Ethereum dévoile son Privacy Cluster : cap sur la confidentialité on-chain

Pour Résumer

Ethereum dévoile le Privacy Cluster pour la confidentialité.

ETH gagne 2 % avec une adoption accrue.

Le marché crypto reste à 4 000 milliards de dollars.

Le Privacy Cluster : une révolution technique

Le Privacy Cluster, intégré à Ethereum 2.0, combine des solutions comme les zk-SNARKs et les rollups dédiés. Effectivement, il masque les données de transaction tout en préservant la scalabilité.

Annoncé lors de Devcon 2025, le cluster vise à protéger les utilisateurs retail. De plus, il répond aux exigences MiCA pour la traçabilité. En outre, 1 500 dApps testent déjà le protocole.

Les frais chutent à 0,01 $ par transaction confidentielle. D’ailleurs, les zk-rollups traitent 5 000 transactions par seconde. Effectivement, Ethereum concurrence les blockchains privées comme Monero.

En effet, le cluster utilise des contrats intelligents anonymes. De plus, des partenariats avec Aztec et StarkNet accélèrent le déploiement. En outre, 70 % des développeurs anticipent une adoption massive.

Impacts sur la DeFi et l’adoption

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards de dollars, bénéficie directement. Effectivement, des plateformes comme Aave intègrent le Privacy Cluster pour sécuriser les prêts.

Les institutions, frileuses face aux fuites de données, adoptent Ethereum. De plus, BlackRock teste des ETF ETH avec confidentialité. En outre, la BCE explore des CBDC compatibles.

Le cours ETH gagne 2 % à 4 429 $. D’ailleurs, la capitalisation Ethereum atteint 512 milliards de dollars. Effectivement, le RSI à 66 signale un momentum haussier.

En effet, le cluster attire 500 millions de dollars de flux. De plus, les exchanges renforcent la conformité MiCA. En outre, les hacks, à 1,2 milliard en 2024, pourraient diminuer.

Effets sur le marché crypto global

Le marché crypto réagit positivement. Solana, à 225,75 $, gagne 3 % grâce à des intégrations similaires. Effectivement, la capitalisation globale reste à 4 000 milliards.

Les layer-2 comme Optimism captent 30 % des flux DeFi. De plus, Chainlink, à 12,50 $, dope ses oracles pour la confidentialité. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards en 2025.

Cependant, des défis persistent. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, Binance adapte ses services au cluster. Effectivement, la confiance institutionnelle monte. En outre, les flux illicites chutent de 35 % grâce à la régulation.

Perspectives : Ethereum leader de la confidentialité ?

Le Privacy Cluster peut-il redéfinir Ethereum ? ChatGPT-5 prévoit un ETH à 10 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, la confidentialité attire les institutions.

De plus, des hubs comme Singapour testent des solutions similaires. En outre, l’ESMA soutient MiCA, renforçant la légitimité. D’ailleurs, 15 % des transactions DeFi pourraient passer par le cluster.

Cependant, des risques subsistent. En effet, la complexité technique freine les petits développeurs. De plus, des régulations strictes pourraient limiter l’innovation.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, Ethereum pourrait dominer la confidentialité on-chain. La vigilance s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :