la transparence des échanges numériques.

Source : Article Medium de Artur Hayes

À lire aussi :