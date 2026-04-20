Lundi 20 avril 2026 – Le marché crypto repart sur un schéma que les investisseurs connaissent bien : le Bitcoin encaisse la volatilité de court terme, les flux institutionnels restent orientés à l’achat, puis le capital commence à chercher des relais de performance plus agressifs.

C’est dans ce contexte que Bitcoin Hyper (HYPER) se distingue, avec une prévente qui a déjà capté près de 32,5 M$ et se rapproche désormais du seuil des 35 M$.

En toile de fond, le BTC teste de nouveau une zone technique qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux sommets sur plusieurs mois. Vendredi, les ETF spot Bitcoin ont absorbé 663,91 millions de dollars d’achats nets, portant leur encours combiné à 101,45 milliards de dollars. Pour de nombreux traders, cette combinaison entre demande soutenue et pression vendeuse réduite renforce la probabilité d’un passage au-dessus des 80 000 $ d’ici la fin de la semaine.

Pour les investisseurs plus offensifs, l’intérêt se déplace aussi vers les projets positionnés sur une thèse simple : si l’activité autour de Bitcoin accélère, les infrastructures capables d’en capter une partie peuvent bénéficier d’un effet de levier supérieur. Bitcoin Hyper mise précisément sur ce scénario, avec un Layer 2 attendu au T3 et un token pensé pour l’usage du réseau, le staking et la gouvernance.

Le setup de marché redevient constructif pour le BTC

Malgré le bruit géopolitique récent et les secousses du week-end, la demande institutionnelle ne montre pas de signe d’essoufflement. Les ETF spot Bitcoin américains ont accumulé des entrées régulières tout au long d’avril, participant au rebond du BTC vers 78 333 $ après des passages proches de 65 000 $ fin mars.

Sur le plan du positionnement, plusieurs analystes soulignent qu’il existe relativement peu de murs vendeurs entre les niveaux actuels et 80 000 $. Ajoutée à l’accumulation persistante des baleines, cette configuration alimente un scénario de cassure rapide si le BTC se maintient durablement au-dessus de 75 000 $.

Le trader Crypto Kaleo, suivi par 727 500 abonnés sur X, a résumé cette lecture dans un post largement relayé hier soir : selon lui, le repli du week-end relevait d’un piège baissier, la reprise serait déjà engagée et un mouvement de type « full send » vers 80 000 $ ou plus pourrait intervenir dans les prochains jours.

Bear trap is set. Now slowly erase the weekend dump. Then full send Tuesday. https://t.co/XRpTbTtiks — K A L E O (@CryptoKaleo) April 19, 2026

Pourquoi Bitcoin Hyper attire les profils à la recherche d’un bêta plus élevé

Quand le Bitcoin se rapproche d’une phase d’expansion, une partie du marché se repositionne souvent sur les infrastructures susceptibles de profiter d’une hausse des usages on-chain. C’est l’angle que travaille Bitcoin Hyper, présenté comme un Layer 2 centré sur Bitcoin et conçu pour répondre aux limites historiques de la couche de base, notamment la lenteur des confirmations et les frais plus élevés.

Le projet s’appuie sur la SVM (Solana Virtual Machine) pour l’exécution, tout en maintenant l’ancrage du règlement final et de la sécurité sur Bitcoin. Son pont canonique décentralisé verrouille le BTC natif sur la Layer 1 puis émet l’équivalent wrapé sur la nouvelle couche, avec comme promesse une finalité quasi instantanée, des transferts à faible coût, le staking, des usages DeFi, des lancements de meme coins et des dApps plus complètes.

Autrement dit, la thèse d’investissement ne repose pas seulement sur l’effet “prévente”, mais aussi sur une logique d’utilité : si l’activité liée à Bitcoin monte au prochain cycle, un L2 capable d’absorber ce trafic avec plus de vitesse et moins de friction peut théoriquement capter une part de cette demande.

Tokenomics en vue : prix de prévente déjà en hausse, staking actif et mainnet attendu au T3

Le token HYPER doit servir d’actif natif pour le gas, la gouvernance et différentes fonctions utilitaires de l’écosystème. Les détenteurs peuvent aussi staker leurs tokens pour viser 39 % APY, accéder à certaines fonctionnalités premium, participer aux votes de gouvernance et obtenir des réductions sur les frais après le lancement du mainnet.

Du point de vue de la traction, plusieurs éléments retiennent l’attention des investisseurs : la prévente a déjà levé près de 32,5 M$, de grosses baleines continuent d’entrer, et le prochain seuil symbolique des 35 M$ n’est plus qu’à 2,5 M$.

Le prix de HYPER a déjà progressé depuis son niveau initial de 0,0115 $ jusqu’au niveau actuel de 0,0136788 $, ce qui matérialise l’avancement de la vente avant une éventuelle cotation sur de grandes plateformes d’échange.

Le staking est en outre déjà disponible pour les participants qui souhaitent verrouiller leurs tokens sans attendre. Pour les investisseurs familiers des préventes, c’est souvent l’un des indicateurs suivis de près : une hausse graduelle du prix, une base communautaire active et un calendrier produit clair peuvent soutenir l’intérêt en amont du lancement réseau.

Comment se positionner sur HYPER — et quel risque garder en tête

Pour participer, il faut se rendre sur le site officiel de la prévente Bitcoin Hyper, connecter un portefeuille compatible comme Best Wallet ou MetaMask, puis sélectionner le montant souhaité. L’achat peut être réalisé en ETH, USDT, BNB, USDC ou SOL, avec aussi une option par carte bancaire pour les investisseurs qui veulent un accès plus direct.

L’interface permet également d’acheter et de staker en une seule opération, afin de lancer immédiatement l’accumulation des récompenses annoncées à 39 % APY. HYPER est aussi accessible via Best Wallet, dans l’onglet « Upcoming Tokens », l’application étant disponible sur l’Apple App Store et Google Play.

Le point de vigilance reste classique mais essentiel : une prévente n’offre jamais les mêmes garanties de liquidité, d’exécution ou d’adoption qu’un actif déjà bien établi. Même avec une levée solide, un pricing en progression et un narratif porteur autour des Layer 2 Bitcoin, l’issue dépendra toujours du lancement effectif du mainnet au T3, de l’adoption réelle du réseau et des conditions de marché au moment de la mise en circulation plus large du token.

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