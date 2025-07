Ethereum peut atteindre 9 000 $ ? Découvrez pourquoi c’est possible

Pour Résumer

La réduction des paris baissiers sur Ethereum pourrait signaler une pression d'achat accrue, augmentant son potentiel à atteindre 6 000 $.

Les flux institutionnels et l'adoption par des entreprises comme BitMine et SharpLink Gaming alimentent la tendance haussière de l'ETH.

Bien que l'attente pour débloquer des ETH soit élevée, la demande croissante des entreprises limite l'impact des ventes, soutenant la hausse.

Pression d’achat accrue propulse Ethereum vers 6 000 $

C’est une réduction des paris baissiers qui pourrait signaler une pression d’achat accrue. Ainsi, cela augmente le potentiel pour l’ETH d’atteindre des niveaux de résistance plus élevés, notamment la barre des 6 000 $. Les traders devraient surveiller de près les flux institutionnels. C’est le cas car ces actions précèdent souvent des mouvements importants sur le marché des crypto-actifs tels que l’ETH.

Ethereum continue de prendre de l’ampleur, avec une multitude d’entreprises qui ajoutent 3 798,43 $ à leurs réserves. Les ETF Ethereum ont également célébré leur premier anniversaire cette semaine.

BitMine Immersion Technologies a annoncé que ses avoirs en Ethereum dépassaient désormais les 2 milliards de dollars. 500 millions ont été ajoutés la semaine dernière. La société, dans laquelle Peter Thiel a récemment acheté une participation de 9,1 %, détient désormais 560 000 Ethereum.

SharpLink Gaming, dont le président est Joseph Lubin, a acquis 79 949 Ethereum. Désormais, c’est le montant hebdomadaire le plus élevé, et il détient 360 807 Ethereum.

World Liberty Financial, soutenue par le président Trump, a également acquis 3 743 ETH et détient désormais 73 616 ETH.

Par ailleurs, iShares Ethereum Trust vient d’atteindre 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion en seulement un an. Il s’agit du troisième ETF le plus rapide à atteindre ce seuil dans l’histoire après deux ETF bitcoin, $IBIT & $FBTC.

Étonnamment, il est passé de 5 milliards de dollars à 10 milliards de dollars en seulement 10 jours. Il figure dans le top 5 des flux.

Les flux entrants des ETF et l’adoption par les entreprises alimentent la tendance haussière

Les ETF spot Ethereum ont attiré plus de 4 milliards de dollars de flux entrants en seulement deux semaines. Les autres entreprises telles que BitMine Immersion Technologies et SharpLink Gaming constituent des positions de trésorerie en ETH.

Cette tendance reflète la vague institutionnelle de Bitcoin en 2021, mais pour Ethereum. Les analystes affirment que ce scénario Michael Saylor pour ETH pourrait créer un choc d’offre. C’est le cas car la demande institutionnelle dépasse la nouvelle émission d’ETH dans un rapport de près de 7 pour 1.

Le prix de l’ETH est-il sur le point de baisser ?

L’attente pour débloquer et vendre des ETH est élevée, mais cela n’indique pas une tendance baissière. La file d’attente pour sortir est deux fois plus longue qu’à l’entrée, ayant grimpé de 147 000 ETH à 435 000 ETH.

Malgré une baisse à 326 000 ETH, ce chiffre reste élevé par rapport aux 50 000 ETH de mai dernier. Près de la moitié des ETH débloqués dans 12 jours seront mis en jeu dans les cinq jours suivants. La demande croissante des entreprises et institutions semble limiter l’impact des ventes des validateurs.

Des acteurs comme Cathie Wood et BlackRock augmentent leurs investissements en Ethereum, soutenant la tendance haussière. L’adoption de la loi GENIUS pourrait stimuler la demande future, renforçant ainsi la tendance positive pour l’ETH.

En prenant compte de tous les avantages actuels de l’ETH, c’est tout-à-fait possible qu’il atteigne 9 000 $.

