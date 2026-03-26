L’XRP USD s’accroche à un équilibre précaire. Le jeton se négocie près de 1,38 $ en ce mois de mars 2026, en baisse d’environ -2,6 % sur les dernières 24 heures, après qu’une tentative ratée de reconquérir les 1,60 $ plus tôt dans la semaine a laissé un « pin bar » baissier classique sur le graphique journalier.

Les chiffres globaux dressent un tableau difficile. Le XRP a perdu environ 40 % depuis le début de l’année par rapport à son sommet de décembre 2025 à 3,65 $, même si l’activité on-chain atteint des records : 2,7 millions de transactions quotidiennes et 7,7 millions de portefeuilles actifs signalent un réseau qui continue de croître pendant que le prix se corrige.

L’indice Crypto Fear & Greed se situait entre 10 et 12 au moment de la rédaction, s’enfonçant dans la zone de « peur extrême ». Les flux nets des ETF XRP au comptant sont devenus négatifs en mars, enregistrant plus de 31 millions $ de sorties, un signe que l’appétit institutionnel s’est nettement refroidi par rapport aux mois précédents.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s’élève à 2 470 milliards $, avec un volume spot sur 24 heures de 88 milliards $. Le contexte macroéconomique, le risque de récession aux États-Unis et le retard du passage devant le Sénat du Clarity Act pèsent sur un graphique déjà compressé.

(SOURCE : TradingView)

L’XRP USD peut-il remonter vers la résistance de 1,50 $ ou risque-t-il de glisser vers 1,09 $ ?

À 1,38 $, l’XRP USD se maintient juste au-dessus du seuil psychologique de 1,40 $ que les traders ont identifié comme la ligne de démarcation à court terme. Le prix s’échange sous les principales moyennes mobiles, et les indicateurs de momentum continuent de refléter une structure baissière intacte depuis janvier. Le rejet du pin bar à 1,60 $ mardi a effectivement confirmé ce niveau comme une résistance solide pour le moment.

Trois scénarios semblent les plus pertinents à l’approche de début avril :

Scénario haussier : Une cassure nette et une clôture hebdomadaire au-dessus de 1,50 $, soutenues par un regain des flux entrants des ETF ou un développement positif du Clarity Act, pourraient ouvrir la voie vers 2,20 $, la borne supérieure signalée par les plateformes de prévision IA ChatGPT, Claude et Grok pour mars 2026.

Une cassure nette et une clôture hebdomadaire au-dessus de 1,50 $, soutenues par un regain des flux entrants des ETF ou un développement positif du Clarity Act, pourraient ouvrir la voie vers 2,20 $, la borne supérieure signalée par les plateformes de prévision IA ChatGPT, Claude et Grok pour mars 2026. Scénario de base : Une consolidation continue entre 1,35 $ et 1,50 $ alors que les marchés attendent une clarté réglementaire et des données macroéconomiques. Une évolution latérale morose, mais possible.

Une consolidation continue entre 1,35 $ et 1,50 $ alors que les marchés attendent une clarté réglementaire et des données macroéconomiques. Une évolution latérale morose, mais possible. Scénario baissier : Un échec du support à 1,40 $ pourrait exposer les 1,09 $, et l’analyste de PrimeXBT Jonatan Randin a averti qu’une pression de vente soutenue sur le Bitcoin pourrait entraîner le XRP jusqu’à 0,65 $. L’enquête de Ripple montrant que les leaders de la finance adoptent la crypto est encourageante pour l’adoption, mais les enquêtes ne font pas bouger les prix à court terme.

La structure technique du XRP reste baissière tant que les 1,50 $ ne sont pas franchis avec du volume. Les traders observant le marché des options noteront que les positions de vente (puts) ont augmenté, ce qui correspond à une stratégie de couverture plutôt qu’à des paris directionnels agressifs. Un dimensionnement des positions en conséquence semble justifié.

À EXPLORER : Meilleures plateformes d’échange crypto pour le trading sur marge

Bitcoin Hyper suscite un intérêt précoce alors que le XRP stagne sur un support clé

Un jeton en baisse de -62 % par rapport à son sommet et enfermé dans une fourchette sous une résistance offre une asymétrie limitée à court terme, du moins à sa capitalisation boursière actuelle.

Ce calcul pousse certains capitaux vers des projets d’infrastructure à un stade plus précoce, où la courbe de progression potentielle est plus raide, même si le profil de risque est également plus élevé.

Bitcoin Hyper ($HYPER) est l’un des projets qui attire ce type d’attention. Il se positionne comme la première couche 2 de Bitcoin avec intégration de la Solana Virtual Machine (SVM), ciblant les critiques persistantes de la couche de base de Bitcoin : débit lent, frais élevés et programmabilité limitée.

Le projet revendique une latence inférieure à celle de Solana sur sa pile de couche 2, combinée à un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une exécution rapide des contrats intelligents. La prévente a permis de récolter 32 millions $ au prix actuel du jeton de 0,0136776 $, avec des récompenses de staking disponibles pour les participants à la prévente.

Les paris sur les infrastructures à ce stade comportent un risque d’exécution important ; la thèse de la SVM sur Bitcoin est techniquement ambitieuse et n’a pas fait ses preuves à grande échelle. Néanmoins, pour les investisseurs évaluant où pourrait se trouver une exposition asymétrique pendant que le XRP consolide, la prévente de Bitcoin Hyper mérite une recherche indépendante. Comme toujours, les préventes de jetons à un stade précoce sont des instruments à haut risque.

Visitez le site de la prévente de Bitcoin Hyper ici.

next