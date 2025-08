Les ETF Solana explosent : institutions et grands noms s’engagent

Pour Résumer

L'ETF Solana marque une étape clé pour les investissements crypto institutionnels.

Des entreprises comme Grayscale et VanEck s'impliquent dans la course des ETF Solana.

L'ETF Staking permet aux investisseurs de gagner des revenus supplémentaires avec Solana.

L’ETF Solana : une étape clé pour les investissements crypto institutionnels

L’ETF Solana représente une étape clé dans l’ascension des investissements crypto institutionnels. C’est une étape fondamentale pour les traders qui veulent adopter des actifs numériques.

Par exemple, Grayscale et Franklin Templeton se lancent dans la compétition. Ces entreprises montrent l’engouement croissant pour les produits financiers crypto. L’appétit institutionnel pour les actifs numériques se renforce, entraînant une transformation rapide du paysage financier.

🚨 SEC hits pause on Grayscale’s #SolanaETF decision ⏳

🗓 New deadline: October 10, 2025 Delays don’t mean denial —

It means the bull is charging up** behind the scenes 🐂⚡️ Regulators may stall, but the market won't wait. 🚀👑#SOL #Grayscale #ETF #solana pic.twitter.com/ThAHUpdOWY — TRADER AAROHI (@trader_aaru) July 29, 2025

Que se passe-t-il avec les ETF Solana ?

La course au lancement d’un ETF Solana aux États-Unis s’intensifie. Un ETF est un moyen facile pour les investisseurs d’acheter la cryptomonnaie de Solana (appelée SOL). Par ailleurs, c’est une méthode qui ne requiert pas que les traders possèdent les jetons personnellement.

Désormais, ils peuvent acheter des actions de l’ETF Solana sur les marchés boursiers facilement. Ainsi, ils peuvent contourner les plateformes crypto. Cette méthode simplifie l’accès aux investissements Solana et ne nécessite aucune gestion de portefeuilles numériques.

Solana est prisé pour sa rapidité et ses faibles coûts, attirant des applications, surtout dans la finance décentralisée.

Pourquoi les institutions s’intéressent-elles à Solana ?

L’arrivée de gestionnaires d’actifs de poids sur un nouveau marché annonce généralement une vague de développement. Par ailleurs, Solana ne fait pas exception. Des entreprises pionnières telles que Grayscale et VanEck sont à la pointe des efforts visant à lancer des ETF Solana. Ces sociétés suivent la trajectoire réussie tracée par Bitcoin et Ethereum.

L’approbation des ETF Solana devrait entraîner un afflux massif d’investissements. Par conséquent, cela rendra l’actif plus accessible et attrayant. Les investisseurs traditionnels auront un accès facile à Solana grâce à la sécurité des structures ETF.

Cette évolution pourrait combler l’écart entre la cryptographie et la finance traditionnelle. Ainsi, cela pave la voie à un changement historique dans les investissements.

CoinShares et l’ETF Staking

CoinShares emprunte une voie légèrement différente. La société a déposé une demande pour un ETF Solana Staking. Le staking bloque des cryptomonnaies pour soutenir la blockchain et obtenir des récompenses en retour.

Un ETF Staking permettrait aux investisseurs de générer des revenus supplémentaires en plus de l’appréciation du SOL. Les récompenses de staking seraient collectées automatiquement, augmentant ainsi les rendements sans nécessiter d’interventions manuelles. C’est une méthode innovante pour les investisseurs, combinant la croissance des prix et les rendements du staking en crypto.

Solana : une nouvelle ère d’investissement s’ouvre

La course au lancement des ETF Solana s’intensifie. De grands noms tels que Franklin Templeton, Fidelity, Bitwise et Grayscale sont tous dans la course. Le projet Grayscale avec des frais en SOL et l’ETF staking de CoinShares offrent de nouvelles opportunités d’investissement dans Solana.

Ces initiatives laissent espérer que l’investissement dans Solana deviendra bientôt plus simple, sécurisé et rentable pour les investisseurs en cryptomonnaies.

Source : Coin Telegraph

