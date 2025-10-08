LIVE – Bitcoin, Ethereum et XRP en repli, le rallye d’octobre déjà compromis ? – Toute l’actualité du 08 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin et Ethereum corrigent après leurs records récents.

XRP et les altcoins suivent, sur fond d’attente réglementaire.

Les flux vers les ETF restent élevés malgré la volatilité.

Bitcoin et Ethereum se replient sous pression macro

Aujourd’hui, Bitcoin évolue autour de 121 700 $, en baisse d’environ 3 % depuis son pic historique au-delà de 125 000 $. Une correction logique après plusieurs jours d’euphorie. Ethereum suit le mouvement, tombant vers 4 400$ après avoir brièvement dépassé les 4 700$.

La volatilité s’explique en partie par une dynamique de marché devenue excessive. Le marché alterne entre phases de panique et d’avidité. Sur le plan économique, la paralysie du gouvernement américain fragilise pas mal la confiance, tandis que les incertitudes liées à la Fed continuent d’alimenter la nervosité générale.

Pourtant, les entrées massives dans les ETF Bitcoin et Ethereum se poursuivent. Près de 6 milliards $ ont afflué sur la semaine, soutenant ainsi le marché et empêchant un repli plus profond.

XRP et les altcoins perdent du terrain

Autour de 2,90 $, XRP consolide dans une phase de stabilité pour le moins précaire, où la moindre variation pourrait relancer la volatilité. Les volumes d’échange demeurent malgré tout soutenus, portés notamment par les spéculations entourant un éventuel ETF XRP.

De son côté, Solana recule modérément, à l’image des autres altcoins. Le marché corrige après un rallye qui l’a porté à des niveaux records.

Malgré ce repli, la capitalisation totale du marché reste au-dessus des 4 000 milliards $. C’est la preuve que le narratif haussier d’“Uptober” n’est pas encore enterré.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

